Petrovietnam: "Chuyển đổi số là nhu cầu tự thân mang tính chiến lược của PVN"

Thay đổi nhận thức về chuyển đổi số, lấy gốc rễ là văn hóa doanh nghiệp

Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược chuyển đổi số Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tháng 4/2021 (Ảnh: PVN)

Từ ngày đầu triển khai, Petrovietnam xác định chuyển đổi số là việc bắt buộc phải thực hiện để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của tập đoàn, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, vị thế dẫn dắt trong lĩnh vực hoạt động và nền kinh tế, góp phần xây dựng kinh tế số.

Ngoài ra, Petrovietnam là doanh nghiệp Nhà nước lớn nên cần có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số để vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vừa góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Theo mục tiêu thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tập đoàn xác định thay đổi nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, tập đoàn cần xây dựng văn hóa về sự chia sẻ, phối hợp, văn hóa học tập thông qua quá trình đào tạo và tinh thần tự học.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chủ trì một buổi họp về chuyển đổi số (Ảnh: PVN).

Petrovietnam cho hay, tập đoàn đã phổ quát được nhận thức và vai trò của chuyển đổi số trong toàn hệ thống, biến thành một phần của văn hóa dầu khí, đồng thời chú trọng truyền thông, đào tạo cho toàn bộ ban lãnh đạo và nhân sự.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ về công tác đào tạo, phát triển nhân lực tập đoàn (Ảnh: PVN).

PVN xác định phải xây dựng chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận, thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát, làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng.

Để chuyển đổi số thành công và bền vững, đại diện PVN cho biết yếu tố an toàn bảo mật được đặt lên hàng đầu. Các thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh thông tin ngay từ khi thiết kế và được đảm bảo duy trì liên tục, không dứt quãng suốt quá trình triển khai, vận hành các giải pháp số. Việc phối hợp giữa các bộ phận chuyên trách và toàn tập đoàn cũng được nhấn mạnh là nhân tố sẽ giúp PVN thực hiện chuyển đổi số thành công.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Tháng 1/2022, Petrovietnam ban hành "Tầm nhìn số PVN", trong đó xác định "chuyển đổi số hỗ trợ và thúc đẩy quá trình dịch chuyển mô hình kinh doanh, tối ưu phương thức hoạt động và nâng cao năng lực quản trị vận hành trên toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam".

Chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tại Petrovietnam (Ảnh: PVN).

Hiện Petrovietnam đã hoàn thành xây dựng chiến lược chuyển đổi số cùng phê duyệt lộ trình giai đoạn 2022-2026. Về mặt tổ chức, Petrovietnam đã hình thành bộ phận thường trực, bộ máy chuyển đổi số ở Petrovietnam và các đơn vị thành viên, đã số hóa được toàn bộ hệ thống quy trình và cơ sở dữ liệu, ứng dụng AI vào tối ưu hệ thống quản trị, phân tích dữ liệu…

Trong giai đoạn tiếp theo, tập đoàn cho biết sẽ ưu tiên tập trung nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tinh gọn và gia tăng tính linh hoạt của tổ chức, gia tăng sự gắn kết trong cán bộ nhân viên và khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong tập đoàn, giảm giá thành, chi phí. PVN cũng đặt mục tiêu phát triển theo hướng bền vững (tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, năng lượng và giảm ô nhiễm), thúc đẩy học hỏi, sáng tạo, đổi thay cách nghĩ và mô hình kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng trên tất cả các chỉ tiêu về doanh số, thị trường, sản phẩm dịch vụ mới…

Tập đoàn xác định quá trình chuyển đổi số là quá trình dài hạn cần đầu tư nguồn lực rất lớn. Do vậy, PVN chọn những mũi nhọn đột phá, cải tiến cấp thiết nhất để đầu tư, sau đó nâng cấp và mở rộng dần sang các lĩnh vực khác bên cạnh việc đào tạo kỹ năng chuyên môn của nhân sự để thực hiện chuyển đổi số.