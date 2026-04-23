PNJ muốn làm thêm mảng cầm đồ

Chiều 22/4, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, mã chứng khoán: PNJ) đã họp cổ đông thường niên 2026. Ban lãnh đạo đã có những chia sẻ về kế hoạch kinh doanh bao gồm mảng mới đáng chú ý là cầm đồ.

Mở rộng hệ sinh thái, lấn sân cầm đồ

PNJ đã thành lập Công ty cổ phần Giải pháp tài sản An Tín, hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ. Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) là bà Cao Thị Ngọc Dung cho hay đây là bước đi đầu tiên trong chiến lược mở rộng sang các công ty thành viên mới. Doanh nghiệp này chưa chính thức đi vào hoạt động.

Tổng giám đốc Phan Quốc Công bổ sung, 5 năm tới, bán lẻ trang sức vẫn là mảng cốt lõi. Tuy nhiên, công ty sẽ mở rộng sang các sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên nhu cầu khách hàng theo hướng 360 độ, đồng thời phát triển các công ty con với mức độ tự chủ cao hơn. Ông khẳng định công ty không mở rộng tràn lan, mà sẽ có tính toán dựa trên năng lực lõi đang có.

Nhìn lại quá khứ, tại phiên họp đại hội cổ đông năm 2018, bà Cao Thị Ngọc Dung từng thận trọng cho rằng, cầm đồ là mảng tài chính tốt, nhưng công ty chưa muốn làm trực tiếp do những định kiến tiêu cực từ người tiêu dùng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung chia sẻ với cổ đông về mảng mới cầm đồ (Ảnh: PNJ).

Đã hoàn tất các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của thanh tra

Thông tin đáng chú ý khác liên quan đến đợt thanh tra giai đoạn 2024-2025, bà Dung cho biết quá trình này kéo dài từ tháng 5/2024 đến giữa năm 2025, chủ yếu liên quan các vấn đề mang tính hệ thống của ngành.

Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn tất các biện pháp khắc phục theo yêu cầu.

Liên quan đến công tác kiểm toán, phía PNJ cho biết đơn vị kiểm toán đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và phát hành ý kiến kiểm toán cho năm tài chính, không ghi nhận vấn đề trọng yếu nào liên quan đến nội dung thanh tra.

Lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ ý thức rõ mối quan tâm của cổ đông đối với tính minh bạch và ổn định, do đó khẳng định hoạt động hiện nay vẫn diễn ra bình thường.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý I đạt 17.425 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116%.

Phó chủ tịch hội đồng quản trị Lê Trí Thông cho biết trong bối cảnh giá vàng tăng cao, sức mua trang sức bị ảnh hưởng, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh sản phẩm và tái chế nguyên liệu để thích ứng. Ông cho rằng nhu cầu thị trường vẫn tồn tại, nhưng cần sản phẩm phù hợp để kích hoạt trở lại, thể hiện qua mức tăng trưởng phục hồi trong năm nay.

Bà Dung bổ sung, biên lợi nhuận quý I duy trì trên 20% nhờ điều tiết linh hoạt cơ cấu sản phẩm trong bối cảnh giá vàng biến động. Trong điều kiện bình thường, biên lợi nhuận của doanh nghiệp dao động 17-20%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 21% so với thực hiện năm 2025. Nếu đạt được đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.