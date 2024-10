Phát sinh diễn biến vụ Trương Mỹ Lan, cổ phiếu Novaland ra sao?

Phiên giao dịch sáng ngày 3/10 mở đầu với sự hưng phấn, tuy nhiên, VN-Index đã không thể duy trì đà tăng khi chạm ngưỡng 1.300 điểm và nhanh chóng bị đẩy lùi do áp lực bán gia tăng.

Sau khi chạm mốc 1.300 điểm, đồ thị chỉ số VN-Index đã quay đầu trở về điểm xuất phát. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 0,12 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 1.287,72 điểm. HNX-Index giảm 0,3 điểm, tương đương 0,13%, và UPCoM-Index giảm nhẹ 0,08 điểm, tương đương 0,09%.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên sáng nay (Nguồn: Bloomberg).

Thanh khoản thị trường tăng so với cùng thời điểm phiên trước. Trên sàn HoSE, khối lượng giao dịch đạt 455,36 triệu cổ phiếu, tương ứng 10.122,03 tỷ đồng; trên HNX là 27,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 477,73 tỷ đồng; và trên UPCoM là 27,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 343,93 tỷ đồng.

Thị trường có xu hướng giảm với 417 mã giảm giá trên cả 3 sàn, so với 277 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu bất động sản không hỗ trợ cho chỉ số khi nhiều mã giảm giá, ảnh hưởng đáng kể đến VN-Index. Cụ thể, VHM kéo giảm VN-Index 1,66 điểm; GVR ảnh hưởng 0,29 điểm; VIC ảnh hưởng 0,28 điểm và KDH ảnh hưởng 0,18 điểm.

Đa số cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán mạnh. VHM giảm 3,6% xuống còn 21.850 đồng, với khối lượng khớp lệnh đạt 15,7 triệu đơn vị; NTL giảm 3,3%; DXG giảm 2,8%, khớp 16,3 triệu đơn vị.

Top cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất VN-Index (Nguồn: VNDS).

NVL sáng nay chỉ giảm 0,9% xuống còn 10.950 đồng, với khối lượng khớp lệnh đạt 6,3 triệu đơn vị. Diễn biến tại NVL được chú ý sau phiên xét xử vụ Trương Mỹ Lan. Trong phiên xét xử ngày 1/10, bà Lan đã trình bày về một số dự án, tài sản, cổ phần liên quan và đồng ý bán một số dự án, cổ phần để khắc phục hậu quả vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt liên quan đến dự án Tân Thành Long An để khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, Novaland đã gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về thông tin liên quan đến dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát và Công ty cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An.

Tân Thành Long An là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Việt Phát tại Long An, được đầu tư bởi liên doanh Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và đối tác Hàn Quốc.

Novaland cho biết, trong năm 2022, công ty đã hợp tác phát triển dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát do Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Tân Thành Long An đã yêu cầu Novaland tạm ngừng phát triển dự án cho đến khi có thông báo mới.

Novaland khẳng định không có ủy quyền hay hợp tác nào khác với Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát hành trái phiếu.

Trên thị trường sáng nay, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá. OCB tăng trần lên 12.750 đồng, với khối lượng khớp lệnh 11,9 triệu đơn vị và dư mua giá trần 7,5 triệu đơn vị. Đây là cổ phiếu tăng trần duy nhất trên sàn HoSE sáng nay.

Một số mã có khối lượng khớp lệnh cao như SHB với 29,2 triệu đơn vị; VPB với 28,6 triệu đơn vị; TPB với xấp xỉ 29 triệu đơn vị; MSB với 12,8 triệu đơn vị.

Cổ phiếu ngành chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh nhưng mức giảm không lớn, chỉ có một số mã giảm trên 1% như VDS và VIX.