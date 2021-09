Phát hiện, tạm giữ trên 14.400 sản phẩm nghi nhập lậu tại An Giang

Dân trí Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa kiểm tra một cơ sở kinh doanh, phát hiện trên 14.400 sản phẩm quần áo, túi xách, mỹ phẩm… không gõ nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Ngày 19/9, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên, An Giang, cho biết, đơn vị vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh T.L trên địa bàn phường Mỹ Long, phát hiện, thu giữ trên 14.400 sản phẩm là quần áo, túi xách, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhập lậu.

Trước đó, khoảng 10h, ngày 18/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Long và các Đội nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh "T.L" (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), do bà Trần Thị Nhật Lan ( 43 tuổi) làm chủ.

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh T.L, phường Mỹ Long phát hiện trên 14.400 hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên 13.800 sản phẩm là quần áo và trên 670 sản phẩm là túi xách, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa trên khoảng một tỷ đồng.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên, lập biên bản vi phạm hành chính chủ cơ sở về hành vi "Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu" và lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên.

Bên cạnh đó, Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 phường Mỹ Long cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về hành vi "không chấp hành tạm ngưng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu".

Nguyễn Hành