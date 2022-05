PV GAS tổ chức cuộc thi trực tuyến về an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) năm 2022; hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), Công đoàn PV GAS tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động cho mạng lưới ATVSV".

PV GAS luôn sẵn sàng triển khai lực lượng bảo đảm an toàn - chất lượng - môi trường cho các công trình khí.

Mục đích cuộc thi là giúp cho mỗi ATVSV nắm vững những kiến thức cơ bản về an toàn - vệ sinh lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV. Chương trình tạo không khí thi đua sôi nổi, học tập nâng cao kiến thức về an toàn - vệ sinh lao động và các kỹ năng xử lý các tình huống mất an toàn trong các hoạt động cho đội ngũ ATVSV các đơn vị. Doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa phong trào "xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, lan tỏa văn hóa an toàn PV GAS, đảm bảo cho các hoạt động của tổng công ty luôn an toàn, liên tục, hiệu quả.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 12/5/2022 đến 30/5/2022, dành cho toàn thể ATVSV tại Công đoàn cơ sở các đơn vị có mạng lưới ATVSV. Trong đó, từ ngày 12/5/2022 đến 16/5/2022, các ATVSV ôn luyện kiến thức, làm quen với giao diện, thi thử và bổ sung, góp ý cho bộ câu hỏi, thể lệ thi. Từ ngày 17/5/2022 đến 27/5/2022 là thời gian thi chính thức. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá kết quả, trao giải cuộc thi.

Đây là cuộc thi theo hình thức trắc nghiệm (chọn đáp án đúng) trên máy tính. Mỗi người chọn 1 đề thi, trả lời 50 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Nội dung bao gồm các câu hỏi theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty về an toàn - vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, an toàn giao thông, 5S, sơ cấp cứu, phòng chống Covid-19.

Lực lượng an toàn vệ sinh viên luôn có mặt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS.

ATVSV được thi thử trước thời điểm thi chính thức và không giới hạn số lần thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi chính thức, mỗi ATVSV được làm bài thi nhiều lần và kết quả được tính cho lần thi sau cùng.

Sau cuộc thi, Ban tổ chức đánh giá và trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Trong đó, giải thưởng cá nhân sẽ xếp hạng theo số điểm từ cao xuống thấp. Tính điểm theo số câu trả lời đúng, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Tổng số điểm tối đa là 50 điểm. Trong trường hợp nhiều người có số điểm cao bằng nhau thì người có thời gian trả lời bài thi ngắn nhất được xếp trên và thứ tự giảm dần cho người có thời gian trả lời kế tiếp. Trường hợp cá nhân có số điểm, thời gian thi bằng nhau thì cá nhân có thời gian thi (ngày thi) kết thúc sớm hơn được xếp lên trên.

Các ATVSV không trả lời đầy đủ 50 câu hỏi, làm bài thi hộ cho người khác, thì bài thi của người thi và người thi hộ đều sẽ không được tính điểm và xếp hạng. Giải cá nhân sẽ bao gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng; 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 2 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải trị giá 1,5 triệu đồng; và 15 giải khuyến khích (mỗi công đoàn cơ sở 1 giải cho CBCNV có số điểm cao nhất ngoài ATVSV đã đạt giải nhất, nhì, ba), mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Đối với tập thể, Ban tổ chức chỉ đánh giá, xếp loại đơn vị có 100% ATVSV tham gia cuộc thi, xếp hạng đơn vị có điểm bình quân các bài thi từ cao xuống thấp. Trong trường hợp có nhiều đơn vị bằng điểm nhau, thì đơn vị có tổng thời gian làm bài thi bình quân ngắn nhất được xếp trên và thứ tự giảm dần cho đơn vị tiếp theo. Trường hợp tập thể có số điểm, thời gian thi bằng nhau thì tập thể có tỷ lệ CBCNV tham gia cao hơn được xếp trên.

Các cuộc thi về an toàn, phòng chống cháy nổ luôn tiếp thêm động lực rèn luyện cho lực lượng ứng cứu nhanh tại chỗ.

Đơn vị có người thi hộ không được tính điểm và xếp hạng tập thể. Giải tập thể gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 7 triệu đồng; 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 4 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng; các đơn vị còn lại nhận giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Công đoàn PV GAS yêu cầu Công đoàn các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn, động viên toàn thể ATVSV tích cực tham gia để cuộc thi đạt kết quả tốt; đồng thời mong muốn các lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở phối hợp với bộ phận chuyên môn phổ biến, hướng dẫn cho các ATVSV, để tất cả các ATVSV tại đơn vị tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt. Công đoàn cũng đề nghị các ATVSV tham gia cuộc thi với tinh thần trung thực, đoàn kết và quyết thắng.