Prudential tổ chức ngày hội an toàn giao thông tại Quảng Ngãi

Trong khuôn khổ dự án, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) tổ chức Ngày hội An toàn Giao thông tại Trường Tiểu học Bồ Đề (xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) nhằm tổng kết thành quả đã triển khai của dự án và gắn kết các học sinh, giáo viên trong một sự kiện chuyên đề về An toàn giao thông.

Ngày hội An toàn Giao thông đã thu hút sự tham gia và hưởng ứng tích cực từ 640 em học sinh tại Trường Tiểu học Bồ Đề với nhiều hoạt động ngoài trời bổ ích, sôi động. Các em học sinh được tham gia vào các hoạt động tập thể như nhảy flashmob 3 bước đội mũ bảo hiểm an toàn, xử lý tình huống giao thông được mô phỏng trên sân khấu. Nhiều khu trò chơi theo chủ đề an toàn giao thông (ATGT) được thiết kế khắp khuôn viên trường để học sinh tham gia thử sức theo đội. Đây là cách hiệu quả, phù hợp để truyền tải kiến thức an toàn giao thông cho đối tượng học sinh tiểu học, giúp các em tiếp thu một cách chủ động.

Trong năm thứ hai triển khai, dự án "Đến trường an toàn" tiếp cận 2.800 học sinh tiểu học, 160 giáo viên, và hàng nghìn phụ huynh tại 4 trường tiểu học tại Hòa Bình và Quảng Ngãi. Dự án đặt mục tiêu bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ thông qua các hoạt động trang bị kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học. Song song, hàng triệu người dân địa phương sẽ được hưởng lợi gián tiếp thông qua hoạt động truyền thông rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về ATGT nói chung và đảm bảo an toàn cho trẻ em khi đến trường nói riêng.

Dự án "Đến trường an toàn" được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm học 2020-2021. Khảo sát sau một năm thực hiện đã cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh các trường dự án trung bình tăng từ 26% lên 88%, mức độ am hiểu về ATGT đường bộ tăng từ 9,8% lên 59,6%.

Tiếp nối những kết quả tích cực đó, trong năm học này, dự án sẽ tiếp tục giáo dục kiến thức, kỹ năng ATGT đường bộ và trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao cho học sinh, nâng cao năng lực giảng dạy về ATGT đường bộ cho giáo viên và cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực xung quanh trường học.

Dựa trên Bộ tiêu chí về An toàn của Chương trình Đánh giá An toàn Đường bộ Quốc tế (iRAP), dự án "Đến trường an toàn" đã tiến hành khảo sát chi tiết tại nhiều địa phương để xác định các điểm trường có nguy cơ cao nhất về mất an toàn giao thông. Qua đó, các phương án can thiệp được thiết kế rất cụ thể, sát với thực tế để cải thiện chỉ số ATGT tại những điểm trường mà dự án tiếp cận.

Các buổi tập huấn cho giáo viên được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực truyến tại các địa phương.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án năm nay cũng có nhiều thay đổi để tiếp cận hiệu quả hơn với người hưởng lợi. Dự án đã thiết kế các buổi tập huấn chuyên đề cho giáo viên theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp giáo viên cải thiện khả năng thiết kế bài giảng cũng như điều phối tiết học về ATGT. Chiến dịch "30 ngày đi bộ an toàn" cũng được tổ chức tại các trường dự án vào tháng 3/2022 nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên thực hành các kiến thức an toàn giao thông khi quay trở lại trường học sau một thời gian dài học trực tuyến.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ: "Mang lại điều kiện sống tốt hơn, an toàn hơn cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, luôn là điều Prudential nỗ lực thực hiện qua các dự án phát triển cộng đồng bền vững. Tiếp nối những kết quả đáng mừng sau một năm thực hiện, chúng tôi mong muốn dự án sẽ tiếp tục giúp trẻ em và cộng đồng có thêm kỹ năng, kiến thức cũng như nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông để đường đến trường cho trẻ em Việt Nam thực sự an toàn".

Chiến dịch "30 ngày đi bộ an toàn" được tổ chức tại các trường dự án vào tháng 3.

SAFE STEPS Kids được phát triển bởi Prudence Foundation với sự hợp tác của Cartoon Network và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC). Chương trình nhằm mục đích trang bị cho hàng triệu trẻ em châu Á những kỹ năng quan trọng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống thảm họa, góp phần mang đến cho thế hệ trẻ một tương lai bền vững hơn. Chương trình SAFE STEPS Kids bao gồm 12 phim ngắn tuyên truyền (public service announcement), mỗi phim ngắn kéo dài 50 giây, với sự xuất hiện của các nhân vật trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng đóng vai trò người kể chuyện để nâng cao nhận thức và cung cấp các thông tin mang tính giáo dục, với các thông điệp chính đã được IFRC chấp thuận. Những phim ngắn này đã được trình chiếu trên kênh truyền hình Cartoon Network trên toàn khu vực Châu Á với hơn 34 triệu người theo dõi mỗi ngày.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) là thành viên thuộc Prudential plc, tập đoàn tài chính toàn cầu có hoạt động tập trung tại các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Á. Prudential đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 20 năm và tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ, thay đổi nhận thức của con người về bảo hiểm. Tính đến ngày 31/12/2021, Prudential Việt Nam đã phát triển đội ngũ hơn 220.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, với hơn 350 văn phòng tổng đại lý, cùng mạng lưới 8 ngân hàng đối tác uy tín luôn sẵn sàng phục vụ hơn 1,6 triệu đồng khách hàng trên toàn quốc. Prudential cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đơn giản hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng trên hành trình làm chủ sức khỏe cũng như cuộc sống của chính mình.

Với khẩu hiệu "Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động.", Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sức khỏe và sự thịnh vượng, đồng thời tạo ra sự kết nối dễ dàng đến thế hệ khách hàng am hiểu công nghệ.