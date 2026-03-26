Novaland bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục dù lợi nhuận tăng

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025. Trong báo cáo, đơn vị kiểm toán không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng đề cập vấn đề cần nhấn mạnh về việc nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Báo cáo đề cập đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2025 là âm 6.145 tỷ đồng và tập đoàn chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản nợ. Những điều này dẫn đến nghi ngờ đã đề cập ở trên.

Giải trình ý kiến này, doanh nghiệp cho biết ý kiến của đơn vị kiểm toán dựa trên quan điểm thận trọng trong các báo cáo kiểm toán từ năm 2022 đến hiện tại. Trên thực tế, doanh nghiệp vẫn hoạt động liên tục và tiếp tục tái cấu trúc toàn diện.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, doanh nghiệp cho biết đã đạt được nhiều kết quả trong các giả định hoạt động liên tục. Đầu tiên là đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn với tổng số tiền là 12.761 tỷ đồng.

Thứ hai là thanh lý tài sản theo mức giá bán dự kiến. Theo dự kiến việc thanh lý thu về 18.541 tỷ đồng, tập đoàn đã thanh lý một tài sản thu về 2.441 tỷ đồng; ký các hợp đồng nguyên tắc cho việc bán 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng; 5 tài sản đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng với tổng giá trị 10.343 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua cho việc bán 4 tài sản với tổng giá trị 1.468 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi được tháo gỡ những khó khăn chính về pháp lý cho các dự án trọng điểm, doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục còn lại, chuẩn bị nguồn vốn triển khai xây dựng dự án và kỳ vọng sẽ đạt được các mốc pháp lý, hạ tầng cần thiết trong năm nay cho mục tiêu bán hàng trong vòng 12 tháng tiếp theo...

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Novaland đạt doanh thu 6.966 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.861 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 4.394 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Theo giải trình, tập đoàn đã được hoàn nhập các khoản trích lập nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế tại dự án Lakeview City, TPHCM.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 249.907 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 153.324 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Cũng đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay của Novaland là 67.390 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.718 tỷ đồng. So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do Novaland đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính quan trọng để tăng tốc triển khai các dự án.