Ông lớn dầu khí Mỹ báo lãi kỷ lục: Mỗi giờ kiếm được 6,3 triệu USD

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Mỹ vừa báo lãi ròng 56 tỷ USD năm 2022, tức cứ mỗi giờ tập đoàn này kiếm được 6,3 triệu USD. Con số trên không những là mức lãi kỷ lục của tập đoàn này mà còn là mức cao nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ phương Tây.

Còn tính riêng quý IV/2022, lãi ròng không gồm thuế phí đạt được là 12,8 tỷ USD. Số này tăng 44% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 35% so với quý III do giá dầu đi xuống và một số hoạt động khai thác bị gián đoạn bởi trời lạnh. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đã phải chịu một khoản thiệt hại trị giá 1,3 tỷ USD do thuế thu nhập bất thường từ Liên minh châu Âu (EU) và suy giảm tài sản. Họ đang kiện EU với lập luận khoản thuế đó vượt quá thẩm quyền pháp lý của khối này.

Trong năm qua, cứ mỗi giờ "ông lớn" dầu khí Mỹ kiếm được 6,3 triệu USD (Ảnh: Reuters).

Tuy vậy, tính cả năm 2022 thì con số 56 tỷ USD đã vượt qua mức kỷ lục 45,2 tỷ USD mà Exxon đã công bố vào năm 2008 - thời điểm giá dầu đạt 142 USD/thùng. Nếu không bao gồm thuế phí, lợi nhuận ròng cả năm của Exxon có thể lên đến 59,1 tỷ USD.

Ngoài giá dầu cao và nhu cầu tăng vọt, việc mạnh tay cắt giảm chi phí trong suốt thời kỳ đại dịch cũng góp phần tăng thêm thu nhập cho Exxon vào năm ngoái. Nói với Reuters, Giám đốc Tài chính Exxon Kathryn Mikells cho biết: "Tổng thu nhập và dòng tiền đã tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, kết quả có được là nhờ thị trường mạnh, sản lượng và sản xuất mạnh cùng với đó là kiểm soát tốt về chi phí".

Theo Reuters, lợi nhuận của các "ông lớn" dầu mỏ dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục hàng năm, với số tổng có thể lên tới gần 200 tỷ USD. Mức lãi "khủng" này đã gây ra những chỉ trích đối với ngành công nghiệp dầu mỏ. Thậm chí, một số nước còn yêu cầu đánh thuế thu nhập bất thường đối với các công ty dầu mỏ.

Trong năm qua, sản lượng khai thác dầu và khí đốt của gã khổng lồ dầu khí Mỹ đã tăng khoảng 100.000 thùng/ngày so với năm trước đó, lên 3,8 triệu thùng/ngày. Theo dữ liệu từ Refinitiv, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh là 3,4 USD, cao hơn so với mức thỏa thuận trước đó 3,29 USD.