Dù bận rộn, Thùy Minh, Trang Moon vẫn dành thời gian chăm chút từng bữa ăn và vui chơi, vận động cùng các con, giúp trẻ luôn năng động trong những ngày giãn cách xã hội.

Những ngày TPHCM siết chặt giãn cách, bé Linh - con trai của nữ MC/nhà báo Thùy Minh được mẹ cho về chơi với ông bà. Đang tuổi phát triển, cậu bé tăng đến 10 kg chỉ sau vài tháng. Cậu ăn uống gấp đôi ngày trước nên quần áo chật, size giày tăng 2 số và có vẻ ì ạch hơn.

Nếu như trước đây, Thùy Minh sẽ sắp xếp thời gian đưa con ra sân bóng rổ hoặc đăng ký lớp học Judo để cậu bé 9 tuổi tiêu bớt năng lượng. Nhưng hiện tại, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, trường học chưa mở cửa trở lại, trẻ gần như chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường với màn hình điện tử để học online hoặc xem phim, chơi game...

Nữ MC nhanh chóng giúp con thiết lập chế độ cân bằng giữa việc học online, ăn uống sinh hoạt và vận động tại nhà. Vận động ở đây không nhất thiết là phải luyện tập thể thao, mà có thể là lịch trình sinh hoạt đa dạng, linh hoạt, từ chăm sóc cây cối đến giúp mẹ làm việc nhà và nấu ăn, hay những dự án thủ công, thiết kế mô hình.

"Có lẽ nhờ vậy mà mình thấy Linh dần năng động, vui vẻ hơn, không còn ù lì và ì ạch như lúc trước, bản thân mình cũng cảm thấy an tâm phần nào", Thùy Minh chia sẻ.

Ngoài ra, 2 mẹ con còn chịu khó lên mạng tìm hiểu thêm một số bài tập nhỏ, phù hợp với không gian chật hẹp trong nhà để duy trì sức khỏe và tinh thần tích cực trong thời gian giãn cách. Một lần tình cờ, cô biết đến chương trình "Sân chơi năng động" do Netlé Milo phát triển ngay trên nền tảng Zalo. Chương trình cung cấp kế hoạch tập luyện "7 ngày năng động" bao gồm các bài tập đơn giản do các huấn luyện viên của Đại học Sư phạm Thể dục Thể Thao TPHCM thiết kế, phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Ứng dụng có tính năng "theo dõi chuyển động - motion tracking" giúp mẹ và bé theo dõi độ chính xác của từng động tác. Khi hoàn thành mỗi hạng mục thử thách, chương trình còn dành tặng phần quà hấp dẫn như hộp bút phiên bản giới hạn hoặc túi thể thao.

"Bên cạnh phần quà, điều mình thấy tuyệt vời nhất là đã giúp Linh duy trì tinh thần năng động và tích cực trong những ngày giãn cách xã hội. Tất nhiên 7 ngày không đủ - con sẽ còn lớn lên, còn phải tập luyện thể thao và rèn luyện trong nhiều năm tiếp nữa. Nhưng cứ mỗi 7 ngày luyện được thói quen tốt, con sẽ luôn ghi nhớ sự quan trọng của sức khỏe và việc tập luyện thể thao cho bản thân mình", bà mẹ này tâm sự.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nhu cầu năng lượng của trẻ 10-14 tuổi thường cao hơn khoảng 200 kcal so với người 20-29 tuổi. Bữa ăn cho trẻ cũng cần đảm bảo đầy đủ chất đạm, béo, bột đường, vitamin, chất khoáng và chất xơ phù hợp với giới tính, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng sức khỏe.

Điều này giải thích lý do vì sao, giai đoạn này, trẻ thường có nhu cầu ăn uống cao hơn so với người lớn. Tuy nhiên, việc nạp quá nhiều năng lượng mà không đi kèm với chế độ vận động hợp lý có nguy cơ dẫn đến thừa cân, béo phì hoặc ảnh hưởng tới các chức năng tiêu hóa, hấp thu từ đó tác động đến việc tăng trưởng chiều cao, khối cơ, chất lượng xương của trẻ. Do đó, phụ huynh nên tạo điều kiện cho trẻ hoạt động thể lực ít nhất 2 giờ mỗi ngày.

"Trong điều kiện giãn cách, vẫn có rất nhiều môn thể dục phù hợp với không gian hẹp như chạy, nhảy dây, thể dục dụng cụ thu hẹp…", bác sĩ Ngọc Diệp chia sẻ.

Là người sáng lập nhiều dự án cộng đồng về nuôi dạy trẻ, MC/biên tập viên Nguyễn Minh Trang (nổi tiếng với cái tên Trang Moon trong giới "hot mom") trăn trở nhiều hơn về vấn đề sức khỏe tâm lý của trẻ trong giai đoạn giãn cách. Khảo sát mới nhất của Unicef cho thấy, trên thế giới, cứ 7 trẻ trong độ tuổi 10-19 thì sẽ có trên một trẻ đang phải chung sống với các chứng rối loạn tâm lý. Các bé nhỏ tuổi hơn thì gặp phải các vấn đề stress, giảm vận động do phải ở nhà thời gian dài. Nhiều trẻ còn chịu ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ những người lớn trong gia đình do khó khăn về tài chính, sinh hoạt, tâm lý gây ra bởi đại dịch.

Từ khi dịch bùng phát cuối tháng 4 đến nay, Trang Moon cùng 4 đứa con gần như ở nhà. Thay vì than phiền, cô lập tức tìm "vaccine tâm lý" cho con.

Bên cạnh bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng, hot mom còn chủ động bổ sung cho con loại vitamin đặc biệt - "vitamin yêu thương", bằng cách tăng cường các cử chỉ da kề da, những lời nói tích cực, yêu thương và động viên. Cô lên thời gian biểu hợp lý cho các con, sắp xếp khoa học giữa các hoạt động học tập, vận động và giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị điện tử theo từng độ tuổi.

Mỗi ngày, cô dành một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện, lắng nghe và chơi cùng con theo cách con muốn. Mỗi tuần còn có một buổi đặc biệt với những hoạt động thú vị hơn thường ngày như làm bánh, dựng lều từ chăn gối, xem lại album ảnh, cùng nhau nấu ăn, tổng vệ sinh nhà cửa...

Trang Moon đăng ký cho các con tham gia "7 ngày năng động" trong chương trình "Milo - Sân chơi năng động". Bé Daisy - con gái lớn rất thích thú và quyết tâm chinh phục các thử thách của chương trình. Những bài tập đầu tiên khá khó nhằn, nhưng bé có thể bắt nhịp nhanh nhờ tính năng "motion tracking" và video minh họa được tích hợp. Sau khi hoàn thành 7 ngày tập luyện, cô tải ứng dựng Milo Chamsquad giúp con có thêm các bài vận động phù hợp với lứa tuổi, duy trì sự năng động.

"Mình thấy đây là gợi ý rất tuyệt cho khoảng thời gian vận động của các bạn nhỏ thêm hào hứng, lại có mục tiêu là dành phần thưởng nên cũng là nguồn cổ vũ rất tích cực", bà mẹ 4 con chia sẻ.

Theo tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, hoạt động và giao tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển tâm lý và khả năng tiếp thu trong học tập của trẻ. Cho trẻ tham gia vào các hoạt động sống đa dạng còn là phương thức để nhận diện năng lực, xu hướng phát triển của con. Covid-19 thu hẹp không gian sống, sinh hoạt của trẻ thông qua việc giãn cách xã hội hoặc thực hiện 5K.

Chuyên gia tâm lý khuyến cáo phụ huynh nên hạn chế việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử, tạo điều kiện cho trẻ vận động thể chất và giao tiếp với anh chị em, gia đình hoặc bạn hàng xóm.

"Phụ huynh cần lưu ý đến việc tổ chức vận động tại nhà, trong không gian hẹp để giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vận động, kết hợp với việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Một tâm trí tích cực sẽ dễ xây dựng hơn trên nền tảng một cơ thể khỏe mạnh", tiến sĩ Tô Nhi A khuyến cáo.

Gần 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của trẻ em Việt Nam, Netlé Milo không chỉ quan tâm đến các vấn đề dinh dưỡng mà còn là sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhận thấy những rủi ro mà trẻ em đang gánh chịu từ Covid-19, nhãn hàng này đã tiên phong phát triển chương trình "Sân chơi năng động" nhằm khuyến khích trẻ tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để vận động và tập luyện thể thao. Qua đó, chương trình cũng nhắc nhở bố mẹ đồng hành cùng trẻ duy trì tinh thần năng động cả về thể chất lẫn tinh thần mọi lúc mọi nơi.

Diễn ra từ 8/11 đến 13/12, "Milo - Sân chơi năng động" kỳ vọng thu hút ít nhất 11.500 trẻ em từ 6 tuổi trở lên tham gia. Chương trình giới thiệu kế hoạch tập luyện "7 ngày năng động" bao gồm 5 ngày luyện tập, 2 ngày nghỉ ngơi với 25 video hướng dẫn chi tiết các bài tập thuộc 5 bộ môn thể thao là bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh và đá cầu. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp các kiến thức về dinh dưỡng giúp duy trì sự năng động và dẻo dai ở trẻ.

Ngay khi vừa công bố, chương trình đã thu hút hàng nghìn trẻ tham gia, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng "hot mom" Việt Nam. Hot mom Trần Thiên Kim (nổi tiếng với cái tên Mom Phúc có trên 117.500 lượt theo dõi trên Facbook) cho biết chương trình mang đến cho cô và con trai những trải nghiệm rất thú vị.

"Bạn nhà mình cũng là một cậu bé hiếu động. Được tham gia các bài tập yêu thích và mẹ sẽ nạp ngay hộp sữa Milo sau mỗi buổi tập để bổ sung dinh dưỡng khiến con vui lắm", bà mẹ trẻ bày tỏ.

Chị Ngọc Mai (hot mom Mẹ Sóc Bi, với trên 158.000 người theo dõi trên Facebook) chia sẻ bí quyết chăm con. Đó không chỉ là bữa ăn tươi ngon, đa dạng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng; mà cần khuyến khích cũng như dành ít nhất một tiếng đồng hồ cùng con tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời hay vận động trong nhà. Những điều đơn giản này có thể giúp con nhanh nhẹn, hoạt bát và xử lý tình huống tốt hơn.

"Thật vui vì lâu nay mẹ Mai cũng luôn đồng hành cùng Milo và biết đến chương trình "Sân chơi năng động". Việc khuyến khích con vận động mọi lúc mọi nơi vừa giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển vừa là cơ hội để 2 mẹ con hiểu nhau hơn", chị Mai tâm sự.

Chương trình "Sân chơi năng động" là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Năng động Việt Nam" của Nestlé Milo. Cùng với "Trại hè năng lượng trực tuyến 2021" và nhiều nền tảng, ứng dụng thể thao khác như Milo Chamsquad, Sportify, "Sân chơi năng động" trên Zalo là một trong những nỗ lực không ngừng nghỉ của Milo trong sứ mệnh xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh.