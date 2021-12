Phát hành "chui" hơn 500 tỷ đồng trái phiếu, Apec Group bị phạt

Dân trí Lô trái phiếu được Apec Group chào bán trong năm 2020 trị giá hơn 8 tỷ đồng, còn trong năm nay là hơn 499 tỷ đồng. Đơn vị chào bán bị xử phạt 600 triệu đồng.

Apec Group bị phạt vì phát hành "chui" 500 tỷ đồng trái phiếu (Ảnh: Apec).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây có quyết định xử phạt đối với CTCP Tập đoàn Apec Group (Hà Nội) về hành vi vi phạm trong việc công bố thông tin khi chào bán trái phiếu.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Apec Group (Apec Group) chào bán một lô trái phiếu với trị giá 8,1 tỷ đồng trong năm 2020 và 16 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 499,707 tỷ đồng trong giai đoạn từ 18/1 đến 6/8 năm nay ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định.

Tuy nhiên, Apec Group lại không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006, khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.

Do đó, Apec Group bị phạt 600 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định số 156/2020 ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020) do đã chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.

UBCKNN buộc Apec Group phải thu hồi chứng khoán đã chào bán. Công ty này cũng phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Thời hạn là tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 30/11, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 600 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup với hành vi tương tự.

Trang Lê