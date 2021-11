Phú Quốc và những cuộc "lột xác" ngoạn mục

Dân trí Phú Quốc - một làng chài nghèo cách biệt thế giới, lúc này đang mang hình hài của đô thị biển tầm vóc quốc tế, chỉ sau chưa đầy một thập kỷ chuyển mình.

Những bước chân "khai mở" và khu nghỉ dưỡng "thức dậy từ quá khứ"

Phú Quốc, đặc biệt là Nam đảo, có một sức hút kỳ lạ với bất cứ ai từng đến, từng thấy bãi Sao, bãi Kem hay những hòn đảo ngoài khơi như hòn Móng Tay, hòn Mây Rút… Kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley khi lần đầu đặt chân đến Bãi Kem cũng từng thốt lên: "Phú Quốc đẹp không tả nổi".

KTS Bill Bensley khen Phú Quốc hết lời trong lần đầu đặt chân đến.

Vậy nhưng, chỉ trước năm 2015 thôi, cả Phú Quốc không có nổi một khách sạn 5 sao. Những làng chài nghèo như An Thới khi đó còn chưa có ánh điện. Năm 2015, chỉ có khoảng 850.000 lượt du khách đến Phú Quốc.

Nhưng đến cuối năm 2016, Nam Phú Quốc như bừng tỉnh. Kiến trúc sư Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group đã đặt vào Bãi Kem một kiệt tác nghỉ dưỡng mang hình dáng một ngôi trường đại học trong tưởng tượng từ thế kỷ 20 - Lamarck University. Sự xuất hiện của công trình này đã góp phần thay đổi khái niệm về nghỉ dưỡng hạng sang ở Phú Quốc.

Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay mang hình dáng ngôi trường đại học trong tưởng tượng Lamarck University.

Cùng với đó, Phú Quốc cũng liên tục thăng hạng trong mắt du khách toàn cầu. Năm 2019, Phú Quốc lọt Top điểm đến du lịch tốt nhất châu Á do kênh truyền hình quốc tế CNN bình chọn. Năm 2020, hòn đảo này nằm trong Top 15 điểm đến hoàn hảo cho những người muốn nghỉ hưu được đưa ra bởi trang web International Living. Mới đây nhất, Tạp chí TIME cũng đưa Phú Quốc vào top 100 điểm đến tuyệt nhất thế giới năm 2021.

Năm 2019, Phú Quốc đón hơn 5 triệu lượt khách. Thậm chí, một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh như 2020, Phú Quốc vẫn đón hơn 3,6 triệu lượt du khách. Từ 2014 đến 2019, trung bình mỗi năm Phú Quốc tăng 35% lượng khách du lịch- một tỷ lệ tăng trưởng trong mơ của nhiều điểm đến tại Việt Nam.

Bến đỗ của những tinh hoa kiến trúc và nghệ thuật

Bức tranh về một Nam Phú Quốc đã không ngừng được tô thêm những sắc màu mới, kể từ sau khi J.W Marriott Phu Quoc Emerald Bay resort ra đời.

Nếu kiến trúc Đông Dương với những nét chấm phá từ góc phố cổ Hội An đã làm nên một "trường Đại học Lamarck" nổi tiếng khắp thế giới, thì cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc và thùng nước mắm đặc trưng của đảo Ngọc đã kiến tạo một Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hiện đại và bản sắc. Trong khi đó, những biệt thự mái lá ẩn mình giữa thiên nhiên lại làm nên một "ngôi làng biển" New World Phu Quoc resort vừa sang trọng vừa thân thuộc.

Dọc bờ Tây Nam đảo là tổ hợp dự án Sun Premier Village Primavera với những khối nhà rực rỡ men theo cung đường lát đá lộng gió biển mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải, được đặt sát cạnh ga đi cáp treo Hòn Thơm tái hiện một "đấu trường La Mã" cổ.

Ảnh minh họa dự án Sun Tropical Village.

Và tương lai, Nam đảo sẽ có thêm một ngôi làng nhiệt đới Sun Tropical Village với phong cách kiến trúc Tropical - Indochine kết hợp giữa những tinh tế, hoài cổ của truyền thống Á Đông với sự lãng mạn, hiện đại của kiến trúc Pháp. Và Cầu Hôn- cây cầu duy nhất không kết nối hai đầu cầu được thiết kế bởi vị kiến trúc sư đại tài Marco Casamonti đang được triển khai, hứa hẹn sẽ là một biểu tượng mới cho Phú Quốc.

