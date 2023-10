"Quét" áp lực để sống không lo nghĩ

Hiểu về áp lực, để bớt áp lực

Anxiety UK (tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những người bị rối loạn lo âu của Anh) chỉ ra rằng dẫu có muôn hình thái, nguyên nhân gây ra áp lực được chia thành hai loại chính là từ bên ngoài và sâu bên trong.

Áp lực bên ngoài là tất cả các yếu tố xảy ra do môi trường xung quanh như "deadline" thành công, bệnh thành tích trong học tập...

Áp lực bên trong đến từ thể chất và tâm lý, là những suy yếu sức khỏe hay cảm xúc tiêu cực như sự ghen tị, tự ti và hoài nghi chính mình,... Trong thời đại mà mạng xã hội lên ngôi, trạng thái rối bời vì nhiễu loạn thông tin và tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) trở nên phổ biến hơn. Những áp lực mà người trẻ vốn mang sẵn cũng được khuếch đại, nặng nề và nghiêm trọng hơn bản chất vốn có.

Áp lực đồng trang lứa là hiện trạng phổ biến ở giới trẻ (Ảnh: Shutterstock).

Giữa những chuyển động xã hội có phần mất cân bằng, nhiều người băn khoăn nên vượt qua áp lực hay trở thành người giỏi chịu áp lực. Dù ở khía cạnh nào, yếu tố cốt lõi vẫn là lựa chọn cách phản ứng trước những vấn đề xảy đến, bởi sức nặng từ ngoại cảnh luôn tồn tại dù ở bất kỳ thời đại nào, trong bất cứ môi trường nào.

Chia sẻ về vấn đề này, Phương Thảo - một Gen Z đời đầu - cho biết: "Tôi muốn áp lực tạo nên kim cương, không phải tạo nên vết thương. Vậy nên tôi đón nhận áp lực một cách ôn hòa, bằng cách 'quét' đi những điều không cần thiết trong cảm xúc. Điều này không dễ dàng để thực hiện, nó đòi hỏi một quá trình rèn luyện, và tất nhiên là khi bản thân đã biết thế nào là những tổn thương tâm lý".

Khởi động từ quét dọn không gian sống

Không gian sống chính là tấm gương phản ánh nội tâm của con người. Không ngẫu nhiên mà "Dọn nhà cùng Marie Kondo" trở thành loạt truyền hình tạo cơn sốt trên toàn thế giới. Phương pháp của Kondo cơ bản có hai bước: phân loại và loại bỏ, dựa trên thuyết vật linh (animism) - liệu pháp xoa dịu và giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Toàn bộ quá trình nhắm tới một ý tưởng: Bạn và không gian của bạn đều có thể trở nên tốt hơn, hay nói cách khác là tối ưu hóa cuộc sống dựa trên niềm vui. Cách thức này không chỉ hướng dẫn cách dọn dẹp mà còn truyền cảm hứng vào không gian sống. Sắp xếp nhà cửa không đơn thuần chỉ để ngăn nắp, mà còn giúp mọi người loại bỏ bộn bề và trở nên hạnh phúc hơn.

Quét dọn nhà cửa là một cách giải tỏa áp lực (Ảnh: Shutterstock).

Quét gọn tâm trí

Thế giới của những căng thẳng và lo lắng sẽ tạo nên một tinh thần hỗn độn, do vậy, tối giản tâm trí trở thành mong muốn của hầu hết mọi người. Viết nhật ký là một trong số những phương pháp đơn giản và hiệu quả để "làm việc" với tâm trí.

Joshua Smyth (tác giả cuốn Opening Up by Writing It Down) chia sẻ nhật ký là công cụ giúp chúng ta sắp xếp suy nghĩ gọn gàng, từ đó rút kinh nghiệm từ chính những trải nghiệm của mình.

Việc quét gọn tâm trí, bên cạnh gia tăng cảm xúc tích cực, là chấp nhận những cảm xúc tiêu cực. Học cách sống chung, sắp xếp chính là hiểu giá trị của những cảm xúc đó. Đây cũng là lý do những khái niệm như chánh niệm, thiền định…ra đời. Bên cạnh đó, những liệu pháp như trò chuyện với bác sĩ, hoặc đơn giản là nghe nhạc cũng mang đến những kết quả tích cực.

Viết nhật ký là phương pháp quét gọn tâm trí hiệu quả (Ảnh: Shutterstock).

Quét dọn thế giới ảo - Tìm đến giá trị thật

Hầu hết mọi người đều hiểu, giá trị cốt lõi nằm ở cuộc đời thực, sau màn hình máy tính hay điện thoại. Giá trị của thế giới ảo có thể chắt lọc để bồi đắp cuộc đời thực, như những mối quan hệ rộng mở không biên giới, kiến thức hữu dụng hoàn toàn miễn phí, hoặc đơn giản là cách thức để mua sắm, thanh toán thường ngày dễ dàng hơn.

Đơn cử, giờ đây mọi giao dịch tài chính đều có thể thực hiện chỉ với một chiếc điện thoại trong tay. Thanh toán, chuyển khoản trở nên đơn giản hơn thông qua QR code. Không chỉ là "quét" thông thường, phương thức này còn quét cả những rủi ro nếu nhập sai thông tin người nhận, quét đi hệ lụy của những lần "nhớ nhớ quên quên" không mang theo tiền mặt hay thẻ.

