Ông Phạm Nhật Vượng và 2 tỷ phú Việt lập siêu doanh nghiệp 80.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần VinEnergo Holding vừa được thành lập ngày 20/5, đặt trụ sở tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ lên tới 79.763 tỷ đồng. Con số này đã vượt cả quy mô vốn của Tập đoàn Vingroup (77.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cũng ghi nhận có đến 4 tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes.

Cổ đông lớn nhất là tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup (mã chứng khoán: VIC) khi trực tiếp nắm giữ hơn 5,26 tỷ cổ phần, tương đương 66,03% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Vingroup cũng góp vốn với tỷ lệ 19,04%, tương ứng khoảng 1,51 tỷ cổ phần.

Tỷ phú thứ hai là Phạm Thu Hương - phu nhân ông Phạm Nhật Vượng - sở hữu hơn 3,9 tỷ cổ phần, tương ứng khoảng 4,9% vốn điều lệ. Bà Hương hiện là người giàu thứ 3 Việt Nam với khối tài sản khoảng 3,8 tỷ USD.

Cuối cùng, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - nắm gần 4 tỷ cổ phần, chiếm khoảng 5% vốn doanh nghiệp. Bà Hằng hiện sở hữu tài sản giá trị 2,7 tỷ USD, cũng nằm trong nhóm những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, cơ cấu góp vốn còn xuất hiện bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với tỷ lệ sở hữu hơn 4,5% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy hiện là Chủ tịch One Mount Group và là vợ của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank (TCB). Ông Hồ Hùng Anh là tỷ phú giàu thứ 6 Việt Nam với 2,2 tỷ USD.

Một cá nhân khác là Bùi Thị Hải Hà cũng sở hữu khoảng 0,5% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Động thái thành lập VinEnergo Holding diễn ra ngay sau khi Công ty Năng lượng VinEnergo tăng mạnh vốn điều lệ lên gần 80.000 tỷ đồng - mục tiêu phát triển 100GW năng lượng tái tạo trong vòng 3 năm tới.

Tính từ đầu năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp có vốn trên 1 tỷ USD, như: VinSpeed, VinEnergo, GSM Holdings. Tại các công ty này, tỷ phú Vượng đều nắm quá bán số cổ phần của các công ty trên.