Những cách sớm đạt "tự do tài chính" ngay khi còn trẻ

Dân trí Khi sở hữu số tiền đủ để không phải lo lắng cho tương lai, một người trẻ sẽ tự tin "nghỉ hưu" sớm. Họ có thể đã làm nhiều việc, biết cách đầu tư khôn ngoan hay đơn giản chỉ là trúng xổ số.

FIRE (financial independence - retire early) nghĩa là "tự do tài chính - sớm nghỉ hưu" đang trở thành xu hướng của giới trẻ thời hiện đại. Họ đạt được tự do tài chính là nhờ kết hợp tiết kiệm lẫn đầu tư, làm giàu cho bản thân, chứ không gò ép quá mức nhu cầu cá nhân để gặp phải các rắc rối về sức khỏe, các mối quan hệ trong cuộc sống.

Đa dạng hóa nguồn thu nhập

Không chỉ ở thời sinh viên mà đến khi ra trường - đi làm, kế hoạch về việc làm chính và việc làm thêm vẫn được nhiều bạn trẻ chuẩn bị từ rất sớm. Với họ, ngoài lương cứng, các khoản thu nhập khác sẽ giúp cuộc sống dễ dàng, bớt áp lực hơn.

Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày, nhưng điều quan trọng là ai sử dụng hiệu quả hơn.

Dễ thấy nhất là trong lĩnh vực kế toán hay thiết kế đồ họa, không chỉ hoàn thành tốt việc của công ty, họ còn nhận các "jobs" bên ngoài để đa dạng hóa nguồn thu nhập, mà đôi khi những việc này còn mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần lương cứng. Hay như một sinh viên Anh ngữ ra trường làm MC, hoàn toàn có thể kiếm thêm hàng chục triệu đồng mỗi tháng với nghề phiên dịch viên thời vụ.

Cứ như vậy, bằng cách này hay cách khác, ngoài 8 tiếng/ngay tại công ty, thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày đang được nhiều bạn trẻ tận dụng kiếm tiền để sớm FIRE. Tất nhiên, một người khoa học sẽ biết làm thế nào để cân bằng giữa việc kiếm tiền và dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cũng như "chill" cùng bạn bè.

Đầu tư thông minh

Đầu tư cần có kinh nghiệm và sự khôn ngoan.

Làm nhiều việc giúp tài khoản ngân hàng của một người ngày càng "phình" ra, nhưng tiền không nên chỉ nằm bất động ở đó. Hiện nay, chứng khoán, chứng chỉ quỹ… đang trở thành kênh đầu tư an toàn thu hút đông đảo giới trẻ, thay vì chỉ các "lão làng" như trước kia. Bên cạnh đó, với số vốn kiếm được sau vài năm làm thuê, không ít người trẻ đã mạnh dạn theo đuổi con đường kinh doanh và khởi nghiệp.

"Tiền đẻ ra tiền" chính là mục tiêu của việc đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh kiến thức và kinh nghiệm, sự đầu tư luôn phải đúng nơi và đúng thời điểm: Người đầu tư thông minh và có tầm nhìn hoàn toàn có thể nhân đôi, nhân ba,… số tiền ban đầu chỉ sau một thời gian ngắn. Song dù đầu tư hay kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhà đầu tư tuyệt nhiên phải tránh xa những hình thức chưa được pháp luật công nhận, bảo vệ.

Mua vé số Vietlott

Đặc thù của xổ số là người chơi bỏ ra số tiền rất nhỏ nhưng phần thưởng (nếu trúng) sẽ từ "khủng" tới "rất khủng". Hiện nay, các sản phẩm xổ số tại Việt Nam có giá bán như nhau là 10.000 đồng cho mỗi vé hay bộ số. Trong đó, xổ số Vietlott đang gây chú ý với Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đang ngưỡng 128 tỷ đồng - cao nhất trong năm 2021.

Xổ số Vietlott đang "hot" với Jackpot 1 - Power 6/55 gần 128 tỷ đồng.

Nói thêm về Jackpot 1 của Power 6/55, số tiền gần 128 tỷ đồng hiện tại là đã tăng gần 3,5 tỷ đồng so với kỳ quay trước đó. Với mức tăng mạnh như vậy, khả năng Jackpot này sẽ vượt 130 tỷ đồng vào kỳ quay #00648 diễn ra lúc 18h tối 18/11.

Chỉ với 10.000 đồng cho mỗi bộ số dự thưởng, người chơi không chỉ có cơ hội chạm tay vào Jackpot 1 "khủng" như vậy mà còn là Jackpot 2 với mức khởi điểm từ 3 tỷ đồng. Trong đó, Jackpot 2 đã "nổ" tới 7 lần chỉ trong 30 ngày qua, mang tới giải thưởng tiền tỷ cho những người chơi may mắn.

Để mua vé số Power 6/55, các thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel có thể mua qua kênh Vietlott SMS với tối đa 10 bộ số/kỳ quay/tài khoản hay mua bộ số "bao 7". Ngoài ra, vé số Power 6/55 cũng đang được phát hành tại gần 5.000 điểm bán vé trên khắp cả nước.

Xổ số Power 6/55 mở thưởng tối thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, xem thêm thông tin tại https://www.vietlott.vn/vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655.html.

Tham khảo cách mua vé số Vietlott qua kênh Vietlott SMS tại https://vietlott.vn/vi/choi/sms/vietlott-sms.

Trường Thịnh