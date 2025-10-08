Primer hợp tác phát triển thiết bị chống giật và cảnh báo an toàn điện

Ông Thế Thanh Tùng, đại diện Primer Group, và ông Đỗ Văn Sinh ký kết văn bản hợp tác (Ảnh: Primer).

Theo Quyết định số 92448 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành ngày 31/7/2024, đơn sáng chế của ông Sinh đã được chấp nhận hợp lệ và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng trong quá trình thẩm định nội dung để cấp bằng bảo hộ độc quyền.

Hiểm họa từ tai nạn điện vẫn hiện hữu

Điện năng mang lại tiện ích thiết yếu cho đời sống, song đi kèm là rủi ro tiềm ẩn. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 400-500 vụ tai nạn điện, trong đó 350-400 người tử vong.

Riêng năm 2022, ngành điện ghi nhận 79 vụ vi phạm hành lang lưới điện, làm 30 người chết và 65 người bị thương. Thống kê của Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH cũ) cũng cho thấy trung bình mỗi năm xảy ra 450-500 vụ điện giật trong sinh hoạt và sản xuất.

Giải pháp của ông Đỗ Văn Sinh được xây dựng trên nguyên lý hai tầng bảo vệ: ngắt mạch khi xảy ra rò điện hoặc chạm chập và cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn điện như rò rỉ nhỏ, điện áp bất thường hay hệ thống nối đất kém.

Nhờ đó, người dùng không chỉ được bảo vệ khi sự cố đã xảy ra, mà còn được cảnh báo trước để phòng ngừa. Đây là điểm khác biệt quan trọng giúp nâng cao chuẩn an toàn điện trong dân dụng và công nghiệp.

Hợp tác R&D - nền tảng cho sản phẩm ứng dụng

Trong khuôn khổ hợp tác, Primer và ông Đỗ Văn Sinh sẽ tiến hành loạt hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm hoàn thiện thiết kế, thử nghiệm lắp đặt, kiểm định chất lượng và xây dựng lộ trình thương mại hóa.

Primer, với năng lực phân phối và triển khai sản phẩm trên thị trường, sẽ đảm nhiệm vai trò đưa thiết bị đến với người tiêu dùng trên phạm vi rộng. Trong khi đó, ông Đỗ Văn Sinh đảm bảo giá trị sáng chế và các đặc tính kỹ thuật cốt lõi được giữ nguyên và phát huy.

Thiết bị chống giật điện là giải pháp công nghệ mới nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn điện trong gia đình và công trình (Ảnh: Primer).

Hợp tác giữa Primer và tác giả mở ra một hướng đi mới cho công nghệ an toàn điện trong nước, góp phần giảm thiểu rủi ro điện giật, bảo vệ tính mạng và tài sản, tạo ra sản phẩm công nghệ do người Việt sáng chế, đồng thời khẳng định năng lực sáng chế Việt Nam, tạo tiền đề mở rộng sang thị trường quốc tế.