Vẻ đẹp của những công trình kiến trúc tại Nam đảo đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của những tín đồ thời trang và nghệ thuật. Tháng 3/2021, Fashion Voyage #3 của đạo diễn Long Kan đã diễn ra tại Sun Premier Village Primavera, với sàn catwalk là những con phố rực rỡ sắc màu của "thị trấn Địa Trung Hải". Còn khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay thì dường như đã trở thành "điểm đến của thời trang" khi những nhà thiết kế nổi tiếng như Lê Thanh Hòa hay Đỗ Mạnh Cường chọn nơi đây để ra mắt BST mới của mình.

Tranh tường tương tác tại Sun Premier Village Primavera.

Nam đảo cũng đang trở thành một điểm tụ của nghệ thuật hội họa, khi những câu chuyện của thời đại, của lịch sử, văn hóa, của truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây được kể lại vừa thân quen, vừa khác lạ trong những bức tranh tường tại dự án Sun Premier Village Primavera.

Và tương lai gần, những show trình diễn nghệ thuật Vortex vốn đã làm nên thương hiệu cho nhiều điểm đến như Singapore cũng sẽ được Sun Group mang về Nam đảo, gia tăng thêm một trải nghiệm khiến du khách khó lòng rời xa Nam đảo ngọc.

Chân dung một thành phố đáng sống

Những năm gần đây, Nam Phú Quốc cũng được giới đầu tư bất động sản (BĐS) ví như điểm khởi đầu và dẫn dắt của những xu thế mới, với đa dạng loại hình bất động sản, nhiều phân khúc giá, nhiều phong cách sống. Đó cũng là lý do Nam đảo hút vốn đầu tư, ngay cả khi thị trường BĐS trầm lắng vì dịch bệnh thời gian qua.

"Vườn địa đàng" Sun Premier Village The Eden Bay.

Mỗi dự án bất động sản ở Nam đảo lại mang một sắc màu riêng, dẫn dắt một xu thế mới. Các căn biệt thự và shophouse tại Sun Premier Village Primavera đẹp như một thị trấn cổ nước Ý. Sun Premier Village The Eden Bay được ví như "vườn địa đàng" ngăn cách với bên ngoài bằng cánh cổng Wonder Gate để tối đa hóa sự riêng tư. Nhà phố Sun Grand City New An Thoi mang phong cách Địa Trung Hải nằm ngay ở cửa ngõ dẫn vào cáp treo Hòn Thơm. Boutique Shophouse Melodia sở hữu vị trí vàng nơi giao thoa kết nối toàn bộ hệ sinh thái "vui chơi nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế" của Sun Group tại thiên đường Bãi Kem. Sun Tropical Village lại mang tới những căn biệt thự đậm chất tropical và trải nghiệm "wellness living" thực sự giữa thiên nhiên trong lành thuần khiết và một hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe cao cấp hàng đầu tại đảo ngọc.

"Thị trấn Địa Trung Hải" Sun Premier Village Primavera.

Những công trình ấy được đặt vào một hệ sinh thái hoàn chỉnh cùng những khu nghỉ dưỡng kiệt tác, những tổ hợp vui chơi giải trí sôi động, đồng thời không ngừng được Sun Group bồi đắp những giá trị mới như tranh tường hay các show trình diễn đẳng cấp… đã không chỉ khiến Nam đảo đổi thay từng ngày mà còn khiến các nhà đầu tư liên tục bị chinh phục.

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng nhận định: "Mười năm trước, không ai có thể tưởng tượng Phú Quốc có thể lung linh và tiến vượt đẳng cấp nhanh đến thế. Là một đô thị biển đảo, chỉ sau một thời gian ngắn, Phú Quốc đã kịp hội tụ được nhiều công trình du lịch tốp đầu thế giới. Những công trình này có thể làm sững sờ bất cứ ai đến thăm vì tính độc đáo và đẳng cấp phát triển. Với những công trình đó, người Việt Nam có thể tự hào về đất nước mình".

Và ông cũng khẳng định: "Phú Quốc hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành một Phuket hay Maldives mới của châu Á".

Trường Thịnh