"Quỹ mở sẽ bùng nổ tại Việt Nam"

Với triển vọng lạc quan của thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn, cùng sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân, nhiều dịch vụ, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư ngày càng nhiều.

Hình thức quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư - quỹ mở - đang được đẩy mạnh hoạt động, và dự báo sẽ sôi động trong thời gian tới.

Bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam chia sẻ về triển vọng của hình thức này.

Bà có thể chia sẻ thị trường quỹ mở hiện nay trên thế giới nói chung và châu Á nói riêng đang diễn biến theo chiều hướng nào?

- Quỹ mở là một sản phẩm tài chính rất phổ biến và đã có mặt trên thế giới gần 100 năm qua, với tổng tài sản lên đến gần 44 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2020.

Tại châu Á, ở các nền kinh tế hàng đầu, quy mô tài sản quỹ mở rất lớn khi so sánh tương quan với GDP của quốc gia đó. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), giá trị quỹ mở chiếm đến 44% GDP, tại Đài Loan (Trung Quốc), tỷ trọng này là 27% GDP hay 21% GDP tại Singapore. Quy mô quỹ mở tại Việt Nam mới chỉ dừng lại mức 0,5% GDP.

Trong hai năm qua, bất chấp Covid-19, tổng tài sản của các quỹ mở vẫn liên tục tăng. Năm 2021, tính trên phạm vi Manulife châu Á, doanh số ròng của quỹ mở và các quỹ hưu trí tăng ba lần so với năm 2020, cho thấy quỹ mở vẫn là một trong những kênh được các nhà đầu tư cá nhân tin dùng vì tính thanh khoản, đa dạng danh mục và hướng tới lợi ích trong dài hạn.

Bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam.

Hoạt động của quỹ mở tại Việt Nam hiện nay ra sao?

- Tuy được biết đến tại Việt Nam từ năm 2014 nhưng đến năm 2018, quỹ mở mới bắt đầu nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư Việt Nam.

Năm 2018, Việt Nam có 12 công ty quản lý quỹ cung cấp 24 quỹ mở trên thị trường, với tổng tài sản gần 600 triệu USD. Chỉ sau 3 năm, tính đến hết năm 2021, có gần 20 công ty quản lý quỹ tích cực hoạt động trong lĩnh vực quỹ mở, và có 39 quỹ mở với tổng tài sản gần 2 tỷ USD, gấp 3 lần so với năm 2018.

Riêng đối với quỹ mở Manulife, trong giai đoạn 2018-2021, số lượng nhà đầu tư mới tăng 377% và tổng tài sản tăng 217%. Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm nhiều hơn đối với sản phẩm quỹ mở, và tiềm năng tăng trưởng của thị trường quỹ mở tại Việt Nam là rất lớn.

Là một trong những doanh nghiệp trong thị trường quỹ mở, Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Investment đã ra mắt các quỹ mở ngay từ những ngày đầu. Chúng tôi cũng rất tích cực giới thiệu và phổ biến hình thức đầu tư này đến các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư toàn cầu và sự am hiểu sâu sắc các thị trường địa phương từ các chuyên gia đầu tư hàng đầu, Manulife tin rằng sẽ luôn mang lại các giải pháp đầu tư toàn diện và dịch vụ ưu việt, giúp cho các khách hàng Việt Nam có thể an tâm đầu tư vào Quỹ mở Manulife, hướng đến một cuộc sống an nhiên, tự tại.

Theo bà, Việt Nam có những điều kiện thuận lợi nào giúp quỹ mở có thể phát triển?

- Thứ nhất, tính minh bạch của quỹ mở với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng giám sát là một trong những yếu tố nền tảng tạo niềm tin cho khách hàng. Điều này tạo điều kiện cho công ty quản lý quỹ và các đơn vị phân phối chứng chỉ quỹ có thể cung cấp những công cụ tài chính đơn giản và hiệu quả cho người dân Việt Nam.

Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam đã và đang trong giai đoạn tăng trưởng, thu nhập của người dân trong những năm gần đây tăng trưởng nhanh, nhu cầu tích lũy và đầu tư của người dân cũng tăng cao. Đây chính là những động lực quan trọng thúc đẩy việc phát triển các kênh đầu tư, đặc biệt là quỹ mở, vì hiện tại nhu cầu tích lũy và gia tăng tài sản của người dân là rất lớn.

Thứ ba, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước tăng trưởng đáng kể cả về chất và về lượng, nhiều công ty niêm yết đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Do đó, quỹ mở nói chung và quỹ mở Manulife nói riêng khi sở hữu danh mục đầu tư đa dạng với tiềm năng tăng trưởng tốt sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia và thị trường quỹ mở sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đa số người dân Việt Nam quen thuộc hơn với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và thích tự đầu tư, khái niệm ủy thác đầu tư và chuyển dịch một phần tài sản sang các kênh đầu tư khác như đầu tư vào quỹ mở vẫn còn là khái niệm khá mới với khách hàng Việt Nam. Chúng tôi cũng đang tăng cường việc phổ biến quỹ mở ở Việt Nam với quy mô lớn hơn. Từ việc quan sát các thị trường phát triển khác, chúng tôi tin rằng quỹ mở sẽ bùng nổ trong tương lai, là một sản phẩm không thể thiếu cho kế hoạch tài chính của mọi người dân Việt Nam trong tương lai.

Bà Trần Thị Kim Cương lạc quan về triển vọng của quỹ mở ở Việt Nam.

Các nhà đầu tư cần lưu ý điều gì khi tham gia thị trường quỹ mở?

- Nhà đầu tư cá nhân thường cân nhắc giữa việc tự đầu tư hay là ủy thác đầu tư thông qua việc mua quỹ mở.

Thoạt nhìn có vẻ như tự đầu tư sẽ là giải pháp dễ dàng và tự chủ hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân cần phải tính thêm các chi phí như thời gian, công sức tự thực hiện việc nghiên cứu, chi phí để có được thông tin trong đầu tư, chi phí cơ hội khi không làm công việc chuyên môn chính của mình vì phải dành thời gian tự thực hiện việc đầu tư này.

So với việc đầu tư vào quỹ mở với một danh mục đầu tư đa dạng, việc tự đầu tư còn khiến cho các nhà đầu tư cá nhân không chuyên phải đối mặt với rủi ro không phân tán được tài sản vào nhiều kênh đầu tư khác nhau. Vì tự đầu tư sẽ bị hạn chế về số tiền đầu tư, và đặc biệt nhất là yếu tố rào cản tâm lý của nhà đầu tư cá nhân khi ra các quyết định đầu tư làm ảnh hưởng đến kết quả đầu tư về lâu dài.

Ủy thác tài sản cho tổ chức chuyên nghiệp như Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam (thông qua việc đầu tư vào quỹ mở Manulife) là phương thức đầu tư hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư cá nhân. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) thừa hưởng được các thế mạnh và kinh nghiệm đầu tư từ Tập đoàn Manulife toàn cầu cùng với đội ngũ chuyên gia giàu năng lực.

Chúng tôi đang quản lý tổng tài sản lên đến 95.300 tỷ đồng bao gồm 2 quỹ mở (từ 2014), 9 quỹ bảo hiểm liên kết đơn vị (từ 2008) và tài sản ủy thác từ tập đoàn cũng như các tổ chức khác, luôn cam kết mang đến cho các khách hàng Việt Nam đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tương xứng với đẳng cấp của một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu.

Nhà đầu tư cá nhân lưu ý, khi lựa chọn một đơn vị để ủy thác đầu tư hay đầu tư vào quỹ mở thì hãy tìm hiểu thông tin, lựa chọn một đối tác uy tín, hãy đầu tư càng sớm càng tốt, đầu tư đều đặn, kỷ luật và dài hạn thì sẽ đem lại kết quả đầu tư tốt cho nhà đầu tư cá nhân.