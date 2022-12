Samsung công bố dự án thắng giải cuộc thi Solve for Tomorrow 2022

76.000 học sinh và giáo viên tham gia cuộc thi

Ngày 27/11, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty điện tử Samsung Vina và tổ chức Tuổi trẻ thành đạt JA Vietnam đã tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi Solve for Tomorrow năm thứ 4. Cuộc thi diễn ra trong 6 tháng, nhằm tìm kiếm các dự án sáng tạo công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội, địa phương, thu hút hơn 76.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 1.160 bài dự thi từ nhiều trường trên cả nước.

Vòng chung kết có 10 đội tranh tài, chia làm 2 bảng A (dành cho khối trung học cơ sở) và bảng B (dành cho khối trung học phổ thông). Các dự án mang đến cuộc thi năm nay đa dạng về chủ đề, như giải quyết các nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân (giàn phơi thông minh, máy tự động phơi sấy, thu nông sản…), giải pháp an toàn (cảnh báo điểm mù trên xe ô tô, cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm, hành vi bạo lực…), giải pháp về tâm lý học đường (hệ thống nhận diện cảm xúc), giải pháp hỗ trợ phòng chống Covid-19 (thư viện thông minh, giường bệnh IoT)…

Mỗi đội thi có 20 phút để thuyết trình dự án, vận hành mô hình và bảo vệ trước ban giám khảo. Giám khảo sẽ chấm các phần thi dựa trên tiêu chí kỹ thuật như sản phẩm, cách vận hành dự án, và tiêu chí về kỹ năng mềm gồm khả năng thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm, quản lý thời gian.

Xuất hiện tại buổi lễ và tham quan, thử nghiệm các mô hình dự án của 10 đội thi được trưng bày tại hội trường trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Hà Nội, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cho hay bản thân cảm nhận được nhiệt huyết, sáng tạo trong suy nghĩ của các học sinh.

Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho phát biểu trước lễ trao giải (Ảnh: Samsung Vina).

"Tôi thấy được ý chí quyết tâm kiến tạo một tương lai tươi đẹp hơn của các bạn. Tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ dành sự quan tâm và hỗ trợ cho các bạn trẻ để sức sáng tạo của các bạn có thể phát triển thành năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Samsung cũng sẽ luôn là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ trong cuộc hành trình này", ông Choi Joo Ho chia sẻ.

Kết quả chung cuộc, giải nhất của cuộc thi thuộc về nhóm tác giả Blue Dreams trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TP Đà Nẵng với dự án "Hệ thống quản lý thư viện thông minh" (bảng A) và đội thi Future trường THPT Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp với dự án "Giường bệnh IoT cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm và người già tại nhà" (bảng B). Hai đội sẽ nhận được phần thưởng là các sản phẩm Samsung trị giá 25 triệu đồng và một chuyến tham quan Hàn Quốc dành cho mỗi thành viên cùng giáo viên hướng dẫn.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích, 2 giải bình chọn và 30 giải thưởng vòng đào tạo trực tuyến, trị giá từ 5 đến 15 triệu đồng cho mỗi thành viên, trường học.

Thắng giải nhờ giải quyết bài toán thời Covid-19

Blue Dreams gồm hai thành viên là Nguyễn Minh Thư và Nguyễn Tuấn Tú, học sinh trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TP Đà Nẵng, nảy sinh ý tưởng tạo ra hệ thống quản lý thư viện thông minh khi nhận thấy học sinh của trường không thể đến thư viện mượn sách trong thời kỳ cao điểm Covid-19. Trên thực tế, việc cô thủ thư của trường thường phải nhập liệu đầu sách mượn, trả thủ công bằng excel hay bằng tay, trong khi học sinh phải xếp hàng chờ đợi không chỉ mất thời gian, dễ dẫn tới sai sót mà còn không đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

"Ngoài ra, xuất phát từ việc nhận thấy văn hóa đọc của người trẻ Việt chưa phát triển do ưu tiên sử dụng các công nghệ 4.0, do đó, nhóm quyết định tạo ra sản phẩm này để tự động hóa tất cả mọi khâu trong việc mượn trả sách tại thư viện, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, đồng thời thu hút sự tò mò của các bạn, để các bạn tới thư viện nhiều hơn.

