Rau xanh ở chợ Hà Nội tăng giá mạnh, có loại lên tới 100.000 đồng/kg

Ra chợ Vĩnh Hồ (quận Đống Đa, Hà Nội) mua một bó rau thì là và 2 quả cà chua, chị Minh Hằng (quận Đống Đa) tá hỏa khi người bán báo giá 22.000 đồng. "Hỏi lại mới biết cà chua đã tăng lên 40.000 đồng/kg, rau thì là cũng ở mức 100.000 đồng/kg. Mấy hôm nay đi mua rau còn đắt ngang thịt lợn", chị than.

Thực tế, ghi nhận sáng 10/9 tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội cho thấy, sau bão số 3 (Yagi), lượng người bán và mua vắng hơn mọi ngày. Giá thực phẩm như thịt, cá không biến động nhiều, tuy nhiên, giá các mặt hàng rau, củ quả tăng mạnh, đặc biệt là rau xanh.

Hành lá vọt lên 100.000 đồng/kg

Bà Hải Lâm, tiểu thương tại chợ cóc ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) cho biết 3 ngày gần đây, rau xanh khan hàng, bà phải tìm mối quen ở Thị xã Sơn Tây để đặt trước.

"Ra chợ đầu mối không thể nhập được hàng dù giá đắt gấp 2-3 lần. Nhiều vườn rau quanh Hà Nội đều bị dập nát do mưa bão", bà nói và cho biết một số người dân thấy giá rau đắt đòi mua nửa bó nhưng bà không thể bán.

Tại cửa hàng của bà Lâm, cải chíp, củ quả là mặt hàng đỡ tăng hơn cả, còn lại đều tăng mạnh do mưa bão khiến mặt hàng này nhanh hỏng. Chẳng hạn, cải chíp có giá 25.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/bó), rau mồng tơi 15.000 đồng/bó (tăng 7.000-8.000 đồng/bó), rau dền 17.000 đồng/bó (tăng 6.000-7.000 đồng/bó), bắp cải 20.000 đồng/kg (tăng 5.000-6.000 đồng/bó)...

Nhiều loại rau xanh tăng giá gấp đôi so với ngày thường (Ảnh: Minh Huyền).

Tương tự, tại nhiều sạp rau trong chợ Nhân Chính và chợ cóc Chính Kinh (quận Thanh Xuân), các loại rau xanh đồng loạt tăng 20-50% so với ngày thường.

Chị Minh Hoa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên đi chợ cho hay bình thường rau muống chỉ mua 10.000 đồng/bó, cà chua 35.000/kg thì sau bão giá rau muống tăng lên 20.000 đồng/bó còn cà chua lên 45.000 đồng/kg.

Mỗi bó rau cải cũng được bán ra với giá 12.000 đồng trong khi giá bình thường khoảng 7.000 đồng. Giá rau mồng tơi là khoảng hơn 20.000 đồng/bó, gấp đôi bình thường. Hành lá có giá 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng mỗi kg so với trước bão. Các loại củ quả khác như su su, bắp cải, cà rốt... tăng nhẹ so với trước.

Chị Hồng, tiểu thương bán rau tại chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nói rau hỏng hết nên khan hiếm, kể cả chợ đầu mối cũng không có. Theo chị, hiện tại, giá rau tăng rất nhiều so với tuần trước, song sắp tới có thể còn đắt hơn do thiếu hàng.

Nhiều tiểu thương cho biết do thời tiết tiếp tục mưa lớn gây ngập sâu nên giá rau sẽ tiếp tục tăng (Ảnh: Huỳnh Anh).

Tương tự, tại chợ Vĩnh Hồ (quận Đống Đa), chị Toàn, tiểu thương bán rau cũng dự báo nhiều nơi tiếp tục mưa to, ngập sâu nên giá rau vài ngày tới chắc chắn sẽ tăng thêm. "Rau tăng giá nên ai đi chợ đều than đắt. Hiện mỗi kg hành lá giá tới 100.000 đồng, nhiều người mua 1.000 đồng thì tôi không biết bán kiểu gì. Nhiều người mua xong thấy giá đắt còn đòi trả lại", chị than.

Khai thác thêm nguồn rau từ Đà Lạt, các tỉnh phía Nam

Trái ngược với mặt hàng rau xanh, giá các loại thịt ở một số chợ truyền thống không có nhiều biến động. Theo chia sẻ của một số tiểu thương, nguồn cung thịt vẫn ổn định vì được nhập hàng từ nhiều hộ chăn nuôi nên giá các loại thịt không tăng nhiều trong đợt mưa bão.

Bên cạnh đó, lượng tiêu thụ các mặt hàng này cũng chậm hơn ngày thường do người dân đã mua thực phẩm tích trữ đủ 2-3 ngày từ trước bão.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân sau bão số 3, ngày 8/9, Sở Công Thương đã ban hành văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh khai thác chợ... triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau mưa bão và đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

Các loại củ, quả giá vẫn ổn định, tăng nhẹ (Ảnh: Minh Huyền).

"Nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, tại các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn dồi dào, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đối với mặt hàng rau ăn lá, các doanh nghiệp đã chủ động khai thác thêm nguồn hàng từ Đà Lạt, các tỉnh phía Nam để đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu người dân", đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết.

Theo cơ quan quản lý, giá bán các mặt hàng cơ bản ổn định, riêng mặt hàng rau xanh ăn lá tại các chợ có tăng so với thời điểm trước bão do sau bão khiến rau bị ngập úng, hư hỏng, người nông dân gặp khó trong thu hoạch và vận chuyển. Nhiều siêu thị trên địa bàn đang triển khai các chương trình khuyến mại giảm giá để thu hút khách đến mua sắm.