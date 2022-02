Phân khu mới nhất Sun Riverside Village đáp ứng nhu cầu bất động sản hạng sang

Sự đông đúc, ô nhiễm ở các thành phố lớn cùng nỗi lo dịch bệnh khiến khao khát được sống tại đô thị có không gian xanh, trong lành, gần gũi thiên nhiên với đầy đủ tiện ích trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết.

Đại dịch thay đổi nhu cầu về bất động sản

Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) chỉ rõ, đại dịch khiến người dân đặt yếu tố môi trường sống tốt lên hàng đầu, không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn nâng cao hiệu suất lao động.

Đánh giá về những tác động của Covid-19 lên bất động sản, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định: "Tại Việt Nam, các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội có mật độ cao, vì vậy khi dịch bệnh bùng phát thì tốc độ lây lan nhanh. Do đó, về mặt tích cực, đại dịch giúp các nhà quy hoạch có cơ hội nhìn lại cách phát triển đô thị thế nào là hiệu quả nhất".

Xu hướng lựa chọn bất động sản gắn với nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lên cao sau dịch (Ảnh phối cảnh minh họa).

Cũng theo Savills, đối với phân khúc đầu tư nhà ở và nghỉ dưỡng, hiện nay, người mua nhà đang tìm kiếm bất động sản khu vực ngoại ô. Họ tìm không gian mở, tận hưởng không khí ngoài trời và điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển hậu đại dịch.

Phân tích xu hướng trên, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, đại dịch làm thay đổi nhu cầu của người mua nhà. Thị trường đang chứng kiến nhiều biến đổi về "khẩu vị" của giới đầu tư cũng như khách hàng khi họ ưu tiên chọn sản phẩm gắn với du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Những xu hướng du lịch staycation (du lịch tại chỗ) hay workcation (du lịch kết hợp làm việc từ xa)… trở nên thịnh hành. Những điểm đến không quá xa thành phố lớn, dễ dàng di chuyển như Sầm Sơn, Hạ Long… sẽ lọt tầm ngắm của du khách và giới đầu tư phía Bắc.

Báo cáo mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng chỉ ra, bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng sẽ là điểm sáng hấp dẫn năm nay, khi ngành du lịch phục hồi sau đại dịch, bằng chứng là gần 6,2 triệu khách du lịch đã tỏa đi khắp các điểm đến dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tới đây, các sản phẩm có pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn về môi trường du lịch, nghỉ dưỡng, được đầu tư tốt về hạ tầng và phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín sẽ tiếp tục được săn đón.

Đáp ứng mọi nhu cầu

Phân khu The Link thuộc Khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village đang được giới đầu tư quan tâm (Ảnh phối cảnh minh họa).

Minh chứng cho xu hướng chuyển dịch bất động sản nói trên là thành công của thị trường Sầm Sơn trong năm 2021, trong đó có khu đô thị nghỉ dưỡng Sun Riverside Village trong những tháng cuối năm. Chỉ 2 tháng sau khi ra mắt, 3 phân khu đầu tiên của dự án là The River, The Harbor và Festival Avenue đã được giới đầu tư đăng ký đặt mua gần hết 100%. Phân khu thứ 4 - The Link đang thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ vị trí đắc địa, mật độ xây dựng thấp cộng với kiến trúc Miami khác biệt và tiện ích đẳng cấp.

Sun Riverside Village có vị trí đắc địa ở Sầm Sơn - nơi giao thoa của 3 dòng chảy: Sông Mã, sông Đơ, biển Sầm Sơn, tiếp giáp các giao lộ huyết mạch kết nối Hà Nội - Thanh Hóa - Sầm Sơn; trong đó riêng phân khu The Link nằm trên hai giao lộ kết nối giữa đại lộ Nam Sông Mã, đường bộ ven biển, tuyến Tây Sầm Sơn 3 - Tây Sầm Sơn 5.

Phân khu The Link có đầy đủ tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân (Ảnh phối cảnh minh họa).

Thêm vào đó, nhờ nằm trong quần thể dự án quy mô tới 1.260 ha của Sun Group tại Sầm Sơn, Sun Riverside Village là khu đô thị quy tụ đầy đủ tiện ích từ trường học, công viên, trung tâm y tế, câu lạc bộ thể thao cùng vô vàn hạng mục khác… mang đến cho cư dân cuộc sống trọn vẹn, đáp ứng mọi nhu cầu sống - làm việc - học tập - vui chơi - nghỉ dưỡng. Phân khu The Link vừa thừa hưởng trọn vẹn tiện ích của toàn khu đô thị vừa có nhiều tiện ích và cảnh quan riêng đậm phong cách Miami, được giới đầu tư hướng đến.

Đánh giá về vị trí phân khu, chị Phương Nguyễn, một nhà đầu tư Hà Nội cho hay, The Link không chỉ kết nối dễ dàng về phía trung tâm TP Thanh Hóa mà còn thừa hưởng luồng sinh khí thịnh vượng và không gian sống khoáng đạt hiếm thấy.

"Chỉ cách trung tâm TP Thanh Hóa 15 phút di chuyển, khi cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa hoàn thành, thời gian di chuyển từ Sun Riverside Village về Hà Nội sẽ chỉ còn không tới 2 tiếng. Do đó, mua nhà tại The Link vừa có thể ở, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại Sầm Sơn, tránh xa nỗi lo dịch bệnh, vừa có thể khai thác cho thuê", chị Phương cho hay.

Nhiều ý kiến khác nhận định, ngoài lợi thế của một dự án kế sông kề biển, The Link giống như bức tranh đa sắc. Với mật độ xây dựng chưa tới 26%, dự án không chỉ đặt yếu tố sinh thái lên hàng đầu mà còn kiến tạo phong cách Miami đặc sắc với những shophouse, biệt thự mang kiến trúc Tân thuộc địa Tây Ban Nha và Art Deco đậm nét cổ điển, sang trọng, tinh tế nhưng hài hòa với thiên nhiên.

Chất sống Miami phồn hoa sẽ được tái hiện đậm nét tại The Link (Ảnh phối cảnh minh họa).

Phong cách Miami tại The Link còn thể hiện ở những cây cầu bắc qua sông giàu tính nghệ thuật, phố đi bộ mua sắm, đường dạo ven sông... Đặc biệt hệ thống tiện ích hoàn chỉnh được bố trí tại lõi phân khu, tái hiện không khí sôi động của những Little Haiti, Little Havana với phong cách Nam Mỹ đặc trưng tại thiên đường nghỉ dưỡng Miami. Dù bình minh hay hoàng hôn, The Link đều sở hữu vẻ đẹp độc bản, ngập tràn cảm hứng, là điểm check - in lý tưởng cho tín đồ du lịch.

The Link nói riêng và Sun Riverside Village nói chung còn được quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao: Từ an ninh, dịch vụ quản gia cao cấp, chăm sóc y tế tại nhà, đưa đón người thân... đáp ứng tiêu chí bất động sản "hàng hiệu" trên thị trường.

"Kiến tạo một ốc đảo xa hoa giữa phố biển Sầm Sơn sôi động, chúng tôi muốn mang đến không gian nghỉ dưỡng yên bình nhưng tiện nghi, hiện đại để Sầm Sơn không chỉ là kinh đô du lịch đáng khao khát mà còn là nơi đáng sống, nghỉ ngơi, vui chơi trải nghiệm và hưởng thụ của giới thượng lưu", đại diện chủ đầu tư cho biết.