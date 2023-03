Prudential mang kiến thức an toàn giao thông đến các trường tiểu học

Sáng ngày 11/3 tại Trường Tiểu học Tịnh Phong (Quảng Ngãi), hàng trăm em nhỏ nô nức đến trường tham dự Ngày hội An toàn Giao thông với nhiều trò chơi và bài học bổ ích. Háo hức, tò mò và phấn khởi là cảm xúc chung của các em học sinh khi tham gia các hoạt động, trò chơi và học hỏi những kiến thức mới về an toàn giao thông. Các em bày tỏ, những trải nghiệm này giúp các em tự tin hơn khi tham gia vào giao thông trên đường hàng ngày.

Đây là năm thứ 2 Prudential mang sự kiện này đến tỉnh Quảng Ngãi và cũng là cột mốc đánh dấu 3 năm dự án "Đến trường an toàn" được nhân rộng đến các trường tiểu học tại nhiều địa phương.

Các hoạt động sôi nổi trong Ngày hội An toàn Giao thông tại Trường Tiểu học Tịnh Phong (Ảnh: Prudential).

Dự án "Đến trường an toàn" được Prudential khởi xướng với mong muốn tạo nên môi trường giao thông an toàn cho trẻ nhỏ, để các em tự tin và vững bước hơn trên con đường đến lớp mỗi ngày. "Đến trường an toàn" là một trong nhiều dự án cộng đồng mà Prudential đã và đang đầu tư thực hiện, hướng đến mục tiêu bảo vệ và phát triển thế hệ tương lai thành những công dân có trách nhiệm với xã hội.

"Thổi làn gió mới" vào phương thức giáo dục an toàn giao thông cho lớp trẻ

Với nhiều hoạt động học tập thiết thực theo phương pháp vừa chơi vừa học, dự án "Đến trường an toàn" giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức về an toàn giao thông một cách chủ động, khơi gợi hứng thú và niềm yêu thích học hỏi của các em.

Tại Ngày hội An toàn Giao thông, các em học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được thử sức với các câu hỏi kiến thức giao thông đã học thông qua trò chơi giải cứu nhân vật hoạt hình đầy thú vị, hay có cơ hội thi đấu cùng bạn bè trong các trò chơi tiếp sức đồng đội sôi nổi. Cùng với đó, dự án cũng mang đến những bài học về an toàn giao thông hấp dẫn thông qua bộ học liệu gồm tranh ảnh, áp phích và video hoạt hình được thiết kế trực quan, sinh động. Nhờ phương thức giáo dục đa dạng và lý thú, các em được củng cố hiểu biết về an toàn giao thông, từ đó có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

Song song, dự án cũng triển khai nhiều hoạt động đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng như cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông qua các phim ngắn và tài liệu tuyên truyền mang tính giáo dục cao.

"Trái ngọt" từ những nỗ lực chung

Vì những tác động tích cực đến con người và cộng đồng, dự án "Đến trường an toàn" của Prudential đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các tổ chức và bộ ban ngành liên quan. Sự phối hợp và hỗ trợ đắc lực từ Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc Gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã góp phần làm nên thành công của dự án khi chỉ sau 3 năm, phạm vi đã được nhân rộng đến 11 trường tiểu học tại 5 tỉnh gồm Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình, từ đó tiếp cận hàng nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Sau 3 năm triển khai, các số liệu thống kê của Prudential cho thấy, dự án đã giúp tăng nhận thức về an toàn giao thông cho các học sinh được hưởng lợi từ chương trình từ 48,3% lên 84,8%, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của các em cũng tăng từ 31% lên 87%.

Có thể thấy, dự án đã giúp học sinh tự tin hơn trong việc tham gia giao thông an toàn và đúng luật. Các bậc phụ huynh cũng hiểu hơn về tầm quan trọng của giáo dục an toàn giao thông từ sớm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông với con em mình.

Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh và các bộ ban ngành liên quan cũng thể hiện sự đồng lòng chung tay cùng Prudential khi sử dụng ngân sách đối ứng dự án một cách hợp lý và hiệu quả để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh trường học, giúp giảm nguy cơ tai nạn giao thông và tạo nên con đường đến trường an toàn hơn cho học sinh.

Là một trong những dự án quan trọng hướng đến đối tượng trẻ em, "Đến trường an toàn" đã góp phần hiện thực hóa mong muốn của Prudential trong việc xây dựng môi trường phát triển an toàn, tiến bộ cho thế hệ tương lai, giúp các em có được sự tự tin trên hành trình trưởng thành phía trước.