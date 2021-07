Phạt nặng một phụ nữ vì vận chuyển lậu hàng trăm hộp xét nghiệm Covid-19

Dân trí Cơ quan chức năng đã thu giữ 400 hộp dụng cụ xét nghiệm Covid-19 Ag Home Test nhập lậu trên xe ô tô do bà Trần.H.A. điều khiển.

Sau khi xác định 400 hộp dụng cụ xét nghiệm Covid-19 Ag Home Test do Đội Quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ là hàng hóa nhập lậu, UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 60 triệu đồng đối với đối tượng vi phạm.

Trước đó, hôm 7/6, cơ quan quản lý thị trường phối hợp Công an quận Cầu Giấy thực hiện khám xe ô tô do bà Trần.H.A. điều khiển khi xe dừng đỗ tại tòa nhà Tràng An complex, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy, TP Hà Nội.

Hình ảnh sản phẩm được xác định là nhập lậu.

Tại thời điểm khám phát hiện xe ô tô vận chuyển 400 hộp dụng cụ xét nghiệm Covid-19 Ag Home Test loại 2 bộ/hộp có ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Bà này cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo.

Qua thẩm tra xác minh, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa nhập lậu. UBND TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 60.000.000 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của bà Trần.H.A.

Dịch bệnh ngày càng phức tạp, các hành vi vi phạm liên quan đến buôn bán dụng cụ xét nghiệm Covid-19 cũng xuất hiện nhiều hơn.

Hôm 18/7, Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng PC03, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán que test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.000 que test Covid-19 nhanh mang nhãn hiệu NASOCHECKcomfort của Công hòa liên bang Đức. Toàn bộ số que này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ lô hàng khai mua số que test Covid-19 kể trên của đối tượng N.T.V (sinh năm 1979, kinh doanh tại số 69 ngách 12 ngõ 470 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh của V., phát hiện, thu giữ thêm 2.100 que test Covid-19 cùng loại NOSOCHECKcomfort, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ.

Vụ việc đang được xác minh mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

Nguyễn Mạnh