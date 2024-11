Panasonic đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng

Chinh phục khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh

Qua hơn 50 năm hiện diện tại Việt Nam, Panasonic không chỉ chứng kiến sự phát triển của thị trường hơn 100 triệu dân mà còn thấu hiểu sâu sắc nhu cầu, thói quen và kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì vậy, Panasonic luôn đồng thời cung cấp những sản phẩm điện máy cao cấp, tiện ích cùng dịch vụ chăm sóc tận tâm, chuyên nghiệp theo đúng tinh thần Nhật Bản.

Hiện diện tại Việt Nam từ năm 1971, Panasonic đã có 53 năm kinh nghiệm thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng Việt.

Vừa qua, Panasonic triển khai chương trình "Tri ân khách hàng mua Máy nước nóng gián tiếp" với mục đích tạo thêm giá trị thiết thực cho người tiêu dùng và khẳng định cam kết mang lại sự an tâm cao nhất cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Chương trình tri ân tạo thêm giá trị thiết thực cho người tiêu dùng

Chương trình triển khai từ ngày 15/9 đến 30/9 tại Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Hai hoạt động tri ân chính dành cho khách hàng bao gồm bảo dưỡng miễn phí và chương trình thu cũ đổi mới, tặng bình nước nóng gián tiếp mới.

Trong vòng 15 ngày, Panasonic đã ghé thăm 350 hộ gia đình, thực hiện bảo dưỡng, thay thế linh kiện cho 400 bình nước nóng. Chương trình nhận được sự phản hồi tích cực của khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như sự tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật viên Panasonic trong quá trình hỗ trợ và tư vấn.

Chuyến xe đưa kỹ thuật viên Panasonic đến các tỉnh thành tổ chức chương trình tri ân.

Là một trong những khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới, anh Nguyễn Xuân Trường (TP Thái Nguyên) hào hứng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất may mắn khi được Panasonic liên hệ mời tham gia chương trình. Cả gia đình đều rất vui khi có máy nước nóng mới. Cảm ơn sự chu đáo của Panasonic. Nhà tôi đã sử dụng rất nhiều sản phẩm điện tử của Panasonic vì tin tưởng vào chất lượng và độ bền của thương hiệu Nhật Bản lâu đời. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tin dùng sản phẩm của Panasonic".

Kỹ thuật viên Panasonic lắp đặt bình nước nóng mới cho các gia đình

Ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) - một khách hàng khác của chương trình cũng chia sẻ sự hài lòng: "Chương trình của Panasonic rất ý nghĩa và thực tế. Bình nước nóng nhà tôi được các anh kỹ thuật lắp đặt rất kỹ càng. Các anh còn rất nhiệt tình hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng định kỳ đúng cách để đảm bảo an toàn, lâu bền".

Khách hàng hài lòng với bình nước nóng mới Panasonic dành tặng.

Chương trình bảo dưỡng miễn phí và thu cũ đổi mới đã mang đến trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra chuyên nghiệp và đáng tin cậy của Panasonic, đồng thời giúp người tiêu dùng an tâm hơn về sản phẩm mình đang sử dụng.

Panasonic nỗ lực mang đến sự an tâm và giá trị bền vững cho người tiêu dùng

Máy nước nóng gián tiếp Panasonic được trang bị các tính năng an toàn vượt trội theo công nghệ Nhật Bản như vỏ máy chống nước tiêu chuẩn IPX4, tích hợp cầu giao chống rò rỉ điện (ELB). Bình chứa nước được chế tác từ thép không gỉ cao cấp, có khả năng chống ăn mòn, ngăn chặn sự oxy hóa do nước và các yếu tố ăn mòn gây ra, mang lại độ bền vượt trội. Sản phẩm đảm bảo cách nhiệt, chống nước bắn, chống cháy nổ, chống ăn mòn giúp thiết bị hoạt động bền bỉ, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và đảm bảo an toàn tối đa cho các thành viên gia đình.

Bình nước nóng gián tiếp Panasonic được tin dùng bởi tính năng an toàn vượt trội.

Nhấn mạnh sự nỗ lực của Panasonic trong hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, ông Matsukawa Hiroyuki - Giám đốc Ngành hàng Điện máy (CE Director) - chia sẻ: "Từ lâu, Panasonic luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chúng tôi mong muốn không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng Nhật Bản mà còn đem đến sự chăm sóc chu đáo và tận tâm cho khách hàng sau khi mua hàng.

Panasonic mong muốn mang đến sự an tâm và hỗ trợ toàn diện cho khách hàng, từ dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng đến hỗ trợ kỹ thuật, giúp người dùng sử dụng sản phẩm máy nước nóng gián tiếp Panasonic một cách bền lâu và hiệu quả nhất. Đồng thời, chúng tôi luôn cam kết lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc chu đáo, tận tâm".

Thông qua chương trình tri ân đặc biệt, cùng với việc thể hiện sự trân trọng dành cho khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của thương hiệu, Panasonic còn khẳng định cam kết trong việc đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Panasonic cam kết tiếp tục phát huy những ưu thế của mình, mang lại những giải pháp thông minh, an toàn, tiện nghi góp phần nâng tầm chất lượng sống cho người tiêu dùng Việt.

