Quốc Cường Gia Lai trả hết tiền vay từ con gái bà Nguyễn Thị Như Loan

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố doanh thu thuần quý IV/2022 chỉ đạt 97 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ bất động sản của công ty chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 90% so với quý IV/2021.

Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí lãi vay tăng cao khiến công ty lỗ ròng 10 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm 2022. Quý IV/2022 cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ từ năm 2016.

Cả năm 2022, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu gần 1.300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2021. Dù vậy, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đạt 34 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm trước. So với kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty này vượt chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 44% mục tiêu lợi nhuận.

Đến hết năm ngoái, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 9.900 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với thời điểm kết thúc năm 2021. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp chiếm hơn 5.600 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với vốn chủ sở hữu.

Điểm đặc biệt trong cấu trúc tài chính của Quốc Cường Gia Lai so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác là công ty nợ ngân hàng rất ít. Công ty đang vay ngắn hạn hơn 100 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 300 tỷ đồng với lãi suất tương ứng là 12%/năm và 9%/năm.

Khoản nợ lớn nhất của công ty này là các khoản phải trả ngắn hạn bao gồm gần 2.900 tỷ đồng trả cho đối tác Sunny liên quan đến dự án Phước Kiển, phải trả bên thứ ba gần 1.000 tỷ đồng và phải trả bên liên quan 655 tỷ đồng.

Trong nhóm các khoản phải trả cho bên liên quan, hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc và Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia cho Quốc Cường Gia Lai mượn hơn 425 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và con gái Lại Thị Hoàng Yến cho công ty mượn gần 40 tỷ đồng, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan cho Quốc Cường Gia Lai mượn 92 tỷ đồng, một cá nhân không nằm trong ban lãnh đạo cho mượn 100 tỷ đồng.

So với báo cáo tài chính quý III/2022, Quốc Cường Gia Lai đã trả hơn 200 tỷ đồng cho các cá nhân liên quan. Công ty đã trả hết 10 tỷ đồng cho bà Nguyễn Ngọc Huyền My - con gái bà Loan, 109 tỷ đồng cho bà Yến, 57 tỷ đồng cho một cá nhân khác đã cho công ty mượn tiền trước đó.