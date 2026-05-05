Ông chủ Zalo bất ngờ lãi 125 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi ngày thua lỗ

Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I, ghi nhận công ty có lãi trở lại sau hai quý lỗ liên tiếp.

Cụ thể, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với mức 2.109 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ trò chơi trực tuyến tiếp tục là trụ cột khi đóng góp 1.920 tỷ đồng, chiếm khoảng 69% tổng doanh thu. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet cũng tăng tốt lên mức 534 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất, mảng dịch vụ công nghệ tài chính do Công ty cổ phần Zion (vận hành ZaloPay) đóng góp 216 tỷ đồng doanh thu, tăng 117% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, Zion ghi nhận khoản phải thu ngân hàng liên quan đến dịch vụ ZaloPay gần 96 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục quản lý lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn để đảm bảo cho các khoản phải thu giữ hộ người bán và số dư ví điện tử của người dùng.

Nhờ kiểm soát được chi phí, VNG lãi sau thuế 125 tỷ đồng. Kết quả này cắt chuỗi lỗ hai quý trước đó, đồng thời là mức cao nhất từ khi doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2022.

Ứng dụng Zalo trên điện thoại (Ảnh: DT)

Năm ngoái, doanh nghiệp này cũng lỗ hợp nhất 263 tỷ đồng, nối dài chuỗi lỗ 5 năm liên tiếp.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của tập đoàn đạt 10.733 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả lên tới 10.063 tỷ đồng, chiếm 94% tổng nguồn vốn.

VNG có tiền thân là VinaGame do ông Lê Hồng Minh sáng lập. Năm 2014, VNG được định giá 1 tỷ USD, theo World Start-up Report, trở thành “kỳ lân” đầu tiên tại Việt Nam.

Hiện VNG đã phát triển thành công ty công nghệ, tham gia vào nhiều lĩnh vực từ game online đến Zalo (mạng xã hội, nhắn tin), ZaloPay (thanh toán), và các giải pháp điện toán đám mây, chuyển đổi số.