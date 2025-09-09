Petrovietnam: Xứng danh trụ cột của nền kinh tế Việt Nam

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Petrovietnam đã khẳng định vị thế là một trong những trụ cột vững chắc của nền kinh tế Việt Nam. Tập đoàn có những đóng góp quan trọng cho ngân sách, GDP, cán cân thương mại và hạ tầng năng lượng quốc gia. Không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền biển đảo, tập đoàn đã và đang tiên phong chuyển dịch sang năng lượng xanh, trở thành động lực chiến lược giữ ổn định vĩ mô và hiện thực hóa khát vọng vươn xa của đất nước.

Dấu ấn lớn nhất của tập đoàn là một trong những điểm tựa của tài chính quốc gia. Có giai đoạn, cứ 4 đồng ngân sách thu về thì có 1 đồng đến từ Petrovietnam. Dù bối cảnh trong nước và thế giới nhiều biến động, đến năm 2024, Petrovietnam vẫn nộp hơn 165.000 tỷ đồng, tương đương 10% tổng thu ngân sách, tiếp tục giữ vai trò nguồn thu chủ lực trong bức tranh kinh tế vĩ mô.

Quý I/2025, Petrovietnam đạt tổng doanh thu 241.237 tỷ đồng, nộp ngân sách 34.696 tỷ đồng. Quý II nối tiếp với kết quả ấn tượng với tổng doanh thu 268.800 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 31.800 tỷ đồng.

Cụm giàn khai thác ở mỏ Bạch Hổ.

8 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh, giá dầu giảm so với cùng kỳ, cùng với tác động từ xung đột địa chính trị, Petrovietnam vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch 3,9-52%. Trong đó, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 702.000 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm; nộp ngân sách ước đạt 99.500 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm, về đích trước 4 tháng, đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án trọng điểm đang được thực hiện, như dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3, Nhơn Trạch 3-4, dự án Lô B...

Mỗi năm, tập đoàn đảm bảo khoảng 70% nhu cầu xăng dầu và 70-80% phân đạm cho cả nước. Cùng với đó, Petrovietnam còn là trụ cột của công nghiệp khí, điện, cơ khí năng lượng – dầu khí, hoá chất... từng bước kiến tạo nên nền móng hạ tầng năng lượng quốc gia.

Các giàn khoan, mỏ dầu khí ngoài khơi không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách mà còn như những “cột mốc sống” - hiện thân của chủ quyền quốc gia trên biển, khẳng định vị thế và quyền lợi chính đáng của Việt Nam.

Tập đoàn đảm bảo khoảng 70% nhu cầu phân đạm cho cả nước.

So với các tập đoàn dầu khí hàng đầu khu vực, Petrovietnam tuy khởi đầu muộn hơn, trong điều kiện khó khăn hơn, nhưng lại mang trong mình sứ mệnh bảo đảm nguồn lực tài chính cho quốc gia, duy trì an ninh năng lượng và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo. Điểm khác biệt của Petrovietnam là sự gắn bó trực tiếp với công cuộc dựng xây đất nước sau chiến tranh, vừa làm kinh tế, vừa làm “lá chắn mềm” nơi đầu sóng gió. Chính điều đó tạo cho Petrovietnam một bản sắc riêng - vừa là tập đoàn năng lượng, vừa là biểu tượng ý chí độc lập tự cường của Việt Nam.

Không dừng lại ở dầu khí truyền thống, Petrovietnam đang chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, một xu thế mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tập đoàn đã sớm đi trước một bước với các nghiên cứu và dự án thí điểm về điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, amoniac xanh, đồng thời ứng dụng công nghệ CCS/CCUS để thu giữ và lưu trữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính. Đây không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là cơ hội để Petrovietnam định hình vị thế mới: từ một tập đoàn dầu khí trở thành tập đoàn năng lượng tích hợp, cân bằng giữa kinh tế, môi trường và an ninh năng lượng.

Hệ sinh thái cơ khí chế tạo, dịch vụ kỹ thuật và logistics dầu khí - vốn được tôi luyện qua hàng chục năm - nay được mở rộng để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho các dự án năng lượng tái tạo. Từ chế tạo trụ gió, giàn khai thác ngoài khơi đến dịch vụ khảo sát, lắp đặt, vận hành, Petrovietnam đã bắt đầu khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế, trở thành đối tác chiến lược trong nhiều dự án điện gió quy mô lớn ở châu Á và châu Âu. Đây là bước tiến quan trọng, chứng minh Việt Nam không chỉ tiêu thụ công nghệ, mà còn tham gia sản xuất và cung ứng giải pháp cho ngành năng lượng sạch toàn cầu.

Sản lượng từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn chiếm khoảng 70% sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước.

Nội lực đổi mới sáng tạo cũng là một “vũ khí” đặc biệt. Năm 2024, toàn tập đoàn có hơn 3.400 sáng kiến, làm lợi gần 8.000 tỷ đồng, từ cải tiến kỹ thuật đến tiết kiệm năng lượng và tối ưu quy trình sản xuất. Sang nửa đầu 2025, phong trào sáng kiến tiếp tục sôi động, cho thấy sức bật từ đội ngũ kỹ sư, công nhân dầu khí, hỗ trợ Petrovietnam bước vào kỷ nguyên năng lượng sạch với tâm thế chủ động, không bị bỏ lại phía sau trong làn sóng công nghiệp xanh.

Về mặt tài chính và uy tín quốc tế, Petrovietnam đã được xếp hạng tín nhiệm BB+ với triển vọng ổn định, tạo nền tảng thuận lợi để huy động vốn cho các dự án năng lượng mới, đặc biệt là vốn xanh. Việc xuất hiện ở vị trí 11 trong Fortune 500 Đông Nam Á cũng cho thấy quy mô và sức ảnh hưởng của tập đoàn không còn gói gọn trong phạm vi quốc gia. Từ nền tảng đó, Petrovietnam đang được kỳ vọng sẽ lọt Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu khu vực, trở thành biểu tượng năng lượng không chỉ của Việt Nam mà của cả Đông Nam Á.