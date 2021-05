PV Power vẫn đẩy mạnh đầu tư, hướng tới kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2021

Dân trí Hôm nay, ngày 27/5, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (Mã CK: POW), đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức đại hội trực tuyến toàn phần.

Đây là hình thức tổ chức đại hội phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát. Tuy nhiên, PV Power đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho đại hội lần này cả về cách thức để cổ đông thực hiện quyền, nghĩa vụ cũng như nội dung các báo cáo, định hướng kinh doanh trong thời gian tới.

Để cho Đại hội đồng cổ đông diễn ra tốt đẹp, PV Power khuyến khích các cổ đông tham gia họp trực tuyến thông qua các thiết bị điện tử bằng cách đăng nhập vào hệ thống, theo dõi, phát biểu ý kiến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Theo Báo cáo thường niên năm 2020 được PV Power công bố trước Đại hội đồng cổ đông, năm nay, PV Power đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 28.403,6 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.548,5 tỷ đồng.

Theo PV Power, kế hoạch kinh doanh trên được căn cứ theo công suất khả dụng của các Nhà máy điện, dự báo tình hình thủy văn, dự báo nhu cầu phụ tải điện quốc gia; kế hoạch cấp nhiên liệu (khí/than)/sử dụng nhiên liệu (khí/than); kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện; kế hoạch 5 năm 2021-2025 của PV Power và tình hình thực hiện thực tế của PV Power trong 3 năm gần nhất.

Kế hoạch kinh doanh này cũng dựa trên các văn bản/quy định của Nhà nước về thị trường điện, chính sách thuế, tài chính kế toán,...; các hợp đồng mua bán điện ký kết với EVN/EPTC; các hợp đồng mua bán nguyên nhiên vật liệu ký kết với PV Gas/ Vinacomin,...; các hợp đồng vay vốn, định mức kinh tế kỹ thuật; Giá dầu bình quân 45 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.500 đồng.

Trong 4 tháng đầu 2021, tổng sản lượng điện sản xuất 6.405 triệu kWh, trong đó Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt 1.980 triệu kWh, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt 1.254 triệu kWh, Nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt 2.607 triệu kWh.

Tính riêng tháng 4, sản lượng điện từ các nhà máy điện của PV Power đạt hơn 1.765 triệu kWh. Một số nhà máy có sản lượng vượt kế hoạch tháng như Vũng Áng 1 đạt 103%, Thủy điện Đakđrinh đạt 145% kế hoạch tháng.

Doanh thu PV Power trong tháng 4 ước đạt 2.871 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt gần 10.213 tỷ đồng. Trong quý I/2021, PV Power đạt doanh thu thuần hợp nhất 7.661 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 677 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do ghi nhận sản lượng điện các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 giảm, còn nhà máy Vũng Áng 1 tăng so cùng kỳ. Doanh thu tài chính Công ty mẹ tăng 360 tỷ đồng so cùng kỳ do tăng khoản lãi từ thoái vốn khỏi PV Machino.

Kết quả lợi nhuận hợp nhất đi lên, theo PV Power, còn đến từ việc tăng lợi nhuận ở các công ty thủy điện như Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Đakđrinh. Kết quả này là nhờ tình hình thủy văn trong quý I thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao dẫn đến sản lượng điện sản xuất tăng cao; đồng thời giá mua điện bình quân quý I/2021 cũng cao hơn cùng kỳ.

Còn theo báo cáo tài chính riêng quý I/2021 của PV Power, trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty lên tới 901 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng, tương đương 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tăng đáng kể nên dòng tiền của PV Power cũng được cải thiện. Tại thời điểm cuối quý I năm nay, tiền và các khoản tương đương tiên tăng từ 6.753 tỷ đồng lên 8.090 tỷ đồng. phần đưa lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong kỳ.

Năm 2021, PV Power dự kiến triển khai thực hiện đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (dự kiến khởi công EPC vào quý IV); nghiên cứu xúc tiến thực hiện đầu tư dự án trụ sở làm việc Tổng công ty; nghiên cứu xúc tiến các dự án điện khí LNG và năng lượng tái tạo; triển khai mua sắm trang thiết bị cho phát triển cơ sở hạ tầng để tăng năng lực sản xuất kinh doanh,...

Về công tác thoái vốn: Đến ngày 23/3/2021, PV Power hoàn thành việc thoái toàn bộ phần vốn của PV Power tại PV Machino; Hoàn thành việc ghi nhận khoản đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Sơn Trà - Sông Đà và Công ty cổ phần năng lượng Châu Á Thái Bình Dương đã giải thể để đưa hai đơn vị này ra khỏi danh sách đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

Một trong những nội dung đáng chú ý sẽ được đưa ra tại đại hội là việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Hoàng Yến để bầu là Thành viên HĐQT Tổng công ty.

Trường Thịnh