One Mount - hệ sinh thái công nghệ đề cao tính nhân văn

Dân trí Công nghệ "một chạm" đã dẫn đầu cuộc cách mạng 4.0, mang cuộc sống tiện nghi, hiện đại đến với con người. Bên cạnh ý nghĩa đó, hệ sinh thái của One Mount còn mang trên mình sứ mệnh kết nối mọi người tại nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn..

Covid-19 cùng những đợt giãn cách kéo dài đã gây sức ép nặng nề lên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều biện pháp đã được các doanh nghiệp Việt triển khai nhằm ứng phó với đại dịch, trong đó các chuyên gia đồng tình rằng "Chuyển đổi số là nhiệm vụ sống còn". Song, không phải doanh nghiệp nào cũng vực dậy được sau đại dịch. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố vào tháng 9, hơn 35.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020 do đầu ra đứt gãy, kèm theo chi phí hoạt động tăng quá cao, cũng như chưa tìm kiếm được chiến lược kinh doanh phù hợp.

Với lợi thế về năng lực công nghệ, One Mount liên tục đưa ra các dịch vụ, giải pháp số hóa xuyên suốt chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh đặc biệt này, One Mount như là một điểm sáng mang lại các giải pháp ứng phó kịp thời, trở thành bệ phóng công nghệ vững chắc cho nhiều doanh nghiệp. Đơn vị này đã cung cấp các giải pháp, dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị, từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ, góp phần hàn gắn chuỗi cung ứng bị đứt gãy, ổn định kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đảm bảo các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Lộ trình này được ban lãnh đạo One Mount xác định phải bắt nguồn từ nền tảng con người, bao gồm: sự hài lòng, tối ưu giá trị cho đối tác kinh doanh và đảm bảo trải nghiệm mua sắm, tiêu dùng liền mạch, thuận tiện cho người sử dụng.

Đặt con người làm trọng tâm phát triển

Sau 2 năm ra mắt, One Mount đang dần trở thành "kỳ lân" công nghệ mới tại Việt Nam. Với đối tác kinh doanh (từ doanh nghiệp lớn đến nhóm vừa và nhỏ), One Mount tận dụng lợi thế công nghệ để đưa ra các giải pháp nhằm đơn giản hóa vận hành, thông minh hóa kiểm soát dữ liệu và tối đa hóa các tiện ích liên kết.

Với chuỗi cung ứng, One Mount tạo ra các nền tảng số có khả năng kết nối hàng trăm doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng trong cùng hệ sinh thái. Nhờ đó, doanh nghiệp hoặc nhà bán lẻ có thể tiếp cận các giá bán tốt hơn, trực tiếp từ nhà sản xuất nhằm bình ổn giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, việc chăm sóc khách hàng cũng nhanh chóng hơn nhờ những các tính năng tương tác, quản lý tích hợp ngay trên ứng dụng.

VinShop đang đồng hành trên chặng đường làm giàu của hơn 8 vạn tạp hóa Việt.

Điển hình như VinShop, một sản phẩm của One Mount, ra đời theo định hướng này đã giúp "nâng cấp" hơn 80.000 tạp hóa Việt. Chỉ với một chạm trên ứng dụng, các sản phẩm, hàng hóa sẽ được cung ứng đầy đủ, ngay cả trong tâm dịch. Việc ổn định nguồn hàng giúp các doanh nghiệp duy trì sinh kế; đồng thời đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân trong giai đoạn giãn cách.

Không thể không nhắc tới vai trò của One Mount ở thị trường bất động sản. Nếu như nhiều doanh nghiệp đang loay hoay tìm hướng đi mới giữa đại dịch, thì với OneHousing - giải pháp số mang đến trải nghiệm mua nhà tốt và xứng tầm hơn thông qua mô hình O2O (Online-to-Offline) xuyên suốt. OneHousing hiện đang là nhà phân phối và kinh doanh dịch vụ bất động sản số một của các dự án Masterise Homes tại Hà Nội; ứng dụng myHome (tích hợp trên siêu ứng dụng VinID) vừa ra mắt gần đây đã thu hút hàng chục nghìn người dùng.

Yếu tố "con người" thứ hai bên trong One Mount chính là việc đem đến những trải nghiệm đa tiện ích và thậm chí là vượt mong đợi cho nhóm khách hàng cuối.

Siêu ứng dụng VinID của One Mount đang vươn mình trở thành nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam với hơn 10 triệu người dùng, giúp tích điểm, nhận hậu mãi khi đến mua sắm tại các hệ thống đối tác (VinMart/VinMart+) hay tích điểm khi chi tiêu qua thẻ tín dụng Techcombank Visa. Với ưu thế có ví điện tử hiếm hoi trên thị trường liên kết hệ thống 36 ngân hàng, VinID là giải pháp thanh toán không tiền mặt giúp người dùng dễ dàng mua sắm, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

VinID cũng cung cấp các dịch vụ tiện ích được xem là "cứu cánh" mùa dịch như 'Đi chợ online'. Việc liên kết với hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam là VinMart/VinMart+ giúp người tiêu dùng có nguồn hàng dồi dào (hơn 1.000 mặt hàng), chất lượng đảm bảo, giao hàng nhanh chóng và mức giá bình ổn.

Kết nối con người và doanh nghiệp tại nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn

Thông qua các sản phẩm của mình, One Mount đã và đang giữ đúng cam kết tối ưu lợi ích và nỗ lực mang lại các giá trị bền vững cho mọi đối tác và khách hàng trong hệ sinh thái.

One Mount đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phục vụ 75% dân số Việt Nam.

Với những bước đi thần tốc và nỗ lực không ngừng, vừa qua, One Mount đã ghi dấu và khẳng định năng lực của mình khi được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ICT năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn, và xuất sắc được trao thưởng tại ba hạng mục: Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Nền Tảng Chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp Fintech; và Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp Giải pháp Hậu cần và Thương mại Điện tử. Bên cạnh đó, One Mount cũng được Tạp chí HR Asia bình chọn là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm 2021 nhờ các chính sách nhân sự nổi bật, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc gắn kết.

Về kế hoạch phát triển, trước mắt, One Mount sẽ tiếp tục dùng công nghệ để góp sức trong quá trình khôi phục nền kinh tế hậu Covid-19 của Việt Nam. One Mount đặt mục tiêu đến năm 2025, cứ 4 người dân Việt Nam thì có 3 người sử dụng các sản phẩm, ứng dụng công nghệ của tập đoàn. Tham vọng phục vụ 75% người dân Việt Nam sẽ từng bước đưa One Mount trở thành "kỳ lân" công nghệ, cung cấp hệ sinh thái số hàng đầu trong khu vực.

Vượt qua những khó khăn chưa từng có trong lịch sử gây ra bởi đại dịch toàn cầu, One Mount đánh dấu cột mốc phát triển 2 năm đầy ấn tượng, đồng thời từng bước hoàn thiện kiến tạo hệ sinh thái số lớn nhất Việt Nam, với mục tiêu kết nối con người và doanh nghiệp tại nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn.

Về One Mount One Mount là tập đoàn kiến tạo hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị, từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ, với ba sản phẩm chủ lực: VinShop, VinID, OneHousing. Sứ mệnh của One Mount là tạo ra hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam, kết nối con người và doanh nghiệp tại nơi giao thoa giữa công nghệ và nhân văn. Tìm hiểu thêm: https://onemount.com/

Trường Thịnh