Nội thất The One kế thừa vẹn nguyên những giá trị của Nội thất Hòa Phát

Kế thừa giá trị bền vững

Có mặt trên thị trường từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát đã và đang khẳng định vị thế của một nhà sản xuất nội thất hàng đầu Việt Nam. Với mục tiêu "tiên phong kiến tạo không gian lý tưởng", thương hiệu luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm trong hành trình phát triển doanh nghiệp.

Cùng hệ thống sản xuất trải rộng khắp 2 miền Nam Bắc, Nội thất Hòa Phát có khả năng đáp ứng về số lượng và chất lượng của những công trình quy mô. Theo doanh nghiệp này, các công trình đã sử dụng nội thất Hòa Phát để kiến tạo không gian làm việc tiện ích có thể kể đến như ngân hàng Techcombank, tòa nhà Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Viettel, ngân hàng Vietcombank, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Quốc dân…

"Đổi tên thương hiệu thành Nội thất The One, thương hiệu sẽ không chỉ kế thừa hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại mà còn tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành nội thất văn phòng Việt Nam và vươn xa trên thị trường quốc tế", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Để chứng minh nhận định này, vị đại diện dẫn chứng, trong bộ sưu tập mới Leader, Nội thất The One đã không ngừng cải tiến để cho ra đời bộ sản phẩm nội thất vượt trội về tính năng và thiết kế theo phong cách hiện đại, trẻ trung. Leader kỳ vọng được khách hàng ưa chuộng và trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các văn phòng hiện đại, sáng tạo trong năm 2022.

Bộ sản phẩm mới Leader của Nội thất The One được sản xuất theo công nghệ mới.

Phát huy sức mạnh

Thành quả mà Nội thất Hòa Phát đạt được trong gần 30 năm qua không chỉ nhờ hệ thống các nhà máy hiện đại mà còn có sự nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Trong tương lai, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy thế mạnh của bản thân và xây dựng một tập thể gắn bó. Công ty cũng sẽ thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo về thị trường, xu hướng và nhu cầu người tiêu dùng để thúc đẩy sự phát triển của cán bộ, công nhân viên và kịp thời hỗ trợ cho mỗi nhân sự trong hành trình xây dựng sự nghiệp tại Nội thất The One.

Với phương châm hoạt động "lấy khách hàng làm trọng tâm" được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập, Nội thất The One hứa hẹn không chỉ nối dài hành trình của Nội thất Hòa Phát, mà còn tiếp tục trở thành người đồng hành tin cậy của các đại lý, đối tác. Mục tiêu của thương hiệu là mang đến những sản phẩm chất lượng, tạo nên giá trị bền vững cho ngành nội thất văn phòng Việt Nam và trong khu vực. Nội thất The One kỳ vọng rằng mỗi khách hàng bước vào các cửa hàng đại lý chính thức của thương hiệu sẽ có những trải nghiệm tốt và hài lòng về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ.

"Nội thất The One là sự kế thừa và phát triển của thương hiệu Nội thất Hòa Phát. Trong tương lai, The One sẽ tiếp tục mang đến những bước tiến mới mẻ, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, góp phần kiến tạo không gian sống và làm việc tiện ích cho người tiêu dùng Việt Nam", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.