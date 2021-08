Nỗ lực chuyển đổi số, NCB giành giải thưởng ấn tượng tại Global Banking & Finance Awards

Dân trí Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được Global Banking & Finance Review (GBAF) vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng quan trọng, khẳng định chất lượng vượt trội của ngân hàng mang thương hiệu Việt trên thị trường tài chính quốc tế.

Global Banking & Finance Awards là giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng do tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) bình chọn, nhằm vinh danh các ngân hàng và tổ chức tài chính có những đổi mới, chiến lược, tạo nên sự thay đổi truyền cảm hứng trong cộng đồng tài chính toàn cầu.

Theo đó, các giải thưởng được trao cho NCB gồm: "Best Bank for Digital Transformation Vietnam 2021" - Ngân hàng chuyển đổi kỹ thuật số tốt nhất Việt Nam 2021; "Most Innovative Retail Banking App Vietnam 2021 - For the IziMobile app" - Ứng dụng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2021 - Dành cho ứng dụng IziMobile; "Best Place to Work Vietnam 2021" - Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2021".

Với mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, những năm gần đây, NCB tập trung đẩy mạnh kế hoạch chuyển đổi số thông qua việc hợp tác với các Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Năm 2020 và năm nay, NCB mang đến trải nghiệm số vượt trội cho khách hàng bằng việc ra mắt phiên bản mới của ứng dụng ngân hàng di động NCB iziMobile và áp dụng eKYC - định danh khách hàng điện tử vào giao dịch, giúp cho quá trình xác minh khách hàng đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đây cũng là một trong những ngân hàng đi đầu thực hiện dự án chuyển đổi hệ thống thẻ từ sang thẻ chíp theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Nỗ lực đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tự động hóa các quy trình trọng yếu, NCB đã được Global Banking & Finance Awards vinh danh tại giải thưởng"Ngân hàng chuyển đổi kỹ thuật số tốt nhất" (Most Innovative Retail Banking App) và "Ứng dụng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất" (Best Bank for Digital Transformation) của năm nay.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp NCB đạt giải thưởng "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam" từ GBAF. Giải thưởng được trao cho NCB nhờ sở hữu đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, nguồn nhân lực chất lượng cao và không ngừng kiến tạo một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cởi mở, với các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và nhiều hoạt động gắn kết nhân viên.

Bà Lê Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc NCB chia sẻ: "Nắm bắt xu thế thế giới và đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang làm thay đổi phương thức tiếp cận các sản phẩm dịch vụ, chúng tôi đã tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả vào kết quả kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí và rủi ro trong khi đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng, tiện ích của khách hàng. Tốc độ tăng trưởng tích cực về hiệu quả kinh doanh bán lẻ trong hai quý đầu năm nay và giải thưởng do GBAF trao tặng là thành quả bước đầu, cũng là sự cổ vũ lớn lao để NCB tiếp tục đẩy nhanh, mạnh và chất lượng hơn nữa quá trình chuyển đổi số, phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng, từng bước trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu như kỳ vọng".

Đại diện GBAF cho biết, những giá trị mà NCB mang đến cho khách hàng cùng hiệu quả hoạt động kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng là lý do NCB giành được các giải thưởng trên, đồng thời mong muốn được chứng kiến sự tăng trưởng hơn nữa của NCB cùng các giải pháp công nghệ mới từ ngân hàng dành cho khách hàng trong những năm tới.

Với việc kiện toàn bộ máy và sự sáng tạo, đổi mới không ngừng, NCB đã sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn tới.

Global Banking & Finance Awards 2021 thu hút sự tham gia của những ngân hàng và các định chế tài chính hàng đầu tại các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đối với mỗi giải thưởng, căn cứ đánh giá đều xét đến sự so sánh giữa các ngân hàng ứng viên hàng đầu tại mỗi quốc gia, tham vấn và trao đổi với các tổ chức phân tích trong nước, căn cứ vào các phản hồi và nhận xét của khách hàng, đặc biệt các khách hàng là tập đoàn lớn đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Trường Thịnh