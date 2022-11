Nội thất The One góp mặt ở Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chào mừng 27 năm ngày thành lập Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nội thất The One, đồng thời cũng là lần tham gia triển lãm đầu tiên của thương hiệu dưới tên mới.

Dòng sản phẩm Bright của Nội thất The One được giới thiệu trong triển lãm Vietbuild (Ảnh: Nội thất The One).

Lần triển lãm này, Nội thất The One đặt gian hàng tại nhà A4, giới thiệu các sản phẩm mới thuộc dòng bàn lãnh đạo Leader và Bright, cùng sản phẩm đồng bộ như bàn nhân viên, module làm việc, tủ tài liệu. Các thiết kế kết hợp máng điện thông minh, giấu hoàn toàn đường điện giúp văn phòng thông thoáng và hiện đại, hay các thiết kế chân bàn với chất liệu mạ.

Bàn làm việc 4 chỗ Bright (Ảnh: Nội thất The One).

Ngoài nội thất văn phòng là dòng thế mạnh của Nội thất The One, các sản phẩm dòng gia đình cũng được trưng bày tại triển lãm. Các thiết kế thuộc dòng gia đình mô phỏng căn hộ tiện ích, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng như bàn ăn thông minh, bộ phòng ngủ sang trọng hay sofa phòng khách.

Chị Trần Thanh Vân - đại lý Trung Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Gian hàng năm nay của Nội thất The One nổi bật và trang nhã, các sản phẩm nội thất văn phòng mới đẹp, sáng tạo và khác biệt. Chúng tôi vinh dự là đại lý đồng hành cùng Nội thất The One trên chặng đường phát triển gần 30 năm, và là một trong những đại lý có các sản phẩm mới nhất giới thiệu tới người tiêu dùng".

Chị Trần Thanh Vân - đại lý Trung Anh.

Đầu năm 2022, Nội thất Hòa Phát gây bất ngờ với công bố đổi tên thành Nội thất The One. Cùng với bộ nhận diện mới, Nội thất The One cũng đã có những thay đổi về chiến lược để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Thừa hưởng toàn bộ những ưu thế của Nội thất Hòa Phát như nhà máy hiện đại, đầu tư hợp lý cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (R&D), đưa ra sản phẩm chất lượng cao, dẫn đầu xu thế thị trường, Nội thất The One hứa hẹn sẽ vượt qua các giới hạn, vươn tới tầm cao mới. Hoạt động tham gia triển lãm Vietbuild là một trong các hoạt động nổi bật của thương hiệu này nhằm đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng sau gần 1 năm tuyên bố chuyển đổi.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội lần 3 đang diễn ra tại Cung triển lãm xây dựng quốc gia từ ngày 23 đến hết 27/11 là cơ hội để Nội thất The One giới thiệu các sản phẩm mới nhất tới người tiêu dùng.

Gian hàng Nội thất The One tại Triển lãm Vietbuild: Số 671 - 682 nhà A4

Cung triển lãm xây dựng Quốc gia, số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: noithattheone.vn

Fanpage: facebook.com/noithattheonevietnam