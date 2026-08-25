OCB ghi dấu ấn tại các giải thưởng quốc tế

Điều này cho thấy những chuyển biến hiệu quả và tích cực của ngân hàng trong chiến lược phát triển theo hướng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, năng lực công nghệ và các giá trị bền vững dài hạn.

Dấu ấn từ chiến lược phát triển bền vững

Tại FinanceAsia Awards 2026, OCB được trao danh hiệu “Ngân hàng bền vững xuất sắc” (Best Sustainable Bank - Highly Commended, Vietnam), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngân hàng được FinanceAsia ghi nhận ở hạng mục này.

OCB được vinh danh Ngân hàng bền vững xuất sắc (Best Sustainable Bank - Highly Commended, Vietnam) (Ảnh: OCB).

Năm 2025, Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung tiếp tục đẩy mạnh hợp tác qua các diễn đàn toàn cầu như COP30 và Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), tập trung chuyển đổi năng lượng xanh, cắt giảm phát thải carbon và hỗ trợ tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển.

Trước bối cảnh đó, OCB tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển bền vững trên nhiều phương diện, từ thúc đẩy tài chính toàn diện đến mở rộng tín dụng xanh và nâng cao năng lực quản trị ESG.

Ngân hàng phát triển các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (WSMEs), startup, hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân; đồng thời tăng cường quản trị rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

Quy mô tín dụng xanh của ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số trong ba năm liên tiếp, phản ánh xu hướng từng bước đưa các yếu tố môi trường và phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đánh giá về OCB, FinanceAsia cho biết: “Giải thưởng là minh chứng cho những tiêu chuẩn vận hành xuất sắc và những thành tựu nổi bật mà OCB đã khẳng định trong suốt năm qua. Chúng tôi đánh giá cao thành công của OCB cũng như những đóng góp tích cực của ngân hàng đối với sự phát triển của ngành tài chính”.

Công nghệ tạo ra giá trị thực cho khách hàng và hoạt động kinh doanh

Cùng thời điểm, OCB tiếp tục được Global Banking & Finance Awards vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng có dịch vụ ngân hàng số tốt tại Việt Nam 2026 (Best Bank for Digital Banking Services Vietnam 2026), cũng đồng thời là năm thứ hai liên tiếp ngân hàng nhận giải thưởng này.

Nếu FinanceAsia ghi nhận những bước tiến trong phát triển bền vững, giải thưởng từ Global Banking & Finance Awards phản ánh một trụ cột khác trong chiến lược chuyển đổi của OCB: đưa công nghệ vào hoạt động kinh doanh để tạo ra giá trị cụ thể cho khách hàng, vận hành và quản trị rủi ro.

Bên cạnh chiến lược phát triển bền vững, hoạt động chuyển đổi số của OCB cũng để lại những dấu ấn đáng ghi nhận (Ảnh: OCB).

Một trong những nền tảng quan trọng là mô hình Open Banking với hàng nghìn API mở, khả năng xử lý gần 10 triệu giao dịch mỗi tháng và tỷ lệ hoạt động đạt 99,99%. Thông qua đó, OCB tăng cường kết nối dịch vụ ngân hàng với hệ sinh thái của doanh nghiệp và đối tác, mở rộng các giải pháp thanh toán, quản trị dòng tiền và tài chính tích hợp.

Ở phân khúc khách hàng cá nhân, OCB OMNI hiện tích hợp hơn 200 tiện ích và kết nối với hệ sinh thái trên 6.000 điểm bán lẻ. Nền tảng được đánh giá cao về mức độ an toàn trong giao dịch với các giải pháp xác thực FIDO, sinh trắc học, mã hóa và bảo mật đa lớp, đồng thời ứng dụng AI trong hoạt động chăm sóc khách hàng.

Nền tảng đưa tỷ lệ giao dịch trên kênh số của ngân hàng đạt mức cao đồng thời số hóa gần 98% quy trình nội bộ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và tối ưu chi phí vận hành.

Ngân hàng cũng phát triển Liobank dành cho nhóm khách hàng trẻ, tập trung vào giải pháp thanh toán 2 trong 1, hoàn tiền theo thời gian thực cùng các phương thức giao dịch số hiện đại. Việc ứng dụng dữ liệu lớn, máy học và hệ thống chấm điểm hành vi giúp nền tảng từng bước phát triển mô hình tín dụng linh hoạt hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Việc đồng thời được ghi nhận ở hai lĩnh vực phát triển bền vững và ngân hàng số cho thấy cách OCB đang tiếp cận quá trình chuyển đổi theo hướng toàn diện hơn. Công nghệ không đứng độc lập với mục tiêu kinh doanh, trong khi phát triển bền vững cũng từng bước được tích hợp vào sản phẩm, quản trị và hoạt động vận hành.

Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ: “Liên tục được nhận được sự vinh danh đến từ hai giải thưởng uy tín quốc tế chính là động lực đối với những nỗ lực OCB đã kiên trì theo đuổi trong thời gian qua. Với chúng tôi, chuyển đổi số và phát triển bền vững không phải hai định hướng tách biệt, mà bổ trợ để cùng hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng và tạo ra những giá trị dài hạn cho các khách hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế chung”.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, OCB tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng các giải pháp tài chính toàn diện và tài chính xanh, đồng thời nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực trong nước và quốc tế. Đây cũng là những cấu phần quan trọng trong định hướng xây dựng một ngân hàng hoạt động hiệu quả, an toàn và tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.