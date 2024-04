Prudential Việt Nam có tiềm lực tài chính ổn định, duy trì vị thế đầu tư tích cực

Tính đến cuối năm 2023, mặc dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 12,9%, đạt 26.594 tỷ đồng, tổng doanh thu của Prudential đạt 37.250 tỷ đồng, tăng 7,6%. Kết quả này có sự đóng góp của doanh thu từ hoạt động đầu tư. Năm 2023, Prudential ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 3.114 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản của Prudential đạt 176.673 tỷ đồng, tăng 9,2%. Tổng tài sản đầu tư trái phiếu Chính phủ đạt 72.116 tỷ đồng, tăng 14,1%.

Prudential cũng duy trì được biên thanh khoản luôn ở mức cao hơn yêu cầu, đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng với 144,5%. Tổng bồi thường bảo hiểm đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng số ca chi trả bồi thường bảo hiểm trong năm 2023 là 179.000 trường hợp. Tính đến cuối năm, có hơn 82% yêu cầu giải quyết quyền lợi từ khách hàng được nộp trực tuyến, trong đó gần 20% yêu cầu được xử lý trong vòng 30 phút (tăng 5% so với năm 2022).

Tổng giám đốc Prudential Việt Nam - ông Phương Tiến Minh - cho biết: "Những thách thức tạm thời của năm 2023 mở ra cơ hội để chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và cải thiện chất lượng của các kênh phân phối. Sự ra đời đúng thời điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới giúp toàn ngành bảo hiểm đánh giá lại và cải tiến để trở nên tốt hơn, hướng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các hoạt động cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ, tăng cường chất lượng bán hàng, cũng như nâng cao trải nghiệm cho khách hàng của mình".

Cùng với cam kết tuân thủ Luật Kinh doanh bảo hiểm và luôn "Lấy khách hàng làm kim chỉ nam", năm qua, Prudential đã thực hiện và điều chỉnh Bộ tài liệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhằm mang đến sự yên tâm và hài lòng cho khách hàng. Năm 2023, Prudential nằm trong nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu về chỉ số hài lòng và sẵn lòng giới thiệu của khách hàng (rNPS).

Với định hướng đầu tư lâu dài và bền vững tại Việt Nam, từ nửa cuối năm 2023, Prudential lần lượt khai trương chuỗi 3 trung tâm chăm sóc khách hàng với mô hình mới tại TP Đà Nẵng và TPHCM.

Năm 2023, Prudential cũng tiếp tục đầu tư vào các hoạt động cộng đồng trong 3 lĩnh vực giáo dục, an toàn, và sống khỏe với tổng ngân sách gần 17 tỷ đồng.

"Năm 2024 là một cột mốc đặc biệt với Prudential khi chúng tôi kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi khẳng định sẽ luôn tiên phong trong việc tuân thủ quy định pháp luật, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững thông qua các dự án hỗ trợ cộng đồng và luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh", ông Phương Tiến Minh chia sẻ thêm.

Sau gần 25 năm hoạt động tại Việt Nam, tổng giá trị tài sản của Prudential đạt 176.673 tỷ đồng.

Prudential hiện là một trong những tổ chức tài chính đang hành động theo thỏa thuận chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với quy mô cam kết 15,5 tỷ USD, nhằm thúc đẩy nhanh kênh dẫn vốn này vào Việt Nam. Năm 2023, Prudential tổ chức hội thảo "Trái phiếu xanh và Đầu tư chuyển đổi tại Việt Nam" để thu thập ý kiến phản hồi về cách thức hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam.

Gần đây nhất, Prudential đã cho ra đời quỹ liên kết đơn vị "PRUlink tương lai Xanh". Đây là quỹ liên kết đơn vị đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, mang đến cho khách hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Những nỗ lực của Prudential trong năm qua được ghi nhận bởi các tổ chức trong nước và quốc tế với các hạng mục giải thưởng như "Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm" (International Life Insurer of the Year) từ Insurance Asia Awards; "Sáng kiến ESG của năm" (ESG Initiative of the Year) từ Insurance Asia Awards; "Top 100 doanh nghiệp bền vững" của VCCI; "Doanh nghiệp xuất sắc và bền vững tại Châu Á" (The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES); "Doanh nghiệp có văn hóa xuất sắc" (hạng Vàng) trong lễ trao giải HR Excellence tại Singapore và Giải thưởng "Nơi làm việc xuất sắc 2024" (Great Place to Work).