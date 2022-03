Phú Quốc - điểm đến sáng giá của bất động sản nghỉ dưỡng biển

Ngày 15/3 là một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp không khói khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế sau chuỗi ngày "ngủ đông" vì Covid-19. Việc "mở cửa bầu trời" không chỉ là tín hiệu mừng cho ngành du lịch, mà thị trường bất động sản cũng sẵn sàng cất cánh, đặc biệt là bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Đó là loại hình bất động sản hướng đến sức khỏe, giúp con người gắn kết với thiên nhiên và đem lại trải nghiệm trọn vẹn về cả thân, tâm, trí. Với phân khúc bất động sản này, Phú Quốc nổi lên là một trong những điểm đầu tư sáng giá bậc nhất.

Sun Premier Village The Eden Bay.

Phú Quốc phát triển rất mạnh về du lịch, đồng thời sở hữu hàng loạt những dự án bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp. Tại đây, giới đầu tư có thể tìm thấy rất nhiều loại hình bất động sản, từ shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng, khu đô thị kiểu mẫu cho đến cả một hòn đảo được xây dựng thành quần thể vui chơi nghỉ dưỡng hạng siêu sang.

"Thị trấn Địa Trung Hải" tại Phú Quốc.

Nằm ở phía Nam đảo, "Thị trấn Địa Trung Hải" có thể xem là dự án nổi bật bởi vẻ đẹp kiến trúc mới mẻ. Những kiệt tác mà du khách trước kia phải di chuyển sang bờ bên kia đại dương mới có thể chiêm ngưỡng, thì nay đã hiện diện ngay giữa lòng đảo Ngọc. Quảng trường con sò lấy cảm hứng từ quảng trường Palio di Siena đến tháp đồng hồ Central Village mang âm hưởng của tháp chuông biểu tượng Ý St. Mark's Campanile…, tất cả hội tụ tại thị trấn đa sắc màu đẹp.

Tại đây, các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi dự án Sun Premier Village Primavera bao gồm tổ hợp shophouse và mini-hotel lấy cảm hứng kiến trúc từ thị trấn ven biển Amalfi phóng khoảng và Sun Grand City Hillside Residence - dự án căn hộ cao cấp để ở tại Phú Quốc, nằm ngay trên đồi cạnh nhà ga khu cáp treo Hòn Thơm view trực diện biển.

Shophouse The Center Phú Quốc.

Nằm ngay tại cung đường đắt giá bậc nhất thị trấn Địa Trung Hải, cung đường dẫn vào ga đi cáp treo Hòn Thơm và cung đường dẫn đến khu căn hộ cao cấp trên đồi và quảng trường Con Sò, các shophouse trong phân khu Shophouse The Center với vị thế "lưng tựa đồi - mặt hướng biển", thu trọn vào tầm mắt khung cảnh "bến cảng phồn hoa" của "thị trấn Địa Trung Hải".

Sun Grand City New An Thoi.

"Nếu cần tìm một khu đô thị kiểu mẫu tại Phú Quốc, thì Sun Grand City New An Thoi chính là một biểu tượng, với lối kiến trúc độc đáo mang âm hưởng Phục hưng", chủ đầu tư chia sẻ. Sức hút của dự án này ở chỗ sở hữu những giá trị cốt lõi của một bất động sản trung tâm tại hệ sinh thái sang chảnh phía Nam đảo. Mỗi căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi đều có thiết kế ấn tượng với không gian mở thoáng đãng phù hợp cho đa dạng mục đích kinh doanh.

Sun Tropical Village.

Trong phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, Sun Tropical Village Phú Quốc theo mô hình bất động sản wellness đang được quan tâm trên thị trường. Tại đây, chủ nhân không chỉ sống chuẩn xanh giữa không gian mang đường nét kiến trúc Đông Dương tinh tế, mà còn tận hưởng hệ thống dịch vụ chuẩn Wellness - chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Phú Quốc.

Tòa nhà Cánh buồm Bãi Trào.

Mới đây nhất, thị trường bất động sản Phú Quốc xuất hiện thêm một dự án mới, là Tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island quy tụ những công trình xa hoa cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ đẳng cấp. Sun Group cho biết sẽ đầu tư Hòn Thơm trở thành một hòn đảo thiên đường đúng nghĩa, có thể sánh ngang với những hòn đảo thiên đường nổi tiếng như Maldives hay Bali.

Tòa nhà Cánh buồm tại Bãi Trào chính là biểu tượng cho sức sống căng tràn của "Đảo Thiên đường" Hòn Thơm. Dự án "Đảo Thiên Đường" còn thỏa mãn nhu cầu tận hưởng cao của mọi lứa tuổi, thông qua chuỗi tiện ích dịch vụ quy mô như trung tâm giải trí - mua sắm - ẩm thực 24/7, trung tâm chăm sóc sức khỏe, cả những lễ hội, show diễn nghệ thuật độc đáo, mang đến một phong cách sống hoàn toàn mới cho các cư dân tinh hoa và du khách.

Hội tụ nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái thượng hạng cùng vạn trải nghiệm hấp dẫn, Phú Quốc ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng. Và việc sở hữu một bất động sản ở đảo ngọc giờ đây, với nhà đầu tư, cũng giống như sở hữu một thiên đường cho riêng mình.