Những trải nghiệm đặc quyền riêng cho giới thượng lưu

Dân trí Ngoài những dịch vụ đẳng cấp có thể đầu tư hay những giá trị vật chất có thể đo lường, giới thượng lưu có xu hướng theo đuổi chuẩn mực cao hơn về đời sống để khẳng định vị thế xứng tầm.

Elizabeth Currid-Halkett, tác giả của cuốn sách "The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class" (tạm dịch là Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng) đã gọi những người giàu có, địa vị cao và thành đạt là "aspirational class", nghĩa là những người không chỉ giàu có về vật chất mà còn vô cùng tinh tế. Họ giàu khát vọng để vươn lên đỉnh cao danh vọng và có phong cách tận hưởng cuộc sống riêng.

Thực tế cũng cho thấy, cuộc sống giàu sang của tầng lớp này ngoài những giá trị vật chất có thể đo lường hoặc nhìn thấy bên ngoài như: Tài sản trong ngân hàng, siêu xe, biệt thự, các món đồ đắt đỏ, sở hữu sản phẩm phiên bản limited... họ cũng hướng tới các đặc quyền về dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực đẳng cấp xứng tầm để tận hưởng cuộc sống. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển sôi động của nền kinh tế và hội nhập quốc tế, số lượng người có trong tay triệu đô và tỷ đô đang ngày một tăng lên nhanh chóng. Họ là những chủ doanh nghiệp lớn, sở hữu chuỗi các công ty và bất động sản lớn trong và ngoài nước hay những nhà đầu tư bất động sản, nhà đầu tư chứng khoán...

Theo báo cáo Wealth Report của Knight Frank, năm 2020, Việt Nam có 19.419 triệu phú USD, đứng thứ 4 Đông Nam Á về số triệu phú, sau Singapore, Indonesia và Thái Lan, đồng thời dự báo đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người siêu giàu với tài sản trên 30 triệu USD và 25.812 người sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD.

Nhờ tốc độ gia tăng dân số siêu giàu nhanh hàng đầu khu vực, giới thượng lưu tại Việt Nam không chỉ đặt ra những nhu cầu khắt khe về quản lý tài chính, gia tăng tài sản mà còn có nhu cầu tận hưởng sự tinh hoa của cuộc sống với các đặc quyền xứng tầm đẳng cấp của riêng mình. Nắm bắt nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã triển khai chương trình "Dịch vụ khác biệt - trải nghiệm dẫn đầu" với hàng trăm ưu đãi đặc quyền được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên SeAPremium phân hạng Diamond.

Theo đó, khách hàng ưu tiên phân hạng Diamond là những người đã được định danh trên hệ thống của SeABank dựa trên định mức tài sản và nhu cầu riêng biệt, khách hàng được nhận đặc quyền khi thỏa mãn những điều kiện hạng SeAPremium Diamond từ ngân hàng.

Khi trở thành thành viên của SeAPremium Diamond, khách hàng sẽ được hưởng 2 trong bộ sưu tập 8 ưu đãi đặc quyền về chơi golf, nghỉ dưỡng và ẩm thực đến từ SeABank và các đối tác dịch vụ cao cấp theo chương trình "Dịch vụ khác biệt - trải nghiệm dẫn đầu", bao gồm: Đặc quyền chơi golf trong tuần và ẩm thực; đặc quyền chơi golf trong tuần và rượu vang; đặc quyền chơi golf suốt tuần và rượu vang; đặc quyền chơi golf trong tuần và spa chăm sóc cơ thể; đặc quyền ẩm thực cặp đôi; đặc quyền ẩm thực gia đình; đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp; đặc quyền nâng hạng phòng khách sạn.

Tổng số ưu đãi toàn chương trình lên tới 580 đặc quyền, áp dụng tại các sân golf, nhà hàng, khách sạn/resort cao cấp thuộc hệ sinh thái của tập đoàn BRG gồm BRG Kings' Island Golf Resort, BRG Legend Hill Resort, BRG Ruby Tree Golf Resort, BRG Danang Golf Resort và các đối tác khác như FLC Golf Links Quy Nhon, khách sạn Terracotta Đà Lạt, Hilton Đà Nẵng, Sonasea Phú Quốc, Movenpick Phú Quốc... và nhiều sân golf, nhà hàng, khách sạn cao cấp khác.

SeAPremium là dịch vụ chuyên biệt của SeABank được thiết kế đặc biệt dành riêng cho phân khúc khách hàng ưu tiên hay còn gọi là khách hàng VIP. SeAPremium luôn đặt mục tiêu đáp ứng được mọi nhu cầu tài chính và các giải pháp gia tăng tài sản cho khách hàng ưu tiên. Các sản phẩm tại SeAPremium được thiết kế may do riêng theo nhu cầu của phân khúc, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.

Hướng tới mục tiêu đem lại những trải nghiệm ngân hàng đẳng cấp nhất dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chuyên biệt và chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. SeAPremium từ những ngày đầu thành lập đã tiên phong định hướng chiến lược phát triển đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, làm nền tảng để kiến tạo mọi chương trình và chính sách dịch vụ, hướng đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất về dịch vụ ngân hàng hiệu quả với đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tâm, chất lượng dịch vụ khác biệt cùng những món quà trao tặng xứng tầm thượng lưu.

Không muốn đơn thuần chỉ là một dịch vụ ngân hàng, SeAPremium cũng luôn lắng nghe và muốn đồng hành chia sẻ với khách hàng từng khoảnh khắc trải nghiệm cuộc sống. Đến với SeAPremium, khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn các đặc quyền cao cấp dành riêng, các ưu đãi khi mua sắm, du lịch, nghỉ dưỡng, sử dụng các dịch vụ tiện ích hàng không, tham gia các sự kiện chuyên đề… như một món quà tri ân đặc biệt mà SeAPremium trao tặng mỗi hội viên dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Trường Thịnh