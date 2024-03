Ông lớn nào đứng sau bom tấn "Quật mộ trùng ma"?

Trong tuần đầu ra mắt tại các rạp chiếu ở Việt Nam, Exhuma: Quật mộ trùng ma thu về hơn 90 tỷ đồng, trở thành phim ăn khách nhất hiện nay. Theo một đơn vị quan sát phòng vé độc lập, bộ phim đã thu về 60 tỷ đồng. Nếu tính thêm các suất chiếu sớm thì phim đạt doanh thu 90 tỷ đồng.

Trước khi tạo cơn sốt tại Việt Nam, Quật một trùng ma đã ra mắt khán giả Hàn Quốc từ tháng 2. Trong 3 tuần liên tiếp, phim đứng đầu doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc, trở thành dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất điện ảnh xứ Hàn năm 2024.

Quật mộ trùng ma được dự đoán sớm vượt mốc 10 triệu vé, con số vốn được xem là tiêu chuẩn để đánh giá một bộ phim là "bom tấn" ở Hàn Quốc.

Showbox Co là công ty đứng sau bộ phim đình đám này. Showbox được thành lập từ năm 1999 và là một trong những công ty phân phối phim lớn nhất Hàn Quốc. Hiện nay, Showbox là chi nhánh đầu tư, sản xuất và phân phối phim của Mediaplex, chi nhánh giải trí của Orion Group.

Hình ảnh trong bộ phim Quật mộ trùng ma (Ảnh: Showbox).

Hãng phim Hàn Quốc này đi đầu đã đi đầu trong ngành điện ảnh trong suốt 20 năm và được biết đến với thành tích xuất sắc tại phòng vé địa phương cũng như sự tham gia tích cực trên thị trường quốc tế.

Showbox liên tục đạt được kỷ lục khủng tại phòng vé, đem

về mức doanh thu khủng với các "bom tấn" như The Host (Quái vật sông Hàn), Chaser (Kẻ săn đuổi), Take off (Cú đáp hoàn hảo), The face reader (Thuật xem tướng)...

Không những vậy, Showbox còn tạo được dấu ấn thành công trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình với bộ phim đình đám Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon). Mới đây, hãng cũng thành công trong dự án hợp tác sản xuất cùng Thái Lan với bộ phim The Medium (Âm hồn nhập xác).

Năm 1996, ông Yoo Jung Hoon đã thành lập Công ty Media Flex và bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh phim ảnh. Đến cuối năm 1999, Megabox được thành lập để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim

Năm 2002, thương hiệu Showbox ra đời và tập trung đầu tư vào lĩnh vực phát hành phim. Đến năm 2015, hãng đổi tên công ty từ Showbox Mediaplex thành Showbox và thống nhất các tên thương hiệu.

Cùng năm đó, Showbox hợp tác độc quyền với Huayi Brothers và mở đường sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Huayi Brothers sẽ chịu trách nhiệm tiếp thị và phân phối các bộ phim được Showbox sản xuất tại Trung Quốc. Showbox hy vọng thỏa thuận này sẽ giúp họ tiếp cận thị trường châu Á bằng cách tận dụng năng lực sản xuất và mạng lưới phân phối của Huayi Brothers.

Đáng chú ý, Huayi Brothers là một trong những tập đoàn giải trí tư nhân lớn nhất Trung Quốc chuyên sản xuất phim và truyền hình, âm nhạc, trò chơi máy tính và các hoạt động kinh doanh khác.