Sàn tiền số sẽ thí điểm ngay trong tháng 3, lộ diện 5 cái tên được chọn

Hãng tin Reuters vừa hé lộ 5 doanh nghiệp đầu tiên vượt qua vòng đánh giá sơ bộ để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm siết chặt quản lý và giữ lại dòng vốn hàng trăm tỷ USD đang giao dịch trên các nền tảng quốc tế.

5 "ông lớn" bước vào vòng sơ khảo

Theo thông tin từ Reuters ngày 17/3, dựa trên một tài liệu của Bộ Tài chính đề ngày 12/3, đã có 5 doanh nghiệp vượt qua vòng đánh giá sơ bộ trong chương trình thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa. Danh sách này bao gồm các đơn vị liên quan đến ba ngân hàng tư nhân là Techcombank, VPBank, LPBank, cùng với Chứng khoán VIX và Tập đoàn Sun Group.

Đặc biệt, phía Sun Group và VPBank đã xác nhận việc nộp hồ sơ xin cấp phép. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang trong quá trình xử lý và từ chối bình luận về từng hồ sơ cụ thể. Những thông tin này khá trùng khớp với các đồn đoán đang liên tục xuất hiện trên thị trường trong những ngày qua.

Việt Nam sẽ thí điểm sàn tiền số ngay trong tháng 3 (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, Việt Nam dự kiến sẽ triển khai cơ chế thí điểm cho các sàn giao dịch tài sản số vận hành trong nước ngay từ tháng 3 này. Động thái này nhằm thực thi một nghị quyết được ban hành vào tháng 2 vừa qua, tiếp nối Nghị quyết thí điểm giao dịch tài sản mã hóa thời hạn 5 năm đã được Chính phủ ban hành từ tháng 9/2025.

Lộ trình này là một phần trong nỗ lực cấp thiết nhằm tăng cường quản lý hoạt động giao dịch tiền mã hóa và kiểm soát chặt chẽ dòng vốn xuyên biên giới. Cơ quan quản lý đang ngày càng lo ngại về rủi ro dòng vốn chảy ra nước ngoài ngoài tầm kiểm soát khi tiền mã hóa và stablecoin được sử dụng rộng rãi.

Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương xây dựng các quy định mới, trong đó đáng chú ý có đề xuất cấp phép cho sàn nội địa và cấm công dân Việt Nam giao dịch trên các sàn crypto ở nước ngoài bắt đầu từ năm 2026.

Sức nóng từ thị trường 220 tỷ USD

Sự cấp thiết của việc lập sàn nội địa xuất phát từ quy mô khổng lồ của thị trường. Theo bảng xếp hạng của Chainalysis năm 2025, Việt Nam là một trong những thị trường tiền mã hóa sôi động nhất thế giới, đứng thứ 4 toàn cầu (chỉ sau Ấn Độ, Mỹ và Pakistan) dựa trên khối lượng giao dịch và lưu lượng web.

Giá trị thị trường crypto tại Việt Nam đã vượt mốc 220 tỷ USD, đứng thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 55% (giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025). Khối lượng giao dịch hàng năm đạt hơn 200 tỷ USD, chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua cả sàn tập trung và nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).

Thực tế, dù tài sản số chưa được công nhận là tiền tệ hay phương tiện thanh toán hợp pháp, pháp luật hiện hành cũng không có quy định cấm sở hữu. Trong bối cảnh các kênh đầu tư trong nước còn nhiều hạn chế (thị trường trái phiếu doanh nghiệp quy mô nhỏ, chứng khoán vẫn ở nhóm cận biên, bất động sản và vàng mang tính đầu cơ cao với giá vàng chênh lệch khoảng 10% so với thế giới), phần lớn nhà đầu tư Việt Nam đang tìm đến crypto thông qua các sàn quốc tế như Binance, OKX hay Bybit.

Đánh giá về bước ngoặt pháp lý này, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhận định việc hình thành các sàn giao dịch trong nước sẽ mang lại lợi ích to lớn về mặt vĩ mô.

"Điều này không chỉ giúp giữ lại nguồn phí giao dịch, đóng góp vào nguồn thu ngân sách mà còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số trong nước", ông Trung nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng khung pháp lý hiện hành vẫn còn nhiều khoảng trống chưa hoàn thiện, đặc biệt ở các khía cạnh trọng yếu như công tác giám sát, cơ chế thu thuế và quản lý rủi ro trên thị trường.