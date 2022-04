"Ông lớn" PV GAS than khó, dự kiến lợi nhuận năm 2022 giảm 20%

PV GAS đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với năm 2021 (Ảnh: PV Gas).

Cụ thể, theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ban lãnh đạo PV GAS cho biết công ty này đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với sản lượng hơn 9,1 triệu m3 khí; tổng doanh thu hơn 80.000 tỷ đồng (đi ngang so với thực hiện năm 2021); lợi nhuận sau thuế 7.039 tỷ đồng (giảm 20% so với thực hiện năm 2021); giá trị giải ngân đầu tư xây dựng (công ty mẹ) 4.522 tỷ đồng.

Lý do được lãnh đạo đơn vị này đưa ra là công ty đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong đó, kế hoạch sản lượng khí năm 2022 được PVN chấp thuận ở mức cao, công suất phát điện từ nguồn năng lượng tái tạo đã được cam kết huy động tăng mạnh, các nguồn khí giá cao có tỷ trọng lớn (Sao Vàng - Đại Nguyệt, Thiên Ưng, Đại Hùng, LNG nhập khẩu, khí PM3 mua từ Malaysia) nên việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khí rất khó khăn.

Ngoài ra, trên thị trường cũng xuất hiện đơn vị kinh doanh cạnh tranh trực tiếp sản phẩm khí (LNG); dự kiến giá LNG nhập khẩu ở mức cao, trong khi nhu cầu tiêu thụ của khách hàng thì hạn chế sản lượng/giá nên việc tiêu thụ/quyết định phương án kinh doanh LNG từ kho LNG 1MMTPA Thị Vải là một thách thức.

Đồng thời, thị trường kinh doanh LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) trong nước có sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn cung; giá LPG biến động thất thường, khó dự đoán, rủi ro kinh doanh liên quan đến giá khá cao. Mặt khác, hoạt động sử dụng trái phép thương hiệu PetroVietnam Gas vẫn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động kinh doanh LPG của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng kinh doanh LNG, LPG (các kho quy mô) tiếp tục gặp khó khăn do bị ràng buộc bởi nhiều quy định đối với doanh nghiệp cổ phần Nhà nước chi phối. Hoạt động sản xuất ống, bọc ống tiếp tục gặp khó khăn do chưa tìm được dự án lớn để triển khai.

Kế hoạch kinh doanh này được xây dựng, phê duyệt theo phương án giá dầu ở mức 60 USD/thùng; tỷ giá 1 USD là 23.800 đồng (Biểu đồ: San Hy).

Với kế hoạch này, PV GAS dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022 là 25%/vốn điều lệ, tương đương 4.785 tỷ đồng.

Quý đầu năm 2022, doanh nghiệp cho biết đã công ty bắt đầu đưa vào sử dụng trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải giá trị thực hiện đầu tư là 100 tỷ đồng. Sang quý II, công ty này sẽ triển khai dự án bồn chứa LPG Thị Vải với giá trị thực hiện đầu tư là gần 263 tỷ đồng. Đến quý IV, công ty sẽ hoàn thành nhận chuyển nhượng vốn của PVN tại đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, cùng với phần vốn của PVN tại PV Gas Tower, nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của PV Oil tại Petec, tăng vốn điều lệ tại CNG…

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2021, "ông lớn" ngành khí đạt doanh thu gần 79.000 tỷ đồng, tăng 23% so với 2020. Nguồn thu chủ lực đến từ bán khí và vận chuyển khí (99,6%). Lợi nhuận ròng đạt 8.673 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. So với mục tiêu 70.169 tỷ đồng doanh thu và 7.036 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty này đều đã vượt các chỉ tiêu.