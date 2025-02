"Phố vàng" vắng tanh lúc 5h, người xếp hàng vẫn là những vị khách quen mặt (Dân trí) - 4h ngày 7/2, trong khi nhiều người vẫn đang say giấc thì cũng có một vài người đến "phố vàng" chờ mua cầu may ngày vía Thần Tài dù các cửa hàng còn cửa đóng then cài. Mấy vị khách co ro trong mưa rét.