QUAD Film - Thương hiệu phim cách nhiệt Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu đến từ Mỹ

QUAD Film có trụ sở chính tại bang Nevada, Hoa Kỳ. Từ đây, các sản phẩm QUAD Film được nghiên cứu, phát triển và kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, trước khi đưa ra thị trường toàn cầu, bảo đảm mỗi sản phẩm đến tay người dùng đều đạt chất lượng cao và tính ổn định lâu dài.

Trụ sở QUAD Film tại bang Nevada, Hoa Kỳ (Ảnh: QUAD Film).

Sản phẩm chủ lực của QUAD Film ứng dụng công nghệ phún xạ kim loại quý đa lớp (Multi-layer Sputtering) - công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay trong ngành phim cách nhiệt. Khả năng ngăn chặn tia UV (UVR) hiệu quả, hỗ trợ bảo vệ nội thất và sức khỏe người ngồi trong xe, góp phần hạn chế lão hóa da và hư hại nội thất. Khả năng cản tia hồng ngoại vượt trội (IRR), giúp giảm nhiệt, tạo sự thoải mái cho người dùng trong suốt hành trình.

Tổng cản nhiệt (TSER) ấn tượng, mang lại sự khác biệt rõ rệt so với các dòng phim đang có trên thị trường, nâng tầm trải nghiệm cho người dùng cùng thương hiệu QUAD Film. Công nghệ này giúp phim cách nhiệt không chỉ chống nóng hiệu quả, mà còn hạn chế hiện tượng tích tụ nhiệt, nâng cao độ bền của vật liệu nội thất và tối ưu tiêu thụ năng lượng điều hòa.

Sản phẩm của QUAD Film đạt nhiều chứng nhận, giải thưởng quốc tế (Ảnh: QUAD Film).

Danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu

QUAD Film mang đến hệ sinh thái sản phẩm toàn diện cho ô tô, gồm PPF (Paint Protection Film) - phim bảo vệ sơn xe khỏi trầy xước, tác động vật lý và hóa chất; TPU Color PPF - phim bảo vệ kiêm đổi màu sơn, giúp xe nổi bật và khác biệt; Intelligent 5G Film - phim thông minh chuyên biệt cho kính trước ô tô, chống nóng và hỗ trợ tăng tốc độ kết nối 5G; Sunroof PPF - phim cách nhiệt và bảo vệ chuyên biệt cho cửa sổ trời, tối ưu hiệu quả năng lượng. Việc sở hữu dải sản phẩm đa dạng giúp QUAD Film phục vụ được cả nhu cầu phổ thông lẫn phân khúc cao cấp, từ người dùng cá nhân đến các hãng xe lớn.

Trong đó, dòng sản phẩm PPF với công nghệ tiên tiến, được phát triển để bảo vệ lớp sơn nguyên bản của xe trước các tác nhân cơ học và môi trường. Lớp màng TPU trong suốt có khả năng chống xước, chống ố vàng và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tính năng tự phục hồi giúp lớp phim nhanh chóng xóa mờ các vết xước nhỏ ngay ở nhiệt độ thường, giữ bề mặt xe luôn sáng bóng và mới lâu dài. Đây là giải pháp được nhiều thị trường quốc tế ưa chuộng, đặc biệt ở những quốc gia có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Đa dạng màu sắc cho khách hàng lựa chọn với nhu cầu đổi màu xe bằng chất liệu TPU PPF cao cấp (Ảnh: QUAD Film).

Hợp tác quốc tế, hiện diện tại nhiều triển lãm ô tô hàng đầu

Một dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín của QUAD Film là việc trở thành thương hiệu hợp tác cùng hãng xe danh tiếng Lamborghini. Sự hợp tác này không chỉ là minh chứng cho chất lượng và hiệu suất sản phẩm, mà còn thể hiện vị thế của QUAD Film trên bản đồ các thương hiệu phụ trợ ô tô cao cấp toàn cầu. Bên cạnh đó, QUAD Film cũng đang là đối tác của các hãng xe lớn như Volkswagen, BYD, Audi.

Ngày 21/6 đánh dấu cột mốc quan trọng của QUAD Film khi hợp tác cùng hãng siêu xe Lamborghini (Ảnh: QUAD Film).

QUAD Film là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn trong ngành ô tô toàn cầu: Automechanika Dubai 2024 (UAE); Automechanika Shanghai 2024 (Trung Quốc); Essen Motor Show 2024 (Đức); SEMA Show 2024 (Hoa Kỳ); KOAA Show 2024 (Hàn Quốc); Detail Fest Brasil 2025 (Brazil); GIIAS 2025 (Indonesia).

Sự tham gia liên tiếp tại các triển lãm này không chỉ là cơ hội giới thiệu sản phẩm, mà còn là cách QUAD Film kết nối với mạng lưới đại lý, nhà sản xuất và người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Gia nhập thị trường Việt Nam, nâng tầm trải nghiệm người dùng

Cửa hàng mẫu Flagship Workshop QUAD Film tại Việt Nam (Ảnh: QUAD Film).

Trước khi gia nhập thị trường Việt Nam, QUAD Film đã khẳng định vị thế trên quy mô toàn cầu với mạng lưới phân phối tại nhiều quốc gia, bao gồm Brazil, Trung Quốc, Indonesia, Đức, Malaysia…

Việc hiện diện tại Việt Nam đánh dấu bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng thị trường châu Á của thương hiệu. Thương hiệu cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, minh bạch nguồn gốc cùng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về độ bền, hiệu suất và an toàn, cùng chính sách bảo hành rõ ràng, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

Với nền tảng công nghệ hàng đầu từ Hoa Kỳ, danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược phát triển bài bản, QUAD Film sẵn sàng đồng hành cùng người dùng và đối tác tại Việt Nam, kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành phim cách nhiệt và bảo vệ bề mặt ô tô.

Thông tin chi tiết xem tại website QUAD Film Việt Nam https://quadfilm.vn/ Hotline: 1900 955 525