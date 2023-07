Pha giải cứu cổ phiếu "họ" APEC bất thành

Mặc dù có pha "nhảy gap" tăng đầu phiên sáng nay (3/7) song thị trường lập tức đã chịu áp lực bán mạnh khiến các chỉ số đồng loạt quay đầu.

VN-Index tạm khép lại phiên sáng gần sát ngưỡng tham chiếu, đạt mức tăng nhẹ 2,4 điểm tương ứng 0,21% lên 1.122,58 điểm, trong khi đó VN30-Index giảm 0,54 điểm tương ứng 0,05%. HNX-Index giảm 1,22 điểm tương ứng 0,54% và UPCoM-Index thu hẹp biên độ tăng còn 0,09 điểm tương ứng 0,11%.

Thanh khoản thấp, chưa cho thấy sự cải thiện so với sáng thứ 6 tuần trước. Khối lượng giao dịch chỉ đạt 232 triệu cổ phiếu tương ứng 4.721 tỷ đồng trên HoSE và 49 triệu cổ phiếu tương ứng 558 tỷ đồng trên HNX. UPCoM có 15 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 210 tỷ đồng.

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index trong sáng 3/7 (Nguồn: VNDS).

Cổ phiếu "họ" APEC sáng nay có những thời điểm thoát sàn, nhưng kết quả, nỗ lực "giải cứu" vẫn thất bại. API giảm sàn 9,2% còn 6.900 đồng với khớp lệnh 10,3 triệu đơn vị. Trong phiên, có lúc API được giao dịch ở mức giá 7.500 đồng.

APS giảm sàn 9,2% còn 7.900 đồng, khớp lệnh 7,2 triệu cổ phiếu và có lúc được giao dịch ở mức giá 8.100 đồng. IDJ giảm sàn 9,9% còn 7.300 đồng, khớp lệnh 10,7 triệu cổ phiếu, dư bán sàn còn 9,8 triệu đơn vị. Trong phiên, có thời điểm IDJ được khớp lệnh tại mức 7.600 đồng.

Tuần trước, các doanh nghiệp "họ" APEC đã đồng loạt công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự mới vào ghế Chủ tịch. Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC) quyết định bãi nhiệm ông Phạm Duy Hưng khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Vũ Trọng Quân - Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Công ty này cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT là người phụ trách công bố thông tin và bà Lã Thị Quy đảm nhiệm vị trí Phụ trách kế toán kể từ ngày 29/6.

Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Đầu tư APEC) cũng thông qua bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng thời bầu ông Nguyễn Văn Ly - Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí này kiêm người phụ trách công bố thông tin của công ty.

Về phía Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, HĐQT quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với ông Phạm Duy Hưng và bầu người thay thế là ông Vũ Trọng Quân - Thành viên HĐQT.

Trước đó, ông Phạm Duy Hưng, bà Nguyễn Thị Thanh cùng 3 bị can khác trong đó có ông Nguyễn Đỗ Lăng đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Điểm tích cực trong phiên giao dịch sáng nay là mặc dù các chỉ số có xu hướng đi xuống nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía các mã tăng giá. Có 411 mã tăng trên cả 3 sàn so với 340 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến tăng tại BID, SHB, LPB, TPB nhưng phần lớn cổ phiếu còn lại đều điều chỉnh nhẹ: EIB,CTG, TCB, STB, OCB, HDB, MSB, VPB, VIB giảm giá. Dòng cổ phiếu dịch vụ tài chính dao động biên độ hẹp.

Cổ phiếu bất động sản phân hóa. TDH tăng 4,7%; TIX tăng 2,9%; DRH tăng 2,7%; LGL tăng 2,7%; VPH tăng 2,1%...nhưng AGG lại giảm 1,9%; VRC giảm 1,5%; NLG giảm 2,4%; ITA giảm 1,4%; KDH, HTN, TIP, SGR, DXG, DIG giảm giá.

POM sáng nay tăng trần, VCA tăng 5,1%; KSB tăng 4,5%; YBM tăng 3,2%; SHA tăng 2,2%... như HSG, NKG, HPG lại giảm.