Khi đưa vào thực nghiệm đã nhận được phản hồi tốt từ cô thủ thư cũng như học sinh.

Dù có khó khăn khi vừa học vừa làm, nhưng vì mục tiêu của cuộc thi là Solve for Tomorrow, chúng em muốn cống hiến sức của mình để nghĩ ra những ý tưởng để góp phần cải thiện cuộc sống cộng đồng, cũng như là giúp ích cho tất cả mọi người", Minh Thư cho hay.

Trong khi đó, dự án "Giường bệnh IoT cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm và người già tại nhà" ra đời từ thực trạng tình hình dịch Covid-19 phức tạp tại Đồng Tháp vào tháng 8/2021, nhiều người dân phải đi chữa bệnh, cách ly trong khi hệ thống y tế địa phương quá tải, cần tới cả sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ ở miền Bắc. Sản phẩm tích hợp loạt công cụ giúp đo các thông số kỹ thuật về nhịp tim, nồng độ oxi trong máu và thân nhiệt.

"Bệnh nhân có thể tự đo được các thông số sức khỏe này ngay tại giường mà không cần đến bác sĩ. Số liệu sẽ gửi qua app, và người có chuyên môn y tế có thể vào kiểm tra. Giường cũng tích hợp sát khuẩn tự động bằng đèn UVC, tích hợp bóp bóng trợ thở tự động, máy rửa tay sát khuẩn tự động để tốt nhất cho bệnh nhân.

Trong trường hợp sức khỏe ổn định, app sẽ gửi thông số về cho người nhà yên tâm hoặc gửi cho bác sĩ để xem xét mức độ bệnh của bệnh nhân. Trường hợp sức khỏe vượt mức hoặc có vấn đề, hệ thống sẽ gọi điện khẩn cấp cho bác sĩ kèm theo tin nhắn gửi thông số sức khỏe của bệnh nhân. Giường cũng có nút SOS để bệnh nhân kết nối thẳng với điện thoại bác sĩ", đại diện đội chiến thắng Future cho hay.

Dù các dự án trong mùa 2021 - 2022 đều gặp phải vấn đề khó khăn khi mua linh kiện giữa thời điểm căng thẳng của Covid-19, hoạt động nhóm gặp nhiều gián đoạn, nguồn kinh phí giới hạn, nhưng với mục tiêu chung là hướng đến giá trị xã hội, giải quyết các bài toán mà người trẻ quan tâm, các đội thi đều có những giải pháp sáng tạo và phù hợp nhằm đem đến sản phẩm tốt nhất cho Solve for Tomorrow 2022.

Các đội thi nhận giải và chụp hình lưu niệm cuối chương trình (Ảnh: Samsung Vina).

Solve For Tomorrow do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010, triển khai tại Việt Nam từ năm 2019. Đây là cuộc thi dành cho học sinh THCS và THPT độ tuổi 12-18 (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động xây dựng các giải pháp ứng dụng giáo dục STEM, có giá trị ứng dụng thực tiễn để giải quyết những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe. Tính tới nay, Samsung đã tổ chức cuộc thi Solve for Tomorrow ở 33 quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Brazil, Việt Nam… với hơn 1,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia.

Với cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam, cùng với Solve for Tomorrow, Samsung cũng tập trung vào hoạt động đào tạo thanh thiếu niên thế hệ tương lai của Việt Nam thông qua nhiều chương trình khác như dự án "Phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus" (SIC), "Không gian chia sẻ S Hub" tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, "Không gian công nghệ S Hub Kids" dành cho các em học sinh yêu thích các môn học STEM; chương trình "Tài năng Samsung" hợp tác với các trường đại học; "Ngôi trường Hy vọng Samsung" nhằm mang lại cơ hội học tập ngoại khóa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…