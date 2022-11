Nhu cầu bình nóng lạnh mini tăng trong mùa mua sắm cuối năm

Hiện nay, đa số các gia đình Việt đều có ít nhất một chiếc bình nóng lạnh trong gia đình để phục vụ nhu cầu tắm rửa ấm áp khi thời tiết trở lạnh. Với các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, nhà nhiều tầng, nhiều phòng, số lượng bình nóng lạnh có thể lên tới 3-4. Trong đó, các sản phẩm bình lớn, vừa hoặc mini đều được ưa chuộng.

Nhu cầu mua bình nóng lạnh mini trong năm 2022

Theo số liệu thống kê của Websosanh.vn trong 9 tháng đầu năm 2022, trung bình mỗi tháng có 22.200 lượt tìm kiếm bình nóng lạnh trên website. Tuy nhu cầu tìm kiếm mặt hàng này ổn định quanh năm nhưng trong một tháng trở lại đây, thị trường bình tắm nóng lạnh đã bắt đầu "tăng nhiệt" do thời tiết đã vào đông và dịp cuối năm nhiều công trình, dự án xây dựng nhà cửa cần hoàn thiện đón Tết.

Cũng theo cổng thông tin so sánh giá Websosanh.vn, số lượng người tìm kiếm bình nóng lạnh mini trong 3 quý đầu năm 2022 tăng thêm 15% so với cùng kỳ 2021, và chủ yếu tập trung vào các dòng dung tích 15l, 5l, 6l. Các dòng bình nóng lạnh mini chiếm tới 30% lượng sản phẩm bán ra trong đầu tháng 11 và tháng 10 của các nhà cung cấp. Lượng người tiêu dùng tìm đến các đại lý hỏi mua bình nóng lạnh mini cũng tăng lên đáng kể so với cùng kỳ.

Các dòng bình nóng lạnh mini chiếm tới 30% lượng sản phẩm bán ra trong đầu tháng 11 và tháng 10 (Ảnh: Thiên Phú).

Thị trường bình nóng lạnh mini dịp cuối năm 2022

Bình nóng lạnh mini chia làm nhiều loại với mức dung tích khác nhau như 15l, 10l, 6l, 5l,... Phổ biến nhất là bình nóng lạnh 6l và 5l với mức công suất tiêu thụ khoảng từ 500W đến 1.500W. Hiện giá bình nóng lạnh mini đang dao động trong khoảng từ khoảng 900.000 đồng đến 3 triệu đồng. Các loại bình nóng lạnh mini có nhiều mẫu mã đến từ các thương hiệu lớn như Ariston, Rossi, Ferroli, Kangaroo...

So sánh giá bình nóng lạnh Ariston 6 lít LUX 6 UE 1.5 FE tại các nơi bán (Ảnh: Websosanh.vn).

Dịp cuối năm, các trung tâm điện máy, siêu thị hay đại lý đều tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Theo dự kiến của Websosanh, trong

2 tháng cuối năm, sức mua các sản phẩm bình nóng lạnh mini sẽ tiếp tục tăng và tập trung chủ yếu các sản phẩm đến từ thương hiệu lớn, chất lượng tốt và uy tín. Để chọn được sản phẩm chính hãng, giá rẻ, khách hàng có thể so sánh giá tại Websosanh.vn trước khi mua.