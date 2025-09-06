Nữ đại gia bí ẩn gom cổ phiếu công ty lữ hành lớn nhất nước

Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (Vietravel, mã chứng khoán VTR) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Vietravel đã phân phối thành công toàn bộ 28,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% số lượng chào bán cho 1.137 cổ đông, thu về gần 344 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tăng lên 573 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của công ty.

Trước đó, công ty đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là đến tháng 9/2025, sau khi Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ghi nhận danh sách cổ đông của công ty, bà Nguyễn Thủy Tiên là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ sở hữu 20%). Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phần, nữ cổ đông này đang nắm giữ cổ phiếu VTR với số tiền tương đương 144 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, bà Thủy Tiên không nắm giữ chức vụ gì tại công ty cũng như không có mối quan hệ nào với các cá nhân, tổ chức liên quan Vietravel.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn Vietravel (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, hồi giữa tháng 3, Tập đoàn Hưng Thịnh đã bán ra 6 triệu cổ phiếu VTR. Sau giao dịch, Hưng Thịnh không còn nắm giữ cổ phần tại Vietravel dù trước đó sở hữu 20,94% vốn và là cổ đông lớn nhất.

Vietravel được thành lập vào ngày 20/12/1995 với tên gọi ban đầu là Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị Vietravel đã thông qua quyết định điều chỉnh tên gọi doanh nghiệp. Theo đó, công ty đã đổi tên thành “Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel" như hiện tại.

Vietravel hiện là công ty lữ hành nội địa và quốc tế lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ hơn 573 tỷ đồng và tổng tài sản 2.767 tỷ đồng (thời điểm 30/6/2025). Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quốc Kỳ hiện sở hữu 11,18% vốn cổ phần.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.025 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2.061 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1,016 tỷ đồng, giảm mạnh so với 6,344 tỷ đồng cùng kỳ 2024.

Công ty cho biết, do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của các quốc gia có tầm ảnh hưởng đã gây biến động tỷ giá làm cho chi phí tài chính của công ty tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ, tương ứng 9,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty giảm 83,97% tương đương với 5,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Vietravel đạt hơn 3.319 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 đạt gần 19 tỷ đồng.