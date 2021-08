Ông Bụt Farm, sản phẩm sữa thực vật dinh dưỡng cho mọi nhà

Dân trí Thị trường sữa hạt đang là xu thế của thế giới, du nhập vào Việt Nam chưa lâu, nhưng được các chị em đón nhận, là sản phẩm healthy rất tốt cho sức khỏe, tránh nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ.

Nhu cầu cuộc sống tăng cao, các sản phẩm mang yếu tố sức khỏe ngày càng được chú trọng đặc biệt là các sản phẩm sữa. Hơn nữa, Việt Nam là một nước có nền nông nghiệp trồng trọt rất phát triển về các loại hạt như đậu nành, đậu xanh, óc chó, điều, cacao,... nên việc tận dụng nguồn nguyên liệu an toàn sẵn có trong nước sẽ dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Do đó, với tiêu chí sản phẩm sạch, chất lượng, dinh dưỡng, Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Anh Hải đã cho ra đời sản phẩm sữa thực vật Ông Bụt Farm với đầy đủ giấy phép về an toàn thực phẩm và giấy phép kinh doanh. Sản phẩm nói không với chất bảo quản, chất phụ gia, chất hóa học giúp khách hàng có được sự an tâm các vấn đề sức khỏe.

Các sản phẩm sữa hạt Ông Bụt Farm.

Sữa hạt Ông Bụt Farm - sản phẩm Việt chất lượng cao

Ông Bụt Farm thương hiệu của Công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Anh Hải, đơn vị chuyên cung cấp các loại sữa hạt. Sản phẩm của công ty được chế biến với nguồn nguyên liệu sạch từ các loại hạt với giá trị dinh dưỡng cao và nổi tiếng của các vùng quê Việt Nam như: Hạt điều Bình Thuận - Bình Phước, cacao Đắk Lắk, đường phèn Nghệ An - Quảng Ngãi, hạnh nhân, óc chó, matcha trà xanh, gạo lứt huyết rồng để tạo nên chất lượng sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng.

Sữa hạt Ông Bụt Farm có mặt tại nơi cung cấp thực phẩm sạch.

Sữa hạt Ông Bụt Farm được sản xuất trong quy trình khép kín cùng công nghệ hiện đại, nguyên liệu tinh sạch đi cùng với 6 không: Không chất bảo quản, không chất phụ gia, không chất hương liệu phẩm màu, không chất hóa học, không chất ổn định, không nguyên liệu biến đổi gen.

Quy trình sản xuất sản phẩm Sữa hạt Ông Bụt Farm.

Sản phẩm của công ty bao gồm sữa hạnh nhân óc chó, sữa hạt điều gạo lứt huyết rồng cacao, sữa hạt điều yến mạch,… với các công dụng và giá trị dinh dưỡng khác nhau cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất, cùng các thành phần chống Oxy hóa (anti-oxidants), do đó tránh hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, sữa mát, sánh mịn.

Lời cam kết của Sữa hạt Ông Bụt Farm.

Cùng với các yếu tố nguyên liệu tốt, quy trình sản xuất sạch, nhiều loại sữa đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau đã giúp sản phẩm của công ty nhanh chóng được khách hàng đón nhận.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, có định hướng riêng cho con đường phát triển thương hiệu, bản lĩnh theo đuổi lý tưởng đã giúp Ông Bụt Farm dần có được chỗ đứng trên thị trường.

Trong thời gian sắp tới, công ty thực hiện chiến lược mở rộng mô hình sản xuất, trồng trọt nông sản hữu cơ cũng như tìm kiếm thêm các mặt hàng nhập khẩu có uy tín nhằm đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng mạng lưới bán hàng trên toàn quốc.

Trường Thịnh