Bắt vợ chồng đại gia Nguyễn Đỗ Lăng, 3 cổ phiếu họ APEC "khóa sàn"

Phần lớn thời gian trong phiên giao dịch sáng nay (28/6), chỉ số chính VN-Index hoạt động trên đường tham chiếu.

Tạm đóng cửa, VN-Index tăng 0,55 điểm tương ứng 0,05% lên 1.134,88 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,72 điểm tương ứng 0,31% còn 230,1 điểm và UPCoM-Index tăng 0,28 điểm tương ứng 0,32% lên 85,93 điểm.

Thanh khoản đạt 387,57 triệu cổ phiếu tương ứng 7.517 tỷ đồng trên HoSE và 37,96 triệu cổ phiếu tương ứng 628 tỷ đồng trên HNX.

Nguyên nhân HNX-Index giảm một phần do tác động tiêu cực của "họ" cổ phiếu APEC. Sáng nay đánh dấu thêm một phiên "khóa sàn" của nhóm này. IDJ giảm sàn 9,3% còn 9.800 đồng, dư bán giá sàn 14 triệu đơn vị; APS giảm sàn 9,4% còn 10.600 đồng, dư bán sàn còn 10,7 triệu đơn vị và API giảm sàn 9,7% còn 9.300 đồng, dư bán sàn 4,5 triệu đơn vị.

Top cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến HNX-Index có DIJ, APS, API (Nguồn: VDSC).

Phiên hôm nay, IDJ, APS và API đều giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp. Điều đó có nghĩa là những nhà đầu tư "bắt dao rơi" phiên 26/6 đã thua lỗ nặng nề và đang rơi vào tình huống khó khăn, bị "kẹp hàng" khi khớp lệnh tại các mã này đều sụt giảm mạnh, khối lượng dư bán sàn rất lớn.

Tiên lượng với "họ" APEC còn xấu khi Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, đồng thời, ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Trong số các bị can có Nguyễn Đỗ Lăng (sinh năm 1974) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương cùng vợ là Huỳnh Thị Mai Dung (sinh năm 1975).

Các cá nhân khác bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam gồm Phạm Duy Hưng (sinh năm 1979) - Chủ tịch Hội đồng quản trị ; Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1981) - Kế toán trưởng ; Phạm Thị Đức Việt (sinh năm 1982) - Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên; Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

3 cổ phiếu họ APEC bị khóa sàn (Nguồn: VDSC).

Trước đó, cả 3 công ty trên đều đăng tải thông báo với khẳng định "không phải chủ thể có liên quan, hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc này".

Theo đó sự việc nêu trên được cho là hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng dài hạn cũng như hoạt động bình thường của doanh nghiệp cũng như không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty.

Trở lại với thị trường chứng khoán sáng nay, cổ phiếu NVL của Novaland sáng nay tăng 4,3% với khớp lệnh "khủng" lên tới 44,7 triệu cổ phiếu. QCG hồi phục, tăng 1,7% lên 9.560 đồng.

Một số mã bất động sản khác trên sàn HoSE có diễn biến tích cực là LEC tăng 3,8%; SCR tăng 2,4%; SGR tăng 1,7%; TCH tăng 1,6%.

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng đang giữ được trạng thái tăng: MSB, MBB, CTG, LPB, EIB,SHB, VCB, SSB, BID nhưng mức tăng không mạnh. HPG tiếp tục có ảnh hưởng tích cực đến VN-Index. Mã này tăng 1,2% lên 26.100 đồng và khớp lệnh 14,1 triệu đơn vị. Trong sáng nay, khối ngoại duy trì mua ròng 3,57 triệu đơn vị cổ phiếu HPG.