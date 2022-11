Nữ doanh nhân đạt giải thưởng quốc tế danh giá về công trình xanh

"The women in green building leadership award" là một hạng mục nằm trong giải thưởng "Asia Pacific leadership in green building" do Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC) tổ chức định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2014. Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có những thành tựu nổi bật trong phát triển, xây dựng công trình theo định hướng xanh - bền vững.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (áo dài) nhận giải thưởng "Asia Pacific Leadership in Green Building" hạng mục Women in green building leadership award (Ảnh: Phuc Khang Corporatiom).

Được biết đến là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc điều hành Phuc Khang Corporation - Nhà phát triển công trình xanh hàng đầu Việt Nam - CEO Lưu Thị Thanh Mẫu là đại diện duy nhất của Việt Nam được đề cử tranh tài cùng đại diện các nước bạn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với những cống hiến và tâm huyết dành cho CTX, nữ doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu đã nhận được sự đánh giá cao của hội đồng ban giám khảo và được vinh danh là nữ lãnh đạo tiêu biểu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực CTX - Women in Green Building Leadership Award 2022.

13 năm trăn trở biến ước mơ công trình xanh thành hiện thực

Hành trình gắn bó với CTX của nữ CEO Lưu Thị Thanh Mẫu khởi đầu khi thành lập Phuc Khang Corporation năm 2009. Khi ấy, ở tuổi 30, với lượng kiến thức tích lũy được, cùng sự động viên, hỗ trợ của gia đình và những cộng sự cùng chí hướng, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã thành lập nên Phuc Khang Corporation.

Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp là "Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu", CEO Lưu Thị Thanh Mẫu là người đặt nền móng và khơi dậy khát vọng kiến tạo nên những không gian sống xanh trong lành, hạnh phúc và bền vững để truyền lại cho các thế hệ sau. Các dự án có tên bắt đầu bằng "Eco" (sinh thái) như lời tuyên ngôn của doanh nghiệp với cộng đồng về hướng đi riêng biệt của mình.

Năm 2015, mang theo khát vọng nâng tầm bất động sản Việt, nữ lãnh đạo Phuc Khang Corporation đã sang nước bạn - Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp, tự trau dồi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội xúc tiến đầu tư từ "xứ sở hoa anh đào". Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã tìm được con đường mới - "Tri thức hóa sản phẩm" - đưa hàm lượng chất xám cao vào trong mỗi sản phẩm. Và, các CTX được lựa chọn để thực hiện định hướng này.

Cách đây không lâu, trong một sự kiện về kiến trúc xanh, nữ CEO từng nhấn mạnh: "Hành trình 13 năm phát triển của Phuc Khang Corporation được xem như hành trình xanh hóa. Và trên hành trình ấy, tôi cùng với những cộng sự của mình nỗ lực xây dựng các giá trị văn hóa và xanh hóa sản phẩm bất động sản thông qua quá trình kiến tạo CTX, tiến đến xây dựng cộng đồng xanh, phát triển đô thị xanh, từ đó hướng đến tương lai xanh".

Minh chứng cho chặng đường biến ước mơ về CTX thành hiện thực, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu thường tự hào chia sẻ về các dự án do Phuc Khang Corporation làm chủ đầu tư như: Chung cư cao tầng Diamond Lotus Riverside, Khu đô Thị Văn hóa - Thương mại - Du lịch Làng Sen Việt Nam.

Diamond Lotus Riverside - CTX được đầu tư xây dựng theo cấp độ vàng ở hai tiêu chuẩn LEED của Hội đồng CTX Mỹ (USGBC) và LOTUS của Hội đồng CTX Việt Nam (VGBC). Bằng việc tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc đảm bảo sức khỏe - tiện nghi theo những tiêu chuẩn CTX chuẩn mực, Diamond Lotus Riverside đã ghi nhận được các chỉ số khả quan về tiết kiệm năng lượng điện - nước.

Cụ thể, chỉ số tiêu thụ năng lượng điện giảm đến 51,11% và chỉ số sử dụng nước giảm 41,7 % so với mức cơ sở. Tháng 10/2021, Diamond Lotus Riverside đã được Hội đồng CTX Việt Nam trao chứng nhận LOTUS Provisional và đang trên đà để đạt cấp độ vàng ở giai đoạn chứng nhận đầy đủ.

Ngày 15/3, Diamond Lotus Riverside tiếp tục được trao tặng danh hiệu "Top 5 dự án CTX thông minh tốt nhất năm 2021". Và gần đây nhất, dự án đã được chọn là một trong 2 CTX tiêu biểu để hơn 60 khách mời đại diện các bộ ban ngành, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và báo chí... đến tham quan thực địa trong khuôn khổ Tuần lễ CTX Việt Nam 2022.

Diamond Lotus Riverside - Công trình xanh được CEO Lưu Thị Thanh Mẫu và Phuc Khang Corporation dành nhiều tâm huyết phát triển (Ảnh: Phuc Khang Corporation).

Một dự án tâm đắc khác là Khu đô Thị Văn hóa - Thương mại - Du lịch Làng Sen Việt Nam. Dự án ngay từ đầu đã được định hướng trở thành "quê hương thứ 2 ngay cạnh Sài Gòn" với điểm nhấn là: Trung tâm Hội nghị Tre Việt - công trình đạt kỷ lục Nhà tre lớn nhất Việt Nam năm 2015.

Và mới đây, Trung tâm Hội nghị Tre Việt tiếp tục được trao chứng nhận LOTUS SB level Gold. Ngoài ra, 2 mẫu nhà M1, M2 của Làng Sen Việt Nam cũng được cấp chứng nhận LOTUS Homes Certified từ VGBC. Làng Sen Việt Nam được định hướng trở thành một đô thị xanh, mang một số giá trị văn hóa cốt lõi, kết nối các thế hệ.

Xuất hiện trong nhiều diễn đàn, hội thảo ở vai trò là người truyền cảm hứng về CTX, nữ CEO luôn tự hào giới thiệu về những hình ảnh minh chứng cho hệ sinh thái đa dạng xung quanh các dự án cũng như cuộc sống được cư dân chia sẻ. Nữ CEO từng nhiều lần chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc khi nhìn những hạt mầm xanh mình gieo nay đã lan tỏa giá trị. Các CTX chuẩn mực sẽ tiếp tục là phương tiện để Phuc Khang Corporation làm ra những sản phẩm tốt, đúng đắn, phù hợp với xu hướng của thế giới, lan tỏa tinh thần sống xanh cho mọi người và đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước và toàn cầu".

Hành trình "tô màu" cho bức tranh cuộc sống thêm xanh và bền vững

Không "khép mình" trong khuôn khổ người điều hành doanh nghiệp, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu còn dành sự quan tâm cho việc lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc, đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng. "Tôi không chỉ muốn làm những CTX mà còn tạo ra những cộng đồng xanh, xây dựng những khu đô thị xanh, từ đó phát triển tương lai xanh theo hướng bền vững", doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu bày tỏ mong muốn.

Ngoài vai trò chính là Tổng giám đốc Phuc Khang Corporation, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu còn giữ một số chức vụ tại các hiệp hội khác như: Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, Thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm Nghị lực Sống... Trong mỗi vai trò, nữ CEO đều đóng góp tích cực và tận tâm cho công cuộc phát triển kiến trúc xanh trong nước, khu vực và quốc tế, hướng đến giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững nói chung.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (áo dài) chụp ảnh lưu niệm cùng đại ban tổ chức giải thưởng "Asia Pacific Leadership in Green Building" diễn ra tại Bali ngày 23/11 (Ảnh: Phuc Khang Corporation).

Trong hành trình 13 phát triển, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã cùng với đội ngũ của mình nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Theo CEO Lưu Thị Thanh Mẫu, "Tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phát triển bền vững trước hết phải là phát triển có trách nhiệm". Chính vì thế, Phuc Khang Corporation luôn có các chương trình CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) từ khẩn cấp đến dài hạn.

Điển hình gần nhất là chiến dịch "Trái tim xanh tình nguyện" được CEO Lưu Thị Thanh Mẫu khởi xướng và phát động kịp thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Nêu cao thông điệp "Cho đi trong yêu thương" và "Trao tặng có trách nhiệm", nữ "thuyền trưởng" Phuc Khang Corporation đã dẫn dắt đội ngũ nhân sự triển khai hàng loạt các hoạt động đồng hành cùng chính quyền, lực lượng tuyến đầu và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chỉ trong vòng vài tháng, Phuc Khang Corporation đã kịp thời trao tặng gói trang thiết bị y tế khoảng 20 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu, tài trợ hơn 11.000 phần quà cho người dân khó khăn, 20.000 suất ăn. Doanh nghiệp còn đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn TPHCM, trao tặng 1.500 máy tính bảng và hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19...

Đến năm 2022, Phuc Khang Corporation tiếp tục triển khai nhiều chiến lược đồng hành cùng các doanh nghiệp xã hội và các trường đại học. Những chương trình đồng hành bài bản và toàn diện góp phần giúp Phuc Khang Corporation hoàn thiện hơn trách nhiệm CSR của doanh nghiệp, tiến gần hơn đến khát vọng tạo ra những giá trị bình đẳng, nhân văn, cân bằng nguồn lực xã hội vì sự phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, qua đó cũng thể hiện tầm nhìn và tinh thần trách nhiệm của vị nữ "thuyền trưởng" tâm huyết - Lưu Thị Thanh Mẫu.

Nữ CEO chia sẻ, dấu ấn giải thưởng "Women in green building leadership award" không chỉ là sự ghi nhận và vinh danh mà còn là nguồn cảm hứng để bà thêm tự tin vững bước, tiếp tục hành trình tạo ra và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Bởi, Tổng giám đốc Phuc Khang Corporation tâm niệm "Tạo lập một khu đô thị xanh chính là tạo nên môi trường sống chất lượng cao, nhân văn, sinh thái cho cư dân; đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu, hành động vì biến đổi khí hậu".