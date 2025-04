Phó tổng giám đốc PVcomBank: Huy động vốn trên kênh online tăng 22%

Ông Đặng Thế Hiển, Phó tổng giám đốc PVcomBank, trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2024. Năm 2024, doanh thu hợp nhất ngân hàng bằng 113,4% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất bằng 116,8% so với kế hoạch năm. Riêng ngân hàng mẹ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch năm 2024 đạt lần lượt là 113,5% và 187,8%.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 194.761 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023 song cơ cấu huy động thay đổi theo hướng tích cực. Số dư huy động từ phát hành giấy tờ có giá tăng từ hơn 19.188 tỷ đồng lên 25.080 tỷ đồng. Số dư tiền gửi không kỳ hạn từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 20% so với 2023, đạt hơn 11.521 tỷ đồng. Huy động vốn trên kênh online cũng tăng 22% so với năm 2023.

Năm 2024, PVcomBank 2 lần giảm lãi suất cho vay, có các chương trình ưu đãi 4-5% nhất là với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tại ngày 31/12/2024, số dư tín dụng của ngân hàng này đạt hơn 119.921 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tổng dư nợ năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đảm bảo quy định, nợ xấu dưới 3%.

Số lượng khách hàng của ngân hàng chạm mốc 3,3 triệu khách hàng trong năm 2024. Lãnh đạo ngân hàng này đánh giá, trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay thì việc một ngân hàng có quy mô trung bình có thể mở rộng thêm gần 1 triệu khách hàng trong vòng một năm là minh chứng rõ nét cho khả năng khai thác hiệu quả hệ sinh thái đối tác.

Đại hội đồng cổ đông PVcomBank diễn ra vào chiều 18/4 (Ảnh: BTC).

Tại phiên họp, cổ đông đặt câu hỏi về kế hoạch chia cổ tức, kế hoạch tăng vốn điều lệ của ngân hàng. Đại diện PVcomBank cho biết lãnh đạo ngân hàng cũng đã chia sẻ về báo cáo kết quả năm 2024 với nhiều tín hiệu tích cực, các vấn đề đã xử lý cơ bản xong và ngân hàng sớm trình, hướng tới các kế hoạch trong đó có chia cổ tức.

Trong bối cảnh năm nay được dự báo là năm có nhiều cơ hội và thách thức đan xen đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam, lãnh đạo ngân hàng này cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai tái cơ cấu theo lộ trình được phê duyệt, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2025, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 19.949 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Các nhóm giải pháp được đưa ra gồm có tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong đó phát triển nền tảng khách hàng và mở rộng thị phần thông qua hợp tác, tăng trưởng tỷ trọng CASA, tập trung xử lý, thu hồi nợ; xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ; nâng cao công tác quản trị rủi ro, phát triển nguồn lực…

Phiên họp kết thúc, các tờ trình đều được cổ đông ngân hàng thông qua.