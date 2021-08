Phú Quốc - từ khóa hot của cuộc chơi second home cao cấp

Dân trí Trong bối cảnh dịch bệnh, nhu cầu làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cá nhân hóa không gian sống khiến ngôi nhà thứ hai (second home) ở Phú Quốc đang là từ khóa hot nhất trên thị trường địa ốc.

Nhu cầu second home tăng vọt

Kể từ năm 2020, sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản (BĐS) toàn cầu bắt đầu chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc second home. Những người dư giả tài chính dồn tiền vào ngôi nhà thứ hai khiến cho sự gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm này đang ở mức kỷ lục, cao gấp đôi so với nhu cầu nhà chính, theo báo cáo của Redfin - một công ty môi giới BĐS nổi tiếng trên thị trường toàn cầu.

Nhu cầu về ngôi nhà thứ hai tăng vọt.

Cụ thể, nhu cầu đối với second home đã tăng 100% trong tháng 10/2020 so với tháng 10/2019. Theo nhà kinh tế hàng đầu của Redfin, Taylor Marr, làm việc từ xa, học tập online dành cho trẻ em và hạn chế đi lại đều góp phần khiến nhu cầu về ngôi nhà thứ hai tăng vọt.

Nhu cầu tăng dựng đứng khiến doanh số bán second home ở các điểm nghỉ dưỡng cũng tăng phi mã trong thời gian gần đây, nhất là ở những vùng biển đảo nhiệt đới - nơi có khí hậu ấm áp, thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành tốt cho sức khỏe, tránh xa đại dịch.

Theo đại diện Savills, người mua đang tìm kiếm những địa điểm phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình, nơi họ có thể đi cùng ông bà, cha mẹ và con nhỏ, đồng thời cảm thấy an toàn và tránh xa nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Khát khao không gian cá nhân hóa

Trong khi ngôi nhà thứ nhất chỉ cần đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì đối với ngôi nhà thứ hai, gia chủ thường đòi hỏi những yếu tố khắt khe hơn. Riêng tư, độc quyền, môi trường sống chất lượng, trong lành là những tiêu chí được ưu tiên khi giới nhà giàu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai, thậm chí là ngôi nhà thứ ba, thứ tư. Dễ hiểu bởi, đó không còn chỉ là nơi ở, mà còn là nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe toàn diện, cũng là biểu tượng cho khối tài sản khẳng định đẳng cấp cá nhân, địa vị xã hội.

Cá nhân hóa không gian sống, nghỉ dưỡng là xu hướng của giới thượng lưu.

Đối với họ, đó phải là không gian sống đẳng cấp, tiện nghi, mang dấu ấn cá nhân, gu thẩm mĩ riêng và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, ẩm thực, giải trí… chuẩn 5 sao tại tư gia. Tất nhiên, bên ngoài ngôi nhà vẫn phải là một thế giới tiện nghi với hạ tầng tiện ích đồng bộ, cảnh quan hiện đại và đặc biệt là được bao bọc giữa thiên nhiên.

Xu hướng cá nhân hóa không gian sống không còn xa lạ trên thị trường BĐS siêu sang. Khi nhu cầu sở hữu second home để nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tránh xa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng cao, giới thượng lưu lại càng muốn chăm chút tỉ mỉ cho ngôi nhà thứ hai - nơi có thể đem đến liều detox tuyệt vời nhất cho thể chất và tâm hồn.

Những chuyến nghỉ dưỡng dài ngày, thậm chí làm việc từ xa cả năm trời trên các hòn đảo trong ngôi nhà thứ hai đầy đủ tiện nghi mà vẫn vô cùng phong cách, chuẩn gu đã trở thành khát khao cháy bỏng của giới nhà giàu vào lúc này. Theo đó, họ có thể chủ động hoàn toàn phân bổ thời gian, công việc trong suốt quá trình lưu trú, không phụ thuộc vào lịch đặt phòng và hàng loạt quy định của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn.

Phú Quốc: Thiên đường của second home độc bản

Giới nhà giàu Việt vốn luôn cập nhật tức thời mọi xu hướng quốc tế, cho nên khó có thể "đứng ngoài cuộc chơi" sở hữu second home độc bản trên các hòn đảo. Chẳng cần phải kiếm tìm xa xôi, đảo Ngọc Phú Quốc - top 15 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới để nghỉ hưu (International Living bình chọn), top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021 (Tạp chí Time bình chọn) đã nhanh chóng trở thành đích ngắm lý tưởng để sở hữu ngôi nhà thứ hai.

Đảo nhiệt đới Phú Quốc là miền đất hứa để phát triển BĐS second home.

Sau nhiều đợt giãn cách xã hội, giới nhà giàu Việt "phát cuồng" vì nhớ biển, nhớ những chuyến nghỉ dưỡng trên đảo Phú Quốc. Khát khao đã biến thành hành động, khi giới nhà giàu không ngừng săn tìm second home trên đảo Ngọc. Song, công cuộc này vẫn chưa đạt tới đích, khi dòng BĐS second home cao cấp, độc bản tọa lạc ở những vị trí đắt giá nhất đảo Ngọc vẫn gần như "trống vắng".

Đây cũng chính là những yếu tố tạo nên dư địa lớn cho phân khúc second home cao cấp ở Phú Quốc. Các chủ đầu tư lớn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để phát triển second home đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, nghỉ hưu giữa thiên nhiên biển đảo của giới nhà giàu. Một trong những nhà đầu tư tiên phong ở phân khúc này phải kể đến Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự bùng nổ của second home ở phía Nam đảo Ngọc trong tương lai gần.

"Xu hướng hiện nay mọi người đang dần muốn cá nhân hóa trải nghiệm. Thời gian tới chúng tôi sẽ mang đến một dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sở hữu second home độc bản của khách hàng. Theo đó, ngoài việc mang lại không gian sống đẳng cấp cho khách hàng, chúng tôi còn kiến tạo lối sống chất lượng, cân bằng, với môi trường sống xanh, hài hòa thiên nhiên cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe hàng đầu ngay gần kề căn biệt thự của mình" - đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Dòng BĐS second home chuẩn wellness sẽ sớm có mặt tại Bãi Kem.

Nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam này cũng tiết lộ, đó sẽ là "ngôi làng nghỉ dưỡng" với dòng sản phẩm wellness second home kề rừng, cận biển, được bao bọc giữa 3 tầng thiên nhiên. Dự án này sẽ bổ sung vào bộ sưu tập hơn 50 công trình đẳng cấp trong hệ sinh thái Nam Phú Quốc của Sun Group.

"Tôi cho rằng Phú Quốc hội tụ đủ tiêu chuẩn để phát triển second home chăm sóc sức khỏe cao cấp. Đây cũng là mô hình phù hợp với nhu cầu đang ngày một lớn. Cộng hưởng với điều kiện lợi thế tốt của Phú Quốc, dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp, mô hình này chắc chắn sẽ thành công", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam nói.

Trường Thịnh