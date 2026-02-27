ROX Group khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trong cuộc đua chuỗi giá trị toàn cầu

Tầm quan trọng của nội lực doanh nghiệp Việt trong chu kỳ cạnh tranh mới

Kinh tế thế giới năm 2026 tiếp tục vận động trong trạng thái phân hóa. Ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế toàn cầu gồm: sự tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đầu tư hạ tầng số trở thành động lực nâng cao năng suất; cùng với quá trình chuyển dịch năng lượng gắn với cạnh tranh công nghiệp toàn cầu.

Những thay đổi này tạo ra cả áp lực lẫn cơ hội cho các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Trong chu kỳ hội nhập mới, lợi thế chi phí lao động thấp hoặc mở rộng nhanh không còn là yếu tố quyết định. Thị trường toàn cầu ngày càng đặt trọng tâm vào năng lực quản trị, tiêu chuẩn vận hành, công nghệ và tính bền vững của mô hình kinh doanh.

Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu (Ảnh: ROX Group).

Thực tế cho thấy, một bộ phận doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, khi chiến lược phát triển chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả và nâng cấp chuỗi giá trị. Đây là bước chuyển quan trọng giúp khu vực tư nhân ngày càng khẳng định vai trò động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Vị thế của doanh nghiệp vì vậy không chỉ được nhận diện qua sản phẩm xuất khẩu hay thương hiệu, mà còn qua năng lực của doanh nghiệp trong hệ sinh thái sản xuất toàn cầu.

Nội lực doanh nghiệp - động lực để vươn xa

Một đặc điểm nổi bật của chu kỳ phát triển hiện nay là vai trò ngày càng quyết định của năng lực nội tại doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, chiến lược xây dựng hệ sinh thái kinh doanh dựa trên các trụ cột có khả năng bổ trợ lẫn nhau đang trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn.

ROX Group là một ví dụ cho cách tiếp cận này. Ba thập kỷ kiến tạo và phát triển giúp ROX Group tích lũy năng lực quản trị, vận hành và nguồn nhân lực, những yếu tố quyết định sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập sâu.

Từ nền tảng đó, tập đoàn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với chiến lược tập trung vào lĩnh vực cốt lõi và hiệu quả vận hành, thay vì mở rộng dàn trải.

Bất động sản tiếp tục giữ vai trò trụ cột, vừa tạo dòng doanh thu và nền tảng tài sản dài hạn, vừa định hình những không gian sống và làm việc mang tinh thần “đẹp - chất - sang” theo chuẩn mực hiện đại.

ROX Living và ROX Signature giữ vai trò mũi nhọn trong trụ cột bất động sản của ROX Group (Ảnh: ROX Group).

ROX Living tập trung phát triển các dự án có tiềm năng khai thác dài hạn, gắn với hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, đồng thời không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và trải nghiệm cư dân.

Trong khi đó, ROX Signature đang từng bước định vị thương hiệu trên thị trường bất động sản hạng sang. The Legend Danang - dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên do ROX Signature quản lý và phát triển đã nhận được sự quan tâm ngay khi ra mắt. Thời gian tới, thương hiệu này sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đối tác để giới thiệu thêm những sản phẩm mới, gia tăng giá trị cho thị trường và khách hàng.

Trong lĩnh vực khu công nghiệp, ROX iPark theo đuổi mô hình khu công nghiệp tiêu chuẩn cao, hướng đến dòng vốn FDI công nghệ và sản xuất bền vững. Cách tiếp cận này phản ánh sự dịch chuyển của doanh nghiệp Việt từ phát triển hạ tầng đơn thuần sang tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất.

Ở mảng dịch vụ, ROX Key (mã CK: TN1) tập trung chuẩn hóa hệ thống vận hành, số hóa quy trình và khai thác dữ liệu khách hàng, hướng tới năng lực quản lý quy mô lớn và đồng bộ.

Hệ sinh thái dịch vụ bao gồm vận hành tòa nhà (TNPM), vận hành khu công nghiệp (IMC), cung ứng và quản trị nhân sự (TNTalent), giải pháp công nghệ (TNTech) cùng truyền thông - marketing (Popplife) cho phép ROX Key kiểm soát xuyên suốt từ vận hành, nhân lực, công nghệ đến truyền thông, góp phần tối ưu hiệu quả khai thác tài sản và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Song song, ROX Group đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo, góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng năng lượng - công nghệ của thế kỷ XXI.

ROX Group đẩy mạnh đầu tư cho trụ cột năng lượng tái tạo (Ảnh: ROX Group).

Điểm chung của các mảng kinh doanh là quá trình chuẩn hóa quản trị, hợp nhất dữ liệu và đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực của đội ngũ. Điều này giúp hệ sinh thái vận hành kỷ luật, linh hoạt và có khả năng nhân rộng ở bất cứ thị trường nào.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, nội lực quản trị và vận hành trở thành điều kiện để doanh nghiệp mở rộng ra thị trường khu vực, từng bước đưa các sản phẩm và dịch vụ do người Việt kiến tạo vươn xa trên trường quốc tế.