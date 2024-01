Phí trước bạ trở về mức cũ, người mua ô tô chốt đơn mua "chạy phí"

Người tiêu dùng mua ô tô "chạy phí"

Anh Nguyễn Mạnh Linh (Hà Nội), tư vấn viên của một hãng ô tô sản xuất trong nước dự đoán, quý I/2024 là thời điểm khó khăn với các hãng ô tô, ngay sau khi chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kết thúc và mức phí trở về như cũ là 12%.

Từ ngày 1/1, Nghị định 41/2023 với nội dung ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hết hiệu lực. Trước đó, tháng 12/2023, doanh thu của hãng tăng bởi đa phần khách hàng có nhu cầu sử dụng ô tô đều mua trong thời điểm này, theo anh Linh.

Làm về tư vấn, anh đưa lời khuyên cho khách hàng nếu có ý định mua xe thì nên cố gắng mua trong năm 2023 để được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Điều này giúp người mua tiết kiệm được vài chục triệu đồng đối với các dòng xe có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Anh nói, những khách hàng đã có đủ tiền quyết định mua xe vào thời điểm cuối năm 2023 tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, với những người chưa gom đủ tiền, hãng thường hỗ trợ khách bằng việc đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục trả góp với ngân hàng, giúp khách có thể hoàn thiện hồ sơ mua xe trước ngày 1/1 năm nay.

Với những khách hàng mua xe sau ngày 1/1, khi phí đã tăng về mức cũ 12%, hãng có hỗ trợ khách hàng để kích cầu. Cụ thể, các hãng xe lắp ráp trong nước đưa ra mức hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng đối với các dòng xe khoảng 1 tỷ đồng. Anh Linh cho biết số tiền này coi như bù vào khoản chênh lệch phí trước bạ.

Quý IV/2023, cửa hàng của anh có mức doanh số cao so với những quý còn lại. Tuy nhiên, do 2023 là năm kinh tế khó khăn, lượng khách hàng giảm, nên doanh số vẫn ở mức vừa phải. "Kỷ lục doanh số là năm 2021, thời điểm đó phí trước bạ cũng giảm 50% nhưng khách hàng mua xe nhiều hơn hẳn so với năm 2023", anh Linh nói.

Xe tại một showroom ở Hà Nội (Ảnh: Gia An).

Không ít người chưa thực sự có nhu cầu sử dụng xe lùi thời gian mua xe, chờ các chính sách khác. Số khác cho rằng khi phí trước bạ tăng, các hãng xe sẽ giảm giá. Do vậy, họ sẽ chờ tới thời điểm các hãng xe giảm giá.

Phí trước bạ cho dòng ô tô mới được sản xuất, lắp ráp trong nước trở về mức cũ là 12% được coi là "cánh cửa mở ra" cho thị trường ô tô đã qua sử dụng (còn gọi là xe lướt).

Anh Nguyễn Quang Đức, người có hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh xe lướt, cho biết thời điểm cuối năm 2023, giá xe lướt tăng nhẹ do nhu cầu mua tăng cao.

Ngoài ra, việc phí trước bạ trở về mức cũ phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu mua xe lướt. Khách hàng chuyển qua mua xe cũ để tiết kiệm tiền thuế. Do vậy, nhu cầu mua xe cũ tăng cao khiến dòng xe này bị đẩy giá.

Hiện tại, mức phí trước bạ cho xe đã qua sử dụng là 2% của giá tính lệ phí trước bạ. Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ bằng giá trị tài sản mới nhân với phần trăm chất lượng còn lại.

Theo quy định, phần trăm giá trị còn lại được áp dụng như sau: tài sản mới (100%), trong 1 năm (90%), từ trên 1 đến 3 năm (70%), từ trên 3 đến 6 năm (50%), từ trên 6 đến 10 năm (30%), trên 10 năm (20%). Tuy nhiên, việc thay đổi thuế trước bạ chỉ ảnh hưởng tới thị trường xe sản xuất trong nước, không ảnh hưởng nhiều tới các dòng xe hạng sang, xe nhập khẩu nước ngoài.

Anh Đức cho rằng về cơ bản, cuối năm là thời điểm giá bán ô tô luôn tăng do nhu cầu tăng. "Cơn sốt" này sẽ giảm dần từ quý II trở đi. Do vậy, nếu đã có nhu cầu sử dụng, thường mọi người sẽ quyết định mua trong 1-2 tháng, thay vì chờ đợi nửa năm.

Không nên mua xe chỉ vì vội

Tuấn Minh (Hà Nội) mua xe Honda CRV đời mới nhất, sản xuất năm 2024, giá 1,159 tỷ đồng vào ngày 2/1, khi phí trước bạ đã về mức cũ là 12%. Chia sẻ về lý do mua xe vào thời điểm trên, Tuấn Minh cho biết ngay từ đầu, anh không có ý định mua "chạy phí".

Anh mua xe khi đã gom đủ số tiền và không còn áp lực vay nợ. Anh cho rằng khi chính sách về mức cũ thì các hãng xe sẽ giảm giá bán để cân bằng lại. Do vậy, về cơ bản, người mua vẫn chỉ mất một số tiền tương ứng.

Anh đưa ra ví dụ, trước khi phí trước bạ tăng về mức cũ, mẫu xe anh vừa mua có giá bán hơn 1,2 tỷ đồng nhưng hiện tại, giá bán của xe này đã giảm khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo Tuấn Minh, việc mua xe vội vàng để "chạy thuế" sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn hãng xe, màu xe, phiên bản xe.

Linh Chi (Hải Dương) vừa mua chiếc Hyundai Tucson đã qua sử dụng với mức giá 800 triệu đồng. Nói về lý do chọn xe cũ, Linh Chi cho hay là con gái, lại mua chiếc xe đầu tiên nên cô được khuyên mua xe cũ để không may va chạm thì đỡ tiếc. Vì thế, cô nói cần thì cô mua chứ không quá để ý tới các mức thuế phí.

Trên hội nhóm của những mua bán xe cũ, nhiều bài đăng bàn tán về thuế trước bạ trở về mức cũ. Bên cạnh những người có tâm thế mua "chạy phí", đa phần mọi người cho rằng ô tô là vật có giá trị lớn, do vậy, hãy mua khi đã chắc chắn với lựa chọn của bản thân.

Ngoài ra, 2023, 2024 dự đoán là năm khó khăn của thị trường ô tô. Theo dự đoán, để cân bằng cung, cầu, các hãng xe sẽ đưa ra chính sách giảm giá để kích cầu, bù vào phần phí trước bạ tăng lại.