Nội lực mạnh mẽ, thành phố đáng sống Đà Nẵng sẵn sàng bứt phá

Phong độ Đà Thành

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Đà Nẵng đã đón hơn 254.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4 ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 31,2% so với tháng trước đó.

Những con số ấn tượng trên cho thấy, du lịch Đà Nẵng đã thực sự hồi sinh. Rõ ràng, để hấp dẫn du khách quay trở lại Đà Nẵng sau dịch, Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị bài bản. Những điểm đến vốn trở thành "thương hiệu" của du lịch Đà Nẵng như Sun World Ba Na Hills, Công viên Châu Á đã không ngừng cải tạo, tu sửa suốt hai năm qua để bổ sung thêm nhiều sản phẩm giải trí mới đẳng cấp chờ ngày trở lại.

Các điểm đến du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills, Công viên Châu Á đều tưng bừng đón khách dịp lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Sun Group).

Hàng triệu du khách đã trầm trồ trước sự công phu và hoành tráng của Cổng Thời gian, Lâu đài Mặt Trăng, Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 hay show diễn chủ đề The battle of the Moon Kingdom tại Sun World Ba Na Hills dịp 30/4 vừa rồi. Trong thời gian tới, Tập đoàn Sun Group đang tiếp tục đầu tư thêm nhiều hạng mục mới nhằm tăng thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng đã nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc khôi phục và phát triển du lịch. "Hầu hết các điểm du lịch đã đưa vào khai thác. Đơn cử như Sun World Ba Na Hills giúp khách đến Bà Nà tăng hơn 100%, khẳng định sức hút của Bà Nà Hills nói riêng, Đà Nẵng nói chung với du lịch trong nước và quốc tế", ông Nguyễn Xuân Bình chia sẻ.

Show diễn hoành tráng "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng" tại Bà Nà Hills gây ấn tượng mạnh (Ảnh: Sun Group).

Nhìn một cách khách quan, với nội lực sẵn có của thành phố sông Hàn, 2 năm đại dịch chỉ là khoảng thời gian tạm nghỉ để thành phố đáng sống này nâng cấp dịch vụ, gia tăng trải nghiệm, kích hoạt những tiềm năng sẵn có chờ ngày bứt phá. 25 năm qua, với vị thế độc lập của thành phố trực thuộc Trung ương và vai trò trung tâm phát triển vùng, Đà Nẵng vươn lên mạnh mẽ để thay đổi cục diện phát triển.

Những "sếu đầu đàn" dẫn dắt phát triển như Sun Group đều có mặt tại Đà Nẵng với hàng loạt công trình đẳng cấp quốc tế… Đà Nẵng còn vinh dự là nơi được chọn tổ chức APEC, là nơi duy nhất diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế DIFF nhiều năm liên tiếp… Tất cả cho thấy, dù thăng trầm, song Đà Nẵng vẫn sở hữu nội lực mạnh, với tiềm năng và sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Tuy nhiên để phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, giữ vững vị thế thành phố đáng sống, đáng du lịch, đáng đầu tư hàng đầu Việt Nam và vươn tầm quốc tế, Đà Nẵng cần bứt phá hơn nữa về hạ tầng đô thị, tạo nên những điểm nhấn mới không chỉ về du lịch mà còn về không gian sống đẳng cấp, thu hút giới thượng lưu…

Sức bật mới của thành phố đáng sống

Đó là lý do một khu đô thị kiểu mẫu đang được kiến tạo theo những chuẩn mực quy hoạch và quản lý bài bản, hiện đại sắp lộ diện. Nằm ở phía Đông Nam thành phố, được bao bọc bởi những dòng sông thơ mộng, kề núi, cận biển, nơi này sẽ được định vị để trở thành "khu đô thị đáng sống trong lòng thành phố đáng sống", thỏa mãn mơ ước của giới thượng lưu.

Đà Nẵng sắp có khu đô thị đẳng cấp được quy hoạch, thiết kế bài bản. (Ảnh phối cảnh minh họa).

"Mảnh ghép" đẳng cấp này là dấu ấn mới của Sun Group tại Đà Nẵng. Từ năm 2007 tới nay, thương hiệu Sun Group đã được khẳng định và bảo chứng với sự phát triển thành công trong 2 lĩnh vực Vui chơi giải trí (Sun World), Du lịch nghỉ dưỡng (Sun Hospitality) bằng hàng loạt công trình đẳng cấp như: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Cầu Vàng, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River,… cũng như lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, thu hút khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng.

Tiếp tục khẳng định vị thế nhà đầu tư chiến lược, Sun Group sẽ đưa thương hiệu bất động sản cao cấp Sun Property đến thành phố sông Hàn. Đây là "chân kiềng" thứ 3 trong hệ sinh thái 3S nổi tiếng của Sun Group, bên cạnh Sun World, Sun Hospitality đã thành danh.

Định vị là nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, thành công với rất nhiều dự án khu đô thị kiểu mẫu được đầu tư bài bản, đồng bộ, Sun Property được các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu vượt trội, nâng tầm chuẩn mực đô thị hiện hữu của Đà Nẵng. Có thể kể ngay những dự án khu đô thị đáng giá mà Sun Property đã phát triển thành công khắp 3 miền, như khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village được bao bọc giữa 3 tầng thiên nhiên vườn - rừng - biển tại Phú Quốc. Dự án Sun Grand City Feria kề bên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) mang đến cuộc sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày cho cư dân, hay khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái phong cách Miami Sun Riverside Village tọa lạc tại giao điểm 3 dòng chảy ở Sầm Sơn, Thanh Hóa…

Sun Property sẽ đem đến những khu đô thị đáng sống giữa lòng thành phố đáng sống. (Ảnh phối cảnh minh họa).

Sự hiện diện của Sun Property tại Đà Nẵng hứa hẹn mang đến chất sống mới thăng hoa giữa lòng thành phố đáng sống. Những không gian tiện ích đẳng cấp sẽ không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương thu nhập cao đang muốn tìm nơi an cư lý tưởng, mà còn níu chân những lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia, người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, kinh doanh tại Đà Nẵng.

"Sun Property sẽ đem đến Đà Nẵng giá trị sống, đầu tư khác biệt, bằng những sản phẩm thực sự đẳng cấp, cam kết tạo nên khu đô thị đáng sống trong lòng thành phố đáng sống. Cùng với Sun World, Sun Hospitality vốn đã rất thành công tại đây, sự hiện diện của Sun Property sẽ hoàn thiện mô hình hệ sinh thái 3S nổi tiếng của Sun Group, tiếp tục hành trình làm đẹp cho Đà Nẵng - thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam", đại diện Sun Property khẳng